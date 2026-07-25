Så duckar du en skattesmäll efter sommarjobbet

Tusentals ungdomar har den senaste månaden hoppat in och kanske tjänat ihop sin första egna lön. Att ha koll på alla detaljer i arbetslivet är dock inte helt självklart, inte heller vad som gäller skattebiten.

Den avgörande summan är 25 042 kronor. Tjänar du mindre än så behöver du inte betala någon skatt. Vad som dock är viktigt att komma ihåg är att lämna in Skatteverkets intyg till sin arbetsgivare. Detta då arbetsgivaren enligt lag måste dra skatt från din lön. Helst ska intyget ha lämnats in till arbetsgivaren innan man påbörjar sitt sommarjobb.

Den kritiska tidpunkten är när lönen betalas ut, då är arbetsgivaren skyldig att dra skatt enligt de skattebestämmelser som gäller och då kan man inte säga, ”snälla, dra inte något, jag kommer in med intyget senare”, säger Johan Schauman, deklarationsexpert hos Skatteverket.

Hela året

Vad många inte tänker på är att summan på drygt 25 000 kronor är inte bara vad man tjänar under sommaren utan totalt för hela 2026. Där ska också alla arbetsinkomster räknas in som exempelvis semesterersättning och förmånsvärde för fri kost.

Det här intyget är någonting som man fixar själv och det går väldigt fort. Kommer man på det samma dag som lönen ska betalas ut så kan man fylla i det och och lämna till arbetsgivaren, påpekar Johan Schauman.

Om det nu skulle dras för mycket skatt får du tillbaka den tillsammans med ditt besked om slutlig skatt, dock först under 2027.

Kan jämka

För den som tjänar över 25 042 kronor finns samtidigt möjligheten att jämka. Johan Schauman påpekar dock att det även här är viktigt att göra det så snabbt som möjligt hos Skatteverket för att hinna få beslutet i tid.

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Om man vill kan man be arbetsgivaren att vänta med att betala ut lönen till dess att man har fått sitt beslut. Det handlar lite grann om hur angelägen man är att få alla pengarna nu, säger Johan Schauman.

Ytterligare ett tips är att om man inte redan har det skaffa e-legitimation. Den som har det kan anmäla ett konto på Skatteverket för att kunna få tillbaka pengarna snabbare och deklarera digitalt.