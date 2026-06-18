Ny faktor avgör bostadspriserna – och det är inte längre räntan

Marknaden börjar granska årsredovisningarna

För bostadsköpare innebär det att bostadsrättsföreningens ekonomi blir allt viktigare.

Under lång tid kunde föreningar hålla nere avgifterna med hjälp av låga räntor. Den tiden är förbi. I dag granskar banker, mäklare och köpare i högre grad sparande, skuldsättning och kommande renoveringsbehov.

Utvecklingen bekräftar den trend som Dagens PS tidigare rapporterat om, det vill säga att ekonomiskt svaga föreningar är en växande risk för bostadsköpare.

ANNONS

Det här kan bli nästa prisfaktor

Historiskt har marknaden ofta premierat låga avgifter, men allt fler experter menar att fokus nu flyttas mot föreningens långsiktiga ekonomi.

En bostadsrätt i en förening med starkt sparande kan framöver bli mer attraktiv än en bostad med lägre avgift men stora framtida renoveringsbehov. Många föreningar brottas fortfarande med för låga avsättningar till framtida underhåll trots att räntepressen har lättat.

PS analys

HSB-rapporten visar att sparandet ökar, men framför allt visar den att bostadsmarknaden håller på att ändra syn på vad som skapar värde.

De kommande åren kan skillnaden mellan välskötta och ekonomiskt pressade bostadsrättsföreningar bli betydligt mer avgörande för prisutvecklingen än vad räntan är. För köpare innebär det att årsredovisningen kan bli lika viktig som själva lägenheten.

Det är där nästa vinnare och förlorare på bostadsmarknaden kommer att utses.

Läs även: Företagare: Så bygger du Sveriges bästa pension

Läs även: Sverige: EU måste stoppa den ryska flyktingvågen

ANNONS