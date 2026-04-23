När Berlin nu växlar upp för att göra Bundeswehr till Europas starkaste konventionella armé, uppstår ett enormt behov av teknik, sensorer och spetskompetens. För den svenska försvarsindustrin är det här inte bara en säkerhetspolitisk förändring, utan en affärsmöjlighet av historiska mått. Med fördjupade innovationspartnerskap i ryggen står svenska bolag redo att fylla de luckor som Tyskland desperat behöver täppa till.
Tyskland öppnar dörren för svensk försvarsindustri – vill minska det amerikanska beroendet
Tyskland öppnar plånboken rejält och storsatsar på sitt försvar.
Det är inga småsummor vi pratar om utan önskelistor värda 377 miljarder euro.
Samtidigt har landet redan en plan för hur ett krig med Ryssland skulle kunna se ut, och det har utformats i ett 1 200 sidor långt, hemligstämplat dokument som går under namnet Operation Plan Tyskland.
Tyskland dumpar USA
Tyskland vill även kapa det starka beroendet av USA och istället närma sig Europa mer. Europas försvarssystem är starkt beroende av amerikanska molntjänster och systemen kan snabbt stängas ner med en ”kill switch”, som Dagens PS berättade.
Det nya tyska fokuset är att växa rejält, och ökningen sker inom Europa uppgav Boris Pistorius, den tyske försvarsministern på onsdagen, enligt Politico.
”Vi utvecklar Bundeswehr till Europas starkaste konventionella armé. På kort sikt ökar vi vårt försvar och vår motståndskraft, på medellång sikt siktar vi på en betydande ökning av den övergripande kapaciteten och på lång sikt kommer vi att etablera en teknologisk överlägsenhet.”
Stora möjligheter för Sveriges försvarsindustri
För Sveriges del innebär det gyllene affärsmöjligheter där vapenbolagen redan går på högvarv. Sverige har en välutvecklad försvarsindustri med internationellt konkurrenskraftiga företag. Bolag som Saab och BAE Systems Hägglunds levererar allt från stridsflyg och radar till stridsfordon och avancerade sensorsystem.
När Tyskland rustar upp ökar efterfrågan på just denna typ av teknologi.
Lättare genom Nato
När Sverige nu är med i Nato blir processerna betydligt lättare genom gemensamma upphandlingar och samarbeten inom alliansen. Tyskland vill stärka sitt eget och det europeiska försvaret vilket innebär fler gemensamma projekt, där flera länder går samman för att utveckla och köpa in militär utrustning.
Det turbulenta världsläget och de tvära kasten från Donald Trump gör att Tyskland och andra länder vänder blickarna inåt och vill samarbeta på hemmaplan.
För svensk försvarsindustri kan det innebära gyllene möjligheter av tillväxt, innovation och ökat internationellt inflytande.
