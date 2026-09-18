Här är vinnarna på det fortsatta krontappet. För dessa aktörer är raset för den svenska valutan goda nyheter. Omvänt är flera svenska bolag även förlorare på utvecklingen.
Kronan runt årslägsta mot dollarn och euron – här är vinnarna och förlorarna
Den svenska kronan har fallit från omkring 8,78 mot dollarn till dagens 9,82. Samtidigt kostar en euro nu 11,27 kronor.
Den svenska växelkursen handlas nu kring årslägsta både mot euron och dollarn i en tid när högre inflation i euroområdet och i USA har skickat upp räntorna.
Det gör att intresset ökar för statspapper och obligationer i euroområdet och i USA mer än i Sverige.
Därför faller kronan tungt
Allt enligt EFN som konstaterar att euro och dollar attraherar investerare och valutaspekulanter medan kronan säljs när kapital flyttas från Sverige. Följden av den här utvecklingen blir att kronan hamnar under press och tappar i värde.
En annan konsekvens av det är att trycket ökar på Riksbanken att höja räntan, vilket de flesta prognosmakare räknar med sker i höst.
Vinnarna på kronfallet är främst svenska verkstadsjättar på Stockholmsbörsen, som tjänar sina pengar i euro och dollar och har kostnader i kronor.
Såväl AB Volvo som Sandvik nämns som vinnare i artikeln och dessutom har kronan tappat ännu mer i värde sedan de båda verkstadsbolagen i sina senaste resultatrapporter framhöll valutaförändringarnas positiva effekter.
Analytiker: Så gynnar det SKF
Även SKF är en av vinnarna och Nordeas analytiker Martin Björsell, som intervjuas av Handelsbankens ekonomikanal, talar om att både SKF:s försäljning och ebit kan komma att stiga med 2 respektive 4 procent bara sedan rapporten släpptes för ett par månader sedan på grund av kronans fortsatta kräftgång.
I bjärt kontrast till verkstadsbolagen är svenska företag som köper in varor i utländsk valuta och har sin försäljning i Sverige förlorare. Deras kostnader blir dyrare, vilket i sin tur sätter press på bruttomarginalerna.
I sammanhanget nämns prylkedjan Clas Ohlson, som gör stora inköp från Asien i euro eller dollar och säljer sina varor i Norden med störst koncentration på Sverige.
”Det blir en negativ effekt om man inte lyckas kompensera sig med högre priser, och måste de göra det så slår det någonstans mot konkurrenskraften. Sen ska man komma ihåg att det är fler som hamnar i samma situation”, säger Nordeas analytiker till EFN.
Banker kan tjäna på högre ränta
Det finns risk för en negativ inflationseffekt om företagen parerar med prishöjningar, det kan driva upp inflationen och i slutändan är kanske de största förlorarna konsumenterna vars privatekonomi drabbas hårt av prisökningarna.
I veckan höjde ECB räntan med 25 punkter, och även den amerikanska centralbanken Fed höjde sin ränta för första gången på mer än tre år.
Förväntan är att svenska Riksbanken följer efter och i det läget kan även svenska banker, framgår det, bli vinnare när räntan står högre och kronan är svagare.
Läs även: Mardröm för private equity – räntehöjning sätter käppar i hjulen Realtid
Missa inte: 24 åring multimiljonär på börsen – på bara tre år: ”Ganska nöjd” DagensPS