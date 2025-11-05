Riksbankens besked om räntan: "Ekonomin återhämtar sig"

Efter en sänkning i september väntade sig nästan alla bedömare att Riksbanken skulle hålla räntan oförändrad.

Så blev det också. Riksbanken beslutade på onsdagen att hålla kvar styrräntan på 1,75 procent.

Samtliga tolv bedömare i Infronts senaste enkät hade räknat med oförändrad ränta, enligt Omni.

Stabilare inflationssiffror

Centralbanken sänkte räntan senast i september med 25 punkter efter en rad inflationsnedgångar.

Sedan dess har inflationen varit något högre än planerat, medan tillväxten visat vissa tecken på återhämtning.

Riksbanken bedömer att räntan nu befinner sig på en nivå som är neutral för ekonomin och kan ligga kvar där under en längre tid.

“Även om inflationen fortsatt är över målet har den sjunkit i linje med prognosen i september. Det stärker bedömningen att den förhöjda inflationen är övergående. Ny information ger även stöd åt Riksbankens prognos att ekonomin är på väg att återhämta sig”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.