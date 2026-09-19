Att äldre har svårare att få jobb och är arbetslösa längre är sant. Men det är lika sant att det är bland de äldre antalet jobb ökar mest.
Sanningen: Det är bland de äldre jobben ökar mest
Att äldre oftare fastnar i långtidsarbetslöshet har flera förklaringar, menar Arbetsförmedlingen som presenterar en ny rapport.
Så kallad ålderism, alltså diskriminering av äldre är en orsak, inaktuell kompetens ibland en annan.
Var femte arbetssökande har fyllt 55 år, och antalet äldre arbetslösa ökar, visar en ny rapport, som även pekar på risken att arbetslösheten hos 55-plussare kommer att ligga kvar högt framöver.
Distansarbete: Nu vill inte ens cheferna vara på jobbet. Dagens PS
”De har det tuffare”
”Vi ser nu att arbetslösheten minskar, men det går långsamt och gruppen äldre har det tuffare i konkurrensen. De har inte samma chans som yngre arbetslösa att få jobb när ekonomin vänder uppåt”, säger Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker hos Arbetsförmedlingen, hos Kollega.
Det här har flera orsaker, enligt den nya rapporten. Beroende på sammanhang kan kort utbildning, inaktuell kompetens och funktionsnedsättningar spela in.
Fördomar och ålderism har också en del i det hela, trots att forskning inte visar något samband mellan hög ålder och sämre prestation.
”Det förekommer diskriminering”
”Forskning ger stöd för att det förekommer diskriminering mot äldre. Det är jätteviktigt att arbetsmarknadens parter medvetandegör problematiken och motverkar den här samhällsutmaningen i ännu högre grad framöver”, säger Marcus Löwing.
2025 var cirka 75 000 av de inskrivna arbetslösa 55 år eller äldre, drygt 4 000 fler än 2024.
55-plussarna utgör en dryg femtedel av alla arbetslösa. Antalet äldre arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga ligger oförändrad runt cirka 25 procent sedan 2010.
28 procent av de arbetslösa över 55 år saknar gymnasieutbildning, enligt Arbetsförmedlingens statistik.
I Storbritannien visar ny forskning från Centre for Ageing Better att antalet personer i åldern 50 år till pensionsåldern som har svårt att hitta arbete, var 918 000 i slutet av 2025, den högsta nivån sedan 2020, skriver The Guardian.
Om man även räknar in personer med långvariga hälsoproblem och ansvar för anhöriga blir siffran 2,9 miljoner.
Domare åtalas: Gjorde inget på elva månader. Dagens PS
Sverige: Jobben ökar mest bland äldre
Verkligheten i Sverige ser dock, ur ett annat perspektiv, annorlunda ut än hur den normalt målas upp. Det är 210 000 fler 55-plussar som jobbar i dag jämfört med för tio år sedan, konstaterade Svenskt näringsliv tidigare i år.
”Ingen annan åldersgrupp är i närheten av en så positiv utveckling. Det är de äldre som står för mer än hälften av den totala sysselsättningsökningen under perioden”, skriver arbetsgivarna.
”Situationen är ljus för äldre på svensk arbetsmarknad.”
Totalt är nästan 390 000 fler sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden i dag jämfört med för tio år sedan, konstaterar Svenskt näringsliv.
”Det är framför allt fler äldre som jobbar”, noterar man och påpekar att ökningen av antalet 55-plusssare som jobbar är 20 procent på tio år.
I andra änden av utvecklingen? Ungdomarna. Svenskt näringsliv noterar att svagast ökning av antalet som arbetar är i åldersgruppen 15-24 år.
”Där är det i dag bara 5 400 fler som jobbar jämfört med 2016, motsvarande en ökning under perioden på blygsamma en procent.”
Avslöjat: 82,6 miljoner i skattepengar till Melodifestivalen. Dagens PS