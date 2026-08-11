Extremvärme och bränder som rasar i Västeuropa förstör spannmål , grönsaker och frukter och driver upp matpriserna mer från redan höga nivåer.
Matpriserna drar i väg – och värre blir det i höst
Redan innan dagens situation, som väntas bli värre i höst, har krigen i Ukraina och Iran satt negativt avtryck på matproduktionen och per automatik priserna på mat i svenska livsmedelsbutiker.
Värmeböljorna i Europa med svåra skogsbränder får experter att nu varna för en chockhöjning av matpriserna i höst.
Shon Ferguson, docent i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), säger till SVT att den effekten är trolig.
”Frankrike har haft flera värmeböljor under våren och sommaren och de har haft en negativ effekt på produktionen av vete och majs”, säger experten.
Påverkar svenska köttpriserna
Bristen på spannmål riskerar även att kött blir dyrare och prisrusningen på mat väntas vara ihållande.
Det säger Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen, till public service-kanalen och menar att svenskarna bör ta höjd för ett högre prisläge på mat i spåren av den globala uppvärmningen.
”Värmeböljor är det nya normala och det är inget positivt för livsmedelsproduktionen, oavsett var den slår till. Klimateffekterna bidrar årligen med en till tre procent ökning i livsmedelsinflation”.
Konflikten i Mellanöstern och osäkerheten kring spannmålsexporten från Ukraina och Ryssland under det utdragna och pågående kriget gör läget än mer prekärt.
Fler effekter för konsumenterna
Enligt Carl Eckerdal påverkar även prishöjningar på energi och transport, vilket i slutändan drabbar konsumenterna matinköp.
Det är emellertid ingen alarmistisk situation än så länge för för svensk livsmedelsproduktion, enligt chefsekonomen på Livsmedelsverket. Den har klarat sig ”relativt väl”.
Brittiska The Guardian konstaterar att skadorna på den europeiska matproduktionen dock uppgår till runt 20 miljarder kronor.
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Tonvis av spannmål är förstörd
Den europeiska handelsorganisationen Coceral uppger att nio miljoner ton spannmål har förstörts i Europa och Storbritannien til följd av chockvärmen.
Dagens Industri rapporterar att de globala livsmedelspriserna förra månaden nådde sin högsta nivå sedan början av 2023. Nu höjs varningar för att väderfenomenet El Niño, vars scenario riskerar att bli det värsta på 70 år, kan pressa upp matpriserna ytterligare det kommande året.
”Det kommer att påverka svensk inflation uppåt”, säger Danske Banks chefsekonom Susanne Spector till tidningen.
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