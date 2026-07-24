Århundradets skilsmässa: Ska betala ex-frun 6,2 miljarder kronor

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De många miljarderna till trots – beslutet innebär en sänkning jämfört med den tidigare domen från 2024. Då ålades Chey Tae-won att betala 1 380 miljarder won till sin tidigare hustru, rapporterar BBC.

Fick barn med en annan kvinna

Tvisten har pågått i flera år och har väckt stort intresse i Sydkorea. Paret var gifta i 35 år innan äktenskapet sprack efter att det avslöjats att Chey fått ett barn med en annan kvinna.

Skilsmässan har fått extra stor uppmärksamhet eftersom den berör en av Sydkoreas mäktigaste företagsfamiljer. SK Group är landets näst största så kallade chaebol, familjekontrollerade industrikonglomerat som dominerar den sydkoreanska ekonomin, endast överträffat av Samsung.

Koncernen äger bland annat halvledartillverkaren SK Hynix, som levererar avancerade minneskretsar till Nvidia och har blivit en av de stora vinnarna på AI-boomen. Bolaget passerade tidigare i år ett börsvärde på motsvarande över 1 000 miljarder dollar på den sydkoreanska börsen, samtidigt som SK Group genomförde en börsnotering i New York som drog in 26,5 miljarder dollar – den största någonsin för ett utländskt bolag i USA.

Den kraftiga värdeökningen i SK Hynix har också stärkt Chey Tae-wons ekonomiska ställning, vilket gjort skilsmässotvisten till en av de mest uppmärksammade och ekonomiskt omfattande i Sydkoreas historia.

Dotter till tidigare president

Roh Soh-yeong är dotter till Sydkoreas tidigare president Roh Tae-woo, som styrde landet mellan 1988 och 1993. I den tidigare rättsprocessen ansåg domstolen att presidenten hade bidragit ekonomiskt till Cheys affärsverksamhet genom motsvarande omkring 30 miljarder won från en hemlig fond. Det låg till grund för den rekordstora skilsmässoersättningen.

Men Sydkoreas högsta domstol rev senare upp den delen av domen. Domstolen slog fast att pengarna hade förvärvats olagligt och därför inte kunde räknas in bland makarnas gemensamma tillgångar. Det banade väg för den nu lägre ersättningen.

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Chey Tae-wons advokater uppger att han beklagar den uppmärksamhet som skilsmässan har orsakat och att man kommer att analysera domen innan man tar ställning till eventuella fortsatta rättsliga åtgärder.

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