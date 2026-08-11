Matpriserna drar i väg – och värre blir det i höst

Värmeböljorna i Europa med svåra skogsbränder får experter att nu varna för en chockhöjning av matpriserna i höst.

Shon Ferguson, docent i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), säger till SVT att den effekten är trolig.

”Frankrike har haft flera värmeböljor under våren och sommaren och de har haft en negativ effekt på produktionen av vete och majs”, säger experten.

Påverkar svenska köttpriserna

Bristen på spannmål riskerar även att kött blir dyrare och prisrusningen på mat väntas vara ihållande.

Det säger Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen, till public service-kanalen och menar att svenskarna bör ta höjd för ett högre prisläge på mat i spåren av den globala uppvärmningen.

”Värmeböljor är det nya normala och det är inget positivt för livsmedelsproduktionen, oavsett var den slår till. Klimateffekterna bidrar årligen med en till tre procent ökning i livsmedelsinflation”.

Konflikten i Mellanöstern och osäkerheten kring spannmålsexporten från Ukraina och Ryssland under det utdragna och pågående kriget gör läget än mer prekärt.