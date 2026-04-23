Ny SBAB-prognos – se över din boränta innan banken höjer

Tror på de-eskalering i kriget i Mellanöstern

”Konflikten i Mellanöstern gör konjunkturuppgången i Sverige lite mer bräcklig, samtidigt som inflationsriskerna ökat. Vi väljer dock att vara optimistiska om en de-eskalering av konflikten och ligger kvar med bedömningen om oförändrad styrränta under året”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en kommentar till bolånebankens senaste prognoser över svensk ekonomi och bostadsmarknaden som publiceras i andra numret av Bomarknadsnytt.

När det gäller BNP utgår SBAB i sin senaste beräkning att tillväxten i den svenska ekonomin blir 2,7 procent 2027, drivet av i första hand privat konsumtion och ökade investeringar i näringslivet, samt ökad offentlig konsumtion, enligt ett pressmeddelande.

Med reservation för att konflikten trappas ned

Arbetslösheten väntas falla tillbaka och inflationen, det vill säga prisökningarna, kommer enligt bålånebanken att ligga ungefär kring målet 2 procent innan sommaren trots stigande oljepriser. Förutsatt att konflikten i Mellanöstern trappas ned.

ANNONS

”Till skillnad från i Eurozonen kommer vi från ett mer gynnsamt inflationsläge innan oljeprisuppgångarna”, säger Boije med reservation för viss osäkerhet.

Så ser prognosen för bostadspriserna ut

Bostadspriserna bedöms öka med 4,3 procent i år och 4,7 procent nästa år. Ökningen drivs av ökande hushållsinkomster.

Antalet påbörjade (nya) bostäder väntas öka med 2 300 i år jämfört med fjolåret, och lite mer nästa år.

Banken: Därför kan räntan på bolånet stiga

De rörliga boräntorna tros ligga still eller endast röra sig marginellt, medan de bundna boräntorna sannolikt höjs, enligt SBAB.

”Även om styrräntan blir oförändrad bör man som bolånetagare vara medveten om att bolåneräntorna, även 3-månadersräntan, kan komma att variera beroende på ändrade marknadsräntor och därmed upplåningskostnader för bankerna. Med tanke på det oroliga omvärldsläget bör det också framhållas att alla prognoser nu är förknippade med betydande osäkerhet. Ränteutvecklingen kan bli en helt annan än den vi nu ser framför oss”, säger Robert Boije.

ANNONS

