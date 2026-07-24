Pensionssparandet har gått starkt under det första halvåret, trots att omvärlden har varit väldigt skakig. Det är ett välkommet besked för miljontals pensionssparare.
Dina pengar växer trots orolig omvärld – "väldigt bra avkastning"
Dagens PS berättar om hur många har det svårt att få pensionen att räcka till, det sker i många länder, däribland Sverige – där många tvingas fortsätta att jobba.
Trots det har många svenska fondsparare haft en bra start på året, där fonderna i många fall ökat med 20 procent.
Tech i fokus
Tech har stått i fokus under 2026, samtidigt som experterna ofta varnar investerare för att några få techbolag har vuxit sig så enorma att en måttlig procentuell nedgång skapar värdeförluster utan historiskt motstycke.
Många investerare har nervöst sett på hur världens konflikter fortsätter att sätta börserna i gungning, och få oljepriset att stiga.
Faktum är emellertid att pensionspengarna trots alla geopolitiska problem fortsätter att stiga.
Pensionspengarna går starkt
Nya siffror visar att avkastningen under årets första sex månader har varit överraskande stark, vilket innebär ett välkommet besked för miljontals pensionssparare, enligt Nyheter24.
”Exempelvis uppgick genomsnittlig avkastning för fondförsäkring till 9,9 procent. Det visar att vårt erbjudande ger trygghet och god värdeutveckling även i utmanande tider”, säger Sara Rindevall, vd för Länsförsäkringar Fondliv.
Trots alla problem som Irankriget har aktiemarknaderna återhämtat sig och många pensionsfonder har utvecklats bättre än befarat.
En viktig förklaring är att flera stora börser har stigit under året, inte minst tack vare tekniksektorn och bolag med koppling till AI. Samtidigt har inflationsutvecklingen varit mer stabil än tidigare, vilket har bidragit till ett lugnare marknadsklimat och stärkt investerarnas framtidstro.
Positivt för pensionssparare
För svenska pensionssparare innebär utvecklingen att värdet på tjänstepensioner och premiepensionsfonder i många fall har ökat, där den positiva utvecklingen har gynnat långsiktiga sparare.
”Det är en väldigt bra avkastning, särskilt mot bakgrund av att året inleddes med negativ utveckling på börserna i både USA och Europa”, fortsätter Sara Rindevall men experterna uppmanar dock sparare att sprida riskerna och inte stirra sig blinda på enbart tech och AI.
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