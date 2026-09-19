Dyrast vid pumpen i Danmark – Sverige nästa billigast i EU

Förra toppen var för fyra år sedan

Vid tidpunkten för rapporteringen kostade en liter bensin 2,063 euro i genomsnitt i EU, det var den 14 september, och dieselpriset låg då på 2,159 euro per liter.

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”Båda var de högsta avläsningarna i kommissionens serie, som börjar 2005. Bensinens tidigare topp noterades 2022, medan diesel senast nådde sin nuvarande nivå i april i år”, förklarar Euronews.

Danmark hade det högsta bensinpriset, 2,56 euro, den aktuella dagen medan Malta var billigast med ett bensinpris på 1,34 euro per liter.

Dieselpriset varierade under mätningen från 1,21 euro per liter på Malta till 2,51 euro i Finland.

Siffrorna kommer från Europeiska kommissionens senaste veckorapport om oljeindustrin, publicerad den 17 september med priser rapporterade den 14 september. De inkluderar skatter.

Endast Malta billigare än Sverige

I Sverige låg bränslepriserna på i snitt 1,51 per liter, vilket placerar oss som det näst billigaste landet i EU i samband med undersökningen.

Sedan Irankriget bröt ut har oljetransporterna varit mer eller mindre blockerade genom den för världsekonomin så viktiga farleden Hormuzsundet.

I fredags handlades Brentoljan, det internationella riktmärket, för mer än 104 dollar fatet. Det kan jämföras med ett oljepris på omkring 72 dollar fatet innan kriget bröt ut. Som mest kostade oljan över 126 dollar när konflikten i Mellanöstern var som värst.

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Saudi Aramco stryper kranarna till EU

Det som ställer till det nu på marknaden i Europa är att oljejätten Saudi Aramco meddelat att minst två europeiska raffinaderier inte ska få någon olja enligt långsiktiga kontrakt i oktober.

Orsaken är en attack mot kungarikets viktigaste pipeline till Röda havet, har Bloomberg rapporterat och berättar att Saudi Aramcos beslut gäller alla europeiska köpare. Läs mer om det här.

Där till får rafferingskostnader och marginaler negativ effekt på bensin- och dieselpriserna.

”Raffineringsmarginalerna återspeglar skillnaden mellan kostnaden för råolja och priset på raffinerade produkter som bensin och diesel. Medan bensinmarginalerna verkar ha nått sin topp”, skriver Euronews med hänvisning till experter på ECB.

ECB: Dieselpriset når sin topp oktober

”Framöver förväntas marginalen för diesel nå sin topp i oktober, baserat på terminskontrakt för raffinerad diesel från LSEG den 16 september. Baserat på terminskontrakt för raffinerad bensin från LSEG den 16 september nådde bensinmarginalerna sin topp i augusti”, säger experterna.

Sedan början av 2026 har genomsnittspriset på bensin i EU stigit med cirka 29 procent. Priset på diesel har under samma tid gått upp med nästan 40 procent, vilket även högre råoljepriser bidragit till och om en eller ett par månader väntas det slå fullt ut vid pumpen, enligt uppgifter från en ECB som det refereras till i artikeln.

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Politikerna kan göra det billigare att tanka

För de politiska makthavarna finns möjlighet att dämpa den privatekonomiska smärtan för bilburna konsumenter. Åtminstone tillfälligt. En sådan åtgärd som nämns är att bränsletullarna sänks.

Råolja stod för mindre än en fjärdedel av pumppriset i euroområdet i ECB:s bloggberäkningar i juli. Resten inkluderade kostnader och marginaler för raffinering och distribution, punktskatter och mervärdesskatt, vilket bidrar till att förklara de betydande skillnaderna mellan länderna.

Främst är det punktskatter och moms som driver upp priserna på bränsle, men just nu även raffineringsmarginalerna.

Mellanöstern men även Ryssland styr oljepriset

Om bensin- och dieselpriserna ska ner på riktigt krävs det ett slut på konflikten i Mellanöstern, enligt bedömarna.

”För att bensin- och dieselpriserna ska sjunka skulle den viktigaste faktorn vara ett upphörande av kriget i Mellanöstern, en normalisering av flödena genom Hormuzsundet och en återställning av den globala raffineringsaktiviteten för att låta oljelagren återuppbyggas”, slår ECB:s experter fast med reservation att störningarna från ryska raffinaderier kan fortsätta hålla marginalerna höga även om kriget i Mellanöstern upphör.

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