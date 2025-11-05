Dagens PS
Riksbankens besked om räntan: "Ekonomin återhämtar sig"

riksbanken
Erik Thedéen bjöd inte på några överraskningar som riksbankschef när han höll kvar styrräntan på samma nivå. (Foto: Johan Nilsson/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
05 nov. 2025

Det blir ingen förändring av styrräntan, meddelar Riksbanken. Men det finns ändå risk för ändrade prognoser framöver.

Efter en sänkning i september väntade sig nästan alla bedömare att Riksbanken skulle hålla räntan oförändrad.

Så blev det också. Riksbanken beslutade på onsdagen att hålla kvar styrräntan på 1,75 procent.

Samtliga tolv bedömare i Infronts senaste enkät hade räknat med oförändrad ränta, enligt Omni.

Stabilare inflationssiffror

Centralbanken sänkte räntan senast i september med 25 punkter efter en rad inflationsnedgångar.

Sedan dess har inflationen varit något högre än planerat, medan tillväxten visat vissa tecken på återhämtning.

Riksbanken bedömer att räntan nu befinner sig på en nivå som är neutral för ekonomin och kan ligga kvar där under en längre tid.

“Även om inflationen fortsatt är över målet har den sjunkit i linje med prognosen i september. Det stärker bedömningen att den förhöjda inflationen är övergående. Ny information ger även stöd åt Riksbankens prognos att ekonomin är på väg att återhämta sig”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Ska ge ett lyft

Samtidigt understryker man att situationen kan förändras.

“Den sammantagna riskbilden bedöms inte ha förskjutits på något påtagligt sätt sedan september, men Riksbanken är fortsatt vaksam på utvecklingen”, skriver man.

Räntebanan pekar nu mot en oförändrad ränta till slutet av 2026 och en möjlig höjning till 2,0 procent året därpå.

Riksbankens beslut kommer samtidigt som regeringens expansiva finanspolitik är tänkt att ge ett extra lyft åt ekonomin.

Den planerade satsningen på omkring 80 miljarder kronor i reformutrymme 2026, bland annat genom sänkt matmoms, kan på sikt öka trycket på penningpolitiken.

Kan höjas tidigare

Bedömare ser därför en gradvis förskjutning i tonläget. Även om räntan väntas ligga stilla den närmaste tiden har nedräkningen mot nästa räntehöjning påbörjats.

En starkare konjunktur, stigande löner eller en oväntad inflationsuppgång kan leda till att Riksbanken skruvar åt något tidigare än räntebanan antyder, skriver Svenska Dagbladet.

Ny inflationssiffra på ingång

Nästa viktiga datapunkt blir SCB:s preliminära inflationssiffra för oktober, som publiceras på torsdagen.

Om inflationen skulle överraska uppåt, i likhet med BNP-siffran för september, kan det snabbt förändra förväntningarna inför 2026.

Marknaden delar i stort Riksbankens syn. SEB tror att nästa höjning kommer först sommaren 2027, medan Nordea bedömer att signaler om en stramare policy kan komma redan under senare delen av 2026.

Erik ThedéenRiksbankenStyrränta
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

