Sex banker har höjt sina bundna boräntor på en vecka, Fed höjde räntan för första gången sedan 2023 och SBAB räknar med att den rörliga räntan stiger en halv procentenhet. För ett bolån på 3 miljoner kronor betyder det 1 250 kronor mer i månaden.
Så mycket dyrare blir ditt bolån när bankerna höjer räntan
Räntevändningen har nått svenska bolån. Danske Bank, SBAB, Skandia och Nordea höjde sina bundna räntor mellan den 11 och 16 september, Länsförsäkringar Bank följde den 17 september och den 18 september höjde även Swedbank med upp till 0,25 procentenheter. Samtliga sex lämnade den rörliga tremånadersräntan oförändrad.
Hos SBAB kostar ett tvåårigt lån nu 3,89 procent och ett femårigt 4,19 procent enligt bankens nya listräntor. Tremånadersräntan ligger kvar på 3,15 procent.
”Den senaste tidens uppgång i de längre marknadsräntorna har medfört högre kostnader för vår finansiering och därför behöver vi nu justera upp bolåneräntorna”, säger SBAB:s vd Mikael Inglander.
Därför stiger räntan utan Riksbanken
Riksbankens styrränta ligger på 1,75 procent och nästa besked kommer den 24 september. Att de bundna räntorna ändå stiger beror på att bankerna lånar upp pengarna på obligationsmarknaden, där bundna bolån prissätts efter den amerikanska långräntan, inte efter styrräntan.
Och där har det hänt mycket på två veckor. Den amerikanska tioårsräntan passerade 5 procent den 14 september för första gången sedan oktober 2023. Den svenska tioåringen steg samma dag till 3,24 procent, upp 0,71 procentenheter på ett år.
Två dagar senare höjde Federal Reserve styrräntan till 3,75 till 4,00 procent, den första höjningen sedan 2023. Beslutet var enhälligt och centralbanken konstaterade att inflationen ”förblir förhöjd”. Redan den 10 september hade ECB höjt inlåningsräntan till 2,50 procent.
Så mycket kostar höjningen
Bankernas höjning slår direkt på den som binder om nu. En höjning på 0,25 procentenheter kostar 2 500 kronor per lånad miljon och år, före ränteavdrag.
Den rörliga räntan är nästa steg. SBAB räknar sedan den 17 september med att Riksbanken höjer i december och februari, och att den rörliga boräntan då stiger 0,5 procentenheter till början av nästa år.
|Bolån
|Bundet +0,25 procentenheter
|Rörligt +0,5 procentenheter
|1 miljon kronor
|208 kronor per månad
|417 kronor per månad
|2 miljoner kronor
|417 kronor per månad
|833 kronor per månad
|3 miljoner kronor
|625 kronor per månad
|1 250 kronor per månad
|4 miljoner kronor
|833 kronor per månad
|1 667 kronor per månad
Räntekostnad före ränteavdrag. Med 30 procents ränteavdrag blir nettokostnaden för hushållet med 3 miljoner i rörligt lån 875 kronor i månaden.
SBAB:s kunder betalade i genomsnitt 2,75 procent för rörliga lån i augusti, enligt bankens egna snitträntor. Går prognosen in landar räntan kring 3,25 procent i vår.
Fyra av tio har hela lånet rörligt
Svenska hushåll är ovanligt exponerade. 38 procent av bolånetagarna har helt rörlig ränta enligt SEB:s boprisindikator från den 7 september, och bland nya bolån gäller det nästan nio av tio hushåll enligt SCB.
”Svenska hushåll är mer känsliga för ränteförändringar än på länge”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández. ”Om räntorna blir högre än väntat kan det påverka både hushållens ekonomi och viljan att konsumera eller investera, men effekterna väntas framför allt märkas först i början av 2027.”
Hushållen fortsätter dessutom att låna mer. Under andra kvartalet tog de upp nya lån för netto 56 miljarder kronor, den högsta nyupplåningen sedan 2022, och den årliga tillväxttakten steg till 3,2 procent från 3,0 procent kvartalet innan.
Inflationen talar för Riksbanken, marknaden emot
Riksbanken har ett argument för att sitta still den 24 september. Inflationen mätt som KPIF låg på 0,7 procent i augusti, långt under målet på 2 procent. Det låga utfallet fick SBAB att skjuta fram sin prognos för första höjningen från november till december. Storbankerna är oense om starten. Danske Bank, Nordea och Swedbank spådde i början av september en första höjning i november, SEB och Handelsbanken först i mars.
SBAB:s chefsekonom Robert Boije beskriver läget som ovanligt svårbedömt. ”Den fortsatt stökiga geopolitiska situationen gör prognoserna över BNP, inflation och räntor mycket osäkra. Den utmanande regeringsbildningen adderar ytterligare ett litet lager osäkerhet”, säger han.
Hushållen har redan tagit ställning. De räknar med en styrränta på 2,04 procent om ett år, upp från 1,95 procent månaden innan.
Tre saker du kan göra nu
Priset på trygghet har stigit men är fortfarande måttligt. Skillnaden mellan SBAB:s snittränta på rörligt, 2,75 procent, och femårigt bundet, 3,60 procent, var 0,85 procentenheter i augusti.
Det motsvarar 8 500 kronor per miljon och år för att slippa ränterisken i fem år. Sedan dess har SBAB höjt femårsräntan med 0,20 procentenheter, så gapet är något större i dag.
Jämför med listräntan innan du skriver på. SBAB:s listränta på tre månader är 3,15 procent, men kunderna fick i snitt 2,75 procent i augusti. Hos SBAB styrs rabatten av belåningsgrad och lånets storlek, hos storbankerna är den förhandlingsbar.
Fråga efter grönt bolån. Är bostaden tillräckligt energieffektiv ger flera banker ytterligare 0,10 procentenheters rabatt, en rabatt bankernas rådgivare sällan nämner självmant.
Den som har ett bundet lån som löper ut i höst möter en marknad där sex banker höjde på en vecka. Riksbankens besked den 24 september avgör om den rörliga räntan följer efter före årsskiftet eller först i februari.