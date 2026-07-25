Uppsagd efter 47 sekunder och skilsmässan som kostade 6,2 miljarder

31,9 timmars arbetsvecka

I andra änden av arbetslivsspektrumet ligger Nederländerna, som toppar listan över Europas kortaste arbetsvecka med 31,9 timmar.

Nederländerna har EU:s i genomsnitt kortaste arbetsvecka. Man förväntas dock befinna sig i arbetslivet under många år (Foto: Unsplash)

Danmark och Tyskland följer på 33,9 timmar, medan Sverige ligger på 35,4. I Grekland jobbar man mest med 39,6 timmar i veckan. Sedan 2015 har den genomsnittliga EU-veckan krympt från 36,9 till 35,9 timmar.

Men innan avundsjukan tar överhanden: holländarna förväntas jobba längst i hela EU sett till antal yrkesverksamma år, 44 stycken. Man tar det lugnt, men man tar det länge.

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6,2 miljarder i skilsmässonota

Från arbetslivet till privatlivet. SK Groups ordförande Chey Tae-won dömdes i Sydkoreas högsta domstol att betala 6,2 miljarder kronor till sin ex-fru Roh Soh-yeong, dotter till den förre presidenten Roh Tae-woo.

Paret var gifta i 35 år innan det avslöjades att Chey hade fått barn med en annan kvinna. Beloppet var faktiskt en sänkning jämfört med förra instansen, som landade på 1 380 miljarder won.

SK Group är Sydkoreas näst största konglomerat och äger bland annat chipstillverkaren SK Hynix, som levererar minneskomponenter till Nvidia.

Nyligen genomförde koncernen den största börsintroduktionen någonsin av ett utländskt bolag i USA, värd 26,5 miljarder dollar.

Ville dö pank, lyckades nästan

Medan Chey Tae-won förlorade miljarder mot sin vilja, gav den amerikanske bankiren T. Denny Sanford bort nästan 40 miljarder kronor helt frivilligt.

Den 18 juli dog han, 90 år gammal. Sanford växte upp i fattigdom, förlorade sin mamma i bröstcancer vid fyra års ålder och hamnade i fängelse som tonåring. En domare krävde att han skulle anmäla sig till universitetet i Minnesota, ett beslut som förändrade hans liv.

Miljardären T. Denny Sanford skänkte bort nästan 40 miljarder kronor och hade lovat att dö pank. I lördags dog han i en ålder av 90 år. (Foto: Dirk Lammers/AP/TT)

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Han köpte en bank i Sioux Falls som blev First Premier Bank och byggde sin förmögenhet på kreditkort till kunder med svag kreditvärdighet.

Nästan 19,4 miljarder kronor gick till sjukvård i South Dakota, resten till stipendier, utbildning och forskning. Hans livsmotto: ”I want to die broke.”

Spanien sätter nya rekord

Bostadspriserna i svenskarnas favoritland nådde högsta nivån på 21 år. I juni låg snittet på 3 133 euro per kvadratmeter, runt 35 000 kronor. Under fyra av årets sex första månader slog priserna nya rekord.

Murcia sticker ut mest med 28 procents prisökning på ett år. I Madrids Salamanca-distrikt kostar kvadratmetern 119 000 kronor. Den som fortfarande drömmer om en pensionärslya vid Medelhavet kan trösta sig med att Jaén-provinsen erbjuder 12 000 kronor per kvadratmeter.

Lägenhet i Alperna billigare än en bil

Men det går fortfarande att hitta fynd. I den lilla byn Cellino di Sopra i de friuliska Dolomiterna, med ett 80-tal invånare, säljs en 72 kvadratmeter stor lägenhet för 496 000 kronor.

Två sovrum, öppen planlösning, vedkamin, terrass med utsikt över Val Clautana, förråd och garageplats. Månadsavgiften landar på 25 euro. Kvadratmeterpriset, 625 euro, kan jämföras med runt 5 000 euro i fashionabla Cortina d’Ampezzo.

Bostaden ligger i Dolomiterna (Foto: Immobiliare/Alessio Piccinato och Unsplash)

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Mäklaren Alessio Piccinato konstaterade torrt att det ”kostar mindre än en bil”.

Haken finns förstås: enkelglas i fönstren, uppvärmning med ved och ett läge som lockar med vandring och sjöar snarare än skidliftar. Men för den som inte behöver après-ski kan det vara bland de smartaste fastighetsköpen i Europa just nu.

Pendlare och pensionärer i kläm

Kvar i privatekonomin. Från och med 2026 höjdes gränsen för reseavdrag från 11 000 till 15 000 kronor per år.

Det betyder att pendlare med resekostnader under 15 000 kronor inte får något avdrag alls, och de som ligger strax över tappar upp till 4 000 kronor.

Förändringen syns först i deklarationen våren 2027.

Coca-Colas nya skepnad

Världens kanske mest igenkända varumärke byter utseende på burkar och flaskor över hela världen. Den röda färgen och den klassiska skrivstilen får större plats, och den vita vågen, Dynamic Ribbon, breder ut sig på förpackningarna.

Mest märkbart blir förändringen på Zero Sugar, där texten görs rejält större och burkarna får en svart våg och svarta korkar på PET-flaskorna.

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Norwegian i cirklar

Norwegian hamnade på listan, men inte för förseningar. Artikeln om varför flygbolaget flyger runt i cirklar över Torp flygplats förklarar att det handlar om pilotträning. Blivande piloter genomför så kallade line checks, där starter och landningar upprepas gång på gång under kontrollerade former.

Nej, piloten har inte glömt vägen. Planet övar precis det som alla passagerare hoppas att besättningen har gjort många gånger tidigare. Foto: Flightradar/Pressbild

Träningen pågick mellan klockan 8 och 15 på tisdagen och 8 till 14 på onsdagen. Mindre flygplatser som Torp lämpar sig väl eftersom de har mindre trafik.

Som artikeln konstaterar: om det finns något man vill att en pilot ska göra många gånger innan första passageraren kliver ombord, så är det just att starta och landa.

Mångmiljardtvist i rysk domstol

Bryssel-baserade Euroclear förlorade sitt överklagande i rysk domstol om frysta ryska tillgångar värda runt 2 200 miljarder kronor. Tillgångarna frystes i väst efter invasionen av Ukraina.

Euroclear hävdade att ryska domstolsbeslut inte har rättslig verkan utanför Rysslands gränser. Intäkterna som de frysta tillgångarna genererar går till en EU-fond för stöd till Ukraina, och hittills har 6,6 miljarder euro överförts.

Ytterligare 1,4 miljarder euro planeras inom kort. Att processa i rysk domstol om frysta ryska pengar var kanske inte den mest hoppfulla strategin, men insatserna är svåra att ignorera.

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Guldskatt från 600-talet

Arkeologer presenterade världens största guldfynd i ett medelhavsvrak utanför ön Mljet i Adriatiska havet.

Bild från Kroatiens konserveringsinstitut som visar upp guldfynd som hittats i skeppsvraket i Kroatien.

Efter ett decennium av utgrävningar visade forskare från Kroatiens konserveringsinstitut upp guldmynt från kejsardynastin Herakleios, praktspännen med rubiner, smaragder och pärlor, samt en sigillring i guld med kejsarbild.

Guldet väger drygt 600 gram efter rengöring, värt ungefär 750 000 kronor i dagens guldpris. Det är det största guldfyndet i ett medelhavsvrak någonsin.

Kanske inte det mest likvida guldet på marknaden, men definitivt det mest spännande.