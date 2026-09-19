Sanningen: Det är bland de äldre jobben ökar mest

”Det förekommer diskriminering”

”Forskning ger stöd för att det förekommer diskriminering mot äldre. Det är jätteviktigt att arbetsmarknadens parter medvetandegör problematiken och motverkar den här samhällsutmaningen i ännu högre grad framöver”, säger Marcus Löwing.

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2025 var cirka 75 000 av de inskrivna arbetslösa 55 år eller äldre, drygt 4 000 fler än 2024.

55-plussarna utgör en dryg femtedel av alla arbetslösa. Antalet äldre arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga ligger oförändrad runt cirka 25 procent sedan 2010.

28 procent av de arbetslösa över 55 år saknar gymnasieutbildning, enligt Arbetsförmedlingens statistik.

I Storbritannien visar ny forskning från Centre for Ageing Better att antalet personer i åldern 50 år till pensionsåldern som har svårt att hitta arbete, var 918 000 i slutet av 2025, den högsta nivån sedan 2020, skriver The Guardian.

Om man även räknar in personer med långvariga hälsoproblem och ansvar för anhöriga blir siffran 2,9 miljoner.

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De äldre som blir arbetslösa är det längre tid – men det är samtidigt bland svenskar över 55 år som antalet jobb ökat mest de senaste tio åren. (Foto: Johan Nilsson /TT)

Sverige: Jobben ökar mest bland äldre

Verkligheten i Sverige ser dock, ur ett annat perspektiv, annorlunda ut än hur den normalt målas upp. Det är 210 000 fler 55-plussar som jobbar i dag jämfört med för tio år sedan, konstaterade Svenskt näringsliv tidigare i år.

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”Ingen annan åldersgrupp är i närheten av en så positiv utveckling. Det är de äldre som står för mer än hälften av den totala sysselsättningsökningen under perioden”, skriver arbetsgivarna.

”Situationen är ljus för äldre på svensk arbetsmarknad.”

Totalt är nästan 390 000 fler sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden i dag jämfört med för tio år sedan, konstaterar Svenskt näringsliv.

”Det är framför allt fler äldre som jobbar”, noterar man och påpekar att ökningen av antalet 55-plusssare som jobbar är 20 procent på tio år.

I andra änden av utvecklingen? Ungdomarna. Svenskt näringsliv noterar att svagast ökning av antalet som arbetar är i åldersgruppen 15-24 år.

”Där är det i dag bara 5 400 fler som jobbar jämfört med 2016, motsvarande en ökning under perioden på blygsamma en procent.”

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