Så mycket dyrare blir ditt bolån när bankerna höjer räntan

Så mycket kostar höjningen

Bankernas höjning slår direkt på den som binder om nu. En höjning på 0,25 procentenheter kostar 2 500 kronor per lånad miljon och år, före ränteavdrag.

Den rörliga räntan är nästa steg. SBAB räknar sedan den 17 september med att Riksbanken höjer i december och februari, och att den rörliga boräntan då stiger 0,5 procentenheter till början av nästa år.

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Bolån Bundet +0,25 procentenheter Rörligt +0,5 procentenheter 1 miljon kronor 208 kronor per månad 417 kronor per månad 2 miljoner kronor 417 kronor per månad 833 kronor per månad 3 miljoner kronor 625 kronor per månad 1 250 kronor per månad 4 miljoner kronor 833 kronor per månad 1 667 kronor per månad

Räntekostnad före ränteavdrag. Med 30 procents ränteavdrag blir nettokostnaden för hushållet med 3 miljoner i rörligt lån 875 kronor i månaden.

SBAB:s kunder betalade i genomsnitt 2,75 procent för rörliga lån i augusti, enligt bankens egna snitträntor. Går prognosen in landar räntan kring 3,25 procent i vår.

Fyra av tio har hela lånet rörligt

Svenska hushåll är ovanligt exponerade. 38 procent av bolånetagarna har helt rörlig ränta enligt SEB:s boprisindikator från den 7 september, och bland nya bolån gäller det nästan nio av tio hushåll enligt SCB.

”Svenska hushåll är mer känsliga för ränteförändringar än på länge”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández. ”Om räntorna blir högre än väntat kan det påverka både hushållens ekonomi och viljan att konsumera eller investera, men effekterna väntas framför allt märkas först i början av 2027.”

Hushållen fortsätter dessutom att låna mer. Under andra kvartalet tog de upp nya lån för netto 56 miljarder kronor, den högsta nyupplåningen sedan 2022, och den årliga tillväxttakten steg till 3,2 procent från 3,0 procent kvartalet innan.

Inflationen talar för Riksbanken, marknaden emot

Riksbanken har ett argument för att sitta still den 24 september. Inflationen mätt som KPIF låg på 0,7 procent i augusti, långt under målet på 2 procent. Det låga utfallet fick SBAB att skjuta fram sin prognos för första höjningen från november till december. Storbankerna är oense om starten. Danske Bank, Nordea och Swedbank spådde i början av september en första höjning i november, SEB och Handelsbanken först i mars.

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SBAB:s chefsekonom Robert Boije beskriver läget som ovanligt svårbedömt. ”Den fortsatt stökiga geopolitiska situationen gör prognoserna över BNP, inflation och räntor mycket osäkra. Den utmanande regeringsbildningen adderar ytterligare ett litet lager osäkerhet”, säger han.

Hushållen har redan tagit ställning. De räknar med en styrränta på 2,04 procent om ett år, upp från 1,95 procent månaden innan.

Tre saker du kan göra nu

Priset på trygghet har stigit men är fortfarande måttligt. Skillnaden mellan SBAB:s snittränta på rörligt, 2,75 procent, och femårigt bundet, 3,60 procent, var 0,85 procentenheter i augusti.

Det motsvarar 8 500 kronor per miljon och år för att slippa ränterisken i fem år. Sedan dess har SBAB höjt femårsräntan med 0,20 procentenheter, så gapet är något större i dag.

Jämför med listräntan innan du skriver på. SBAB:s listränta på tre månader är 3,15 procent, men kunderna fick i snitt 2,75 procent i augusti. Hos SBAB styrs rabatten av belåningsgrad och lånets storlek, hos storbankerna är den förhandlingsbar.

Fråga efter grönt bolån. Är bostaden tillräckligt energieffektiv ger flera banker ytterligare 0,10 procentenheters rabatt, en rabatt bankernas rådgivare sällan nämner självmant.

Den som har ett bundet lån som löper ut i höst möter en marknad där sex banker höjde på en vecka. Riksbankens besked den 24 september avgör om den rörliga räntan följer efter före årsskiftet eller först i februari.