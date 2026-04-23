Tyskland öppnar dörren för svensk försvarsindustri – vill minska det amerikanska beroendet

Samtidigt har landet redan en plan för hur ett krig med Ryssland skulle kunna se ut, och det har utformats i ett 1 200 sidor långt, hemligstämplat dokument som går under namnet Operation Plan Tyskland.

Tyskland dumpar USA

Tyskland vill även kapa det starka beroendet av USA och istället närma sig Europa mer. Europas försvarssystem är starkt beroende av amerikanska molntjänster och systemen kan snabbt stängas ner med en ”kill switch”, som Dagens PS berättade.

Det nya tyska fokuset är att växa rejält, och ökningen sker inom Europa uppgav Boris Pistorius, den tyske försvarsministern på onsdagen, enligt Politico.

”Vi utvecklar Bundeswehr till Europas starkaste konventionella armé. På kort sikt ökar vi vårt försvar och vår motståndskraft, på medellång sikt siktar vi på en betydande ökning av den övergripande kapaciteten och på lång sikt kommer vi att etablera en teknologisk överlägsenhet.”