Kronan runt årslägsta mot dollarn och euron – här är vinnarna och förlorarna

Analytiker: Så gynnar det SKF

Även SKF är en av vinnarna och Nordeas analytiker Martin Björsell, som intervjuas av Handelsbankens ekonomikanal, talar om att både SKF:s försäljning och ebit kan komma att stiga med 2 respektive 4 procent bara sedan rapporten släpptes för ett par månader sedan på grund av kronans fortsatta kräftgång.

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I bjärt kontrast till verkstadsbolagen är svenska företag som köper in varor i utländsk valuta och har sin försäljning i Sverige förlorare. Deras kostnader blir dyrare, vilket i sin tur sätter press på bruttomarginalerna.

I sammanhanget nämns prylkedjan Clas Ohlson, som gör stora inköp från Asien i euro eller dollar och säljer sina varor i Norden med störst koncentration på Sverige.

”Det blir en negativ effekt om man inte lyckas kompensera sig med högre priser, och måste de göra det så slår det någonstans mot konkurrenskraften. Sen ska man komma ihåg att det är fler som hamnar i samma situation”, säger Nordeas analytiker till EFN.

Banker kan tjäna på högre ränta

Det finns risk för en negativ inflationseffekt om företagen parerar med prishöjningar, det kan driva upp inflationen och i slutändan är kanske de största förlorarna konsumenterna vars privatekonomi drabbas hårt av prisökningarna.

I veckan höjde ECB räntan med 25 punkter, och även den amerikanska centralbanken Fed höjde sin ränta för första gången på mer än tre år.

Förväntan är att svenska Riksbanken följer efter och i det läget kan även svenska banker, framgår det, bli vinnare när räntan står högre och kronan är svagare.

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