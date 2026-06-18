Efter flera år av räntechock och kraftiga avgiftshöjningar håller en ny skiljelinje på att växa fram på bostadsmarknaden. Den handlar inte om läget, planlösningen eller ens månadsavgiften.
Ny faktor avgör bostadspriserna – och det är inte längre räntan
Den handlar om hur mycket pengar bostadsrättsföreningen faktiskt sparar.
Dagens PS har under det senaste året rapporterat om hur allt fler föreningar har tvingats höja avgifterna för att få ekonomin att gå ihop. Bland annat visade en kartläggning att nio av tio bostadsrättsföreningar har höjt avgiften.
Samtidigt har experter uppmanat föreningar att inte använda lägre räntor till avgiftssänkningar utan till att bygga ekonomiska reserver. Nu börjar effekterna synas tydligare.
Sparandet ökar men gapet är stort
Nya siffror från HSB visar att bostadsrättsföreningarnas sparande steg med 12,5 procent under 2025 jämfört med året före.
Vid första anblick ser det ut som ett tydligt styrkebesked efter flera år av ekonomisk press, men bakom genomsnittet döljer sig en betydligt mer splittrad verklighet.
Många föreningar ligger fortfarande långt under den nivå som brukar anses nödvändig för att klara framtida underhåll utan att öka skuldsättningen. Samtidigt har avgifterna redan stigit kraftigt de senaste åren.
Marknaden börjar granska årsredovisningarna
För bostadsköpare innebär det att bostadsrättsföreningens ekonomi blir allt viktigare.
Under lång tid kunde föreningar hålla nere avgifterna med hjälp av låga räntor. Den tiden är förbi. I dag granskar banker, mäklare och köpare i högre grad sparande, skuldsättning och kommande renoveringsbehov.
Utvecklingen bekräftar den trend som Dagens PS tidigare rapporterat om, det vill säga att ekonomiskt svaga föreningar är en växande risk för bostadsköpare.
Det här kan bli nästa prisfaktor
Historiskt har marknaden ofta premierat låga avgifter, men allt fler experter menar att fokus nu flyttas mot föreningens långsiktiga ekonomi.
En bostadsrätt i en förening med starkt sparande kan framöver bli mer attraktiv än en bostad med lägre avgift men stora framtida renoveringsbehov. Många föreningar brottas fortfarande med för låga avsättningar till framtida underhåll trots att räntepressen har lättat.
PS analys
HSB-rapporten visar att sparandet ökar, men framför allt visar den att bostadsmarknaden håller på att ändra syn på vad som skapar värde.
De kommande åren kan skillnaden mellan välskötta och ekonomiskt pressade bostadsrättsföreningar bli betydligt mer avgörande för prisutvecklingen än vad räntan är. För köpare innebär det att årsredovisningen kan bli lika viktig som själva lägenheten.
Det är där nästa vinnare och förlorare på bostadsmarknaden kommer att utses.
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