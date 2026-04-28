Världen slog rekord i militära utgifter 2025 – och medan utgifterna minskar i USA ökar de allra mest inom Nato och då i Europa.
Rekord i militär upprustning – Europa tar täten
1953 var det år då Sovjetunionens diktator Josef Stalin dog, Elizabeth II kröntes till drottning i Westminster Abbey, Egypten utropades till republik, Koreakriget tog paus via ett stilleståndsavtal och, inte minst, den första svenska Coca-Colan tappades på flaska.
Det är också så långt tillbaka vi får gå för att hitta ett år då de europeiska vapen- och militära utgifterna ökade lika mycket som under 2025.
För fjolåret noteras nämligen en ökning på extrema 14 procent för de europeiska militära utgifterna.
Ny rekordnivå även globalt
Globalt nådde utgifterna för vapen och försvar en ny rekordnivå 2025 efter att ha stigit med 2,9 procent.
Det sätter Europas ökade militärutgifter på 14 procent i ett särskilt perspektiv, konstaterar Sipri, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, i en rapport Business AM refererar.
Det som driver denna upprustning är naturligtvis kriget i Ukraina i kombination med USA:s val att låta Europa klara sig självt i högre utsträckning.
Det har tvingat europeiska Nato-länder att öka de militära utgifterna mer än vad man gjort på 72 år.
Polen satsar mest
I täten i Europa går Polen som ökade sina militära utgifter med 23 procent till en nivå på 40 miljarder euro, motsvarande 4,5 procent av landets BNP.
Även Belgien och Spanien stod för kraftiga militära utgiftsökningar under fjolåret – 59 respektive 50 procent.
Europas största ekonomi, Tyskland, ökade sina militära utgifter med 24 procent till cirka 133 miljarder euro.
Rysslands militära utgifter landade 2025 på 222 miljarder euro och Ukraina tvingades lägga så mycket som ett belopp motsvarande 40 procent av landets BNP på militära utgifter.
Nato satsar mer än hälften
Globalt står Nato-länderna för mer än hälften av världens militära utgifter.
Störst bland spenderarna är USA trots att stormaktens utgifter minskade 7,5 procent under fjolåret – för övrigt en nivå som nästan exakt är lika stor som den ökning av militärutgifterna Kina redovisar, plus 7,4 procent.