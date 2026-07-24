Dina pengar växer trots orolig omvärld – "väldigt bra avkastning"

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

Trots det har många svenska fondsparare haft en bra start på året, där fonderna i många fall ökat med 20 procent.

Rekordnotering för pensionsspararna där fonderna rusar över 20 procent. (Foto: TT)

Tech i fokus

Tech har stått i fokus under 2026, samtidigt som experterna ofta varnar investerare för att några få techbolag har vuxit sig så enorma att en måttlig procentuell nedgång skapar värdeförluster utan historiskt motstycke.

Många investerare har nervöst sett på hur världens konflikter fortsätter att sätta börserna i gungning, och få oljepriset att stiga.

Faktum är emellertid att pensionspengarna trots alla geopolitiska problem fortsätter att stiga.