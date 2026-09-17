På en liten ö i Stora Högsjön väntar ett fritidshus med egen bastu och badstrand. Nu kan Vilarön bli din för ett utgångspris på strax under 3 miljoner kronor. Den som vill bli herre på täppan får dock bestämma sig snart. Budgivningen är redan i gång.
Nu kan du köpa en egen svensk ö – för under 3 miljoner kronor
Den som har tröttnat på högljudda grannar kan nu ta saken ett steg längre. I Hällefors kommun ligger nämligen en hel ö ute till försäljning.
Vilarön är omgiven av Stora Högsjön och nås med båt från fastlandet. Roddturen tar omkring fem minuter. Väl framme väntar en naturtomt med uppväxta träd, blåbärs- och lingonris och flera platser där ägaren kan slå sig ned vid vattnet.
Utgångspriset är 2 995 000 kronor.
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Stuga, bastu och flera bryggor
På ön står ett fritidshus på 40 kvadratmeter, med ytterligare sju kvadratmeter biarea. Huset byggdes på 1940-talet och rymmer två rum, en köksdel och en inglasad altan vid entrén.
Trots den begränsade ytan finns här både kyl och frys, elspis, mikrovågsugn, luftvärmepump, öppen spis och vedspis. Från flera delar av huset leder altandörrar ut mot ön, medan de stora fönstren ger utsikt över sjön.
Bostadshuset renoverades mellan 2017 och 2023. Bland annat har el dragits ut till ön och dörrar bytts. Panel, fönster, tak och altanen runt huset gjordes om 2023.
På tomten finns också en vedeldad bastu med fönster mot vattnet, ett inglasat uterum och en separat byggnad med dusch, förbränningstoalett, vedbod och förråd. Dessutom finns ett utedass samt utomhusdusch och diskbänk.
Runt ön ligger flera bryggor i olika väderstreck. Vid en av dem finns även utekök och dusch. Badstrand och grillplats ingår också i paketet.
Säljs med båtar och möbler
Köparen behöver inte börja vistelsen med en tur till möbelvaruhuset. Enligt annonsen säljs fastigheten möblerad och husgeråd ingår. Även båtar och kanot följer med.
På fastlandet finns servitut för en parkeringsplats och en båtplats med brygga. Därifrån är det sedan sjövägen som gäller för den sista delen av resan.
Stora Högsjön har enligt mäklaren ett rikt fågelliv. I vattnet finns bland annat abborre, gädda, mört, siklöja och öring. Den som vill fiska behöver dock köpa fiskekort.
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Men kranvattnet saknas
Ölivet kommer förstås med några praktiska kompromisser. Dricksvatten och avlopp saknas, och det är endast sjövatten som har dragits in till duschen och utomhusduschen.
Huset har två eldstäder, men dessa måste kontrolleras av sotare innan de får användas. Någon energideklaration anges inte heller i objektsbeskrivningen.
Fastigheten går enligt annonsen att använda även vintertid. När huset uppfördes på 1940-talet användes det som permanentbostad. Den beräknade driftkostnaden är 12 100 kronor om året.
Har hyrts ut för 3 100 kronor per dygn
Ön har inte bara fungerat som säljarens eget fritidsboende. Den har också hyrts ut för 3 100 kronor per dygn under högsäsong. Och enligt mäklaren har efterfrågan varit stor.
Närmaste service finns i Hällefors, ungefär 14 kilometer bort. Där finns bland annat mataffärer, vårdcentral, badhus och tågstation.
Den som slår till får alltså mer än en liten stuga vid sjön. Här ingår själva ön, badstranden, bastun, båtarna och omkring fem minuters rodd mellan hemmet och resten av världen.
Läs mer om denna ö hos mäklaren.
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