Nu kan du köpa en egen svensk ö – för under 3 miljoner kronor 

Säljs med båtar och möbler

Köparen behöver inte börja vistelsen med en tur till möbelvaruhuset. Enligt annonsen säljs fastigheten möblerad och husgeråd ingår. Även båtar och kanot följer med.

På fastlandet finns servitut för en parkeringsplats och en båtplats med brygga. Därifrån är det sedan sjövägen som gäller för den sista delen av resan.

Stora Högsjön har enligt mäklaren ett rikt fågelliv. I vattnet finns bland annat abborre, gädda, mört, siklöja och öring. Den som vill fiska behöver dock köpa fiskekort.

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Men kranvattnet saknas

Ölivet kommer förstås med några praktiska kompromisser. Dricksvatten och avlopp saknas, och det är endast sjövatten som har dragits in till duschen och utomhusduschen.

Huset har två eldstäder, men dessa måste kontrolleras av sotare innan de får användas. Någon energideklaration anges inte heller i objektsbeskrivningen.

Fastigheten går enligt annonsen att använda även vintertid. När huset uppfördes på 1940-talet användes det som permanentbostad. Den beräknade driftkostnaden är 12 100 kronor om året.

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Har hyrts ut för 3 100 kronor per dygn

Ön har inte bara fungerat som säljarens eget fritidsboende. Den har också hyrts ut för 3 100 kronor per dygn under högsäsong. Och enligt mäklaren har efterfrågan varit stor.

Närmaste service finns i Hällefors, ungefär 14 kilometer bort. Där finns bland annat mataffärer, vårdcentral, badhus och tågstation.

Den som slår till får alltså mer än en liten stuga vid sjön. Här ingår själva ön, badstranden, bastun, båtarna och omkring fem minuters rodd mellan hemmet och resten av världen.

Läs mer om denna ö hos mäklaren.

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