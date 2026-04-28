Rekord i militär upprustning – Europa tar täten

Det är också så långt tillbaka vi får gå för att hitta ett år då de europeiska vapen- och militära utgifterna ökade lika mycket som under 2025.

För fjolåret noteras nämligen en ökning på extrema 14 procent för de europeiska militära utgifterna.

Aurora 26: Ukraina agerar fiende för att lära oss. Dagens PS

Ny rekordnivå även globalt

Globalt nådde utgifterna för vapen och försvar en ny rekordnivå 2025 efter att ha stigit med 2,9 procent.

Det sätter Europas ökade militärutgifter på 14 procent i ett särskilt perspektiv, konstaterar Sipri, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, i en rapport Business AM refererar.

Det som driver denna upprustning är naturligtvis kriget i Ukraina i kombination med USA:s val att låta Europa klara sig självt i högre utsträckning.

Det har tvingat europeiska Nato-länder att öka de militära utgifterna mer än vad man gjort på 72 år.

Rekordår för världens vapentillverkare. Dagens PS

