Företagare: Så bygger du Sveriges bästa pension

Dubbelsmällen för företagare

Din allmänna pension beräknas på den lön eller det överskott du betalar skatt på. Två gränser är värda att känna till för 2026.

Den nedre går vid 25 042 kronor i årsinkomst. Tjänar du mindre än så under ett helt år, ger det året ingenting alls till din allmänna pension. Den övre gränsen går vid 56 050 kronor i månaden, eller 672 600 kronor om året. Där tar intjänandet stopp, och lön därutöver höjer inte den allmänna pensionen.

Mellan de två gränserna gäller en enkel logik: Ju lägre lön du tar ut, desto lägre blir den allmänna pensionen.

Problemet för företagaren är att samma låga uttag också krymper det belopp du har kvar att spara av till din egen tjänstepension. Sänker du lönen för hårt, eller drar ned överskottet med avdrag, tappar du alltså på båda fronterna samtidigt. Det är den dubbla smällen.

Riskerna som är lätta att missa

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Utöver själva sparnivån finns flera fällor som sällan märks förrän det är sent. Avgifter är en av dem.

En fond- eller försäkringsavgift som ligger en halv procentenhet för högt känns försumbar, men över trettio år kan den kosta hundratusentals kronor eftersom du går miste om både avgiften och den avkastning de pengarna annars skulle ha gett.

En annan fälla är att ersätta lön med utdelning. Utdelning beskattas lågt med 20 procent inom gränsbeloppet, men den räknas som kapitalinkomst. Därför ger den varken allmän pension, sjukpenning eller föräldrapenning.

Den som tar ut för lite lön och för mycket utdelning sänker alltså både sin framtida pension och sitt försäkringsskydd.

En tredje är att se företaget som en färdig pensionsplan. Ett bolagsvärde blir pengar att leva på först om det finns en köpare, till ett rimligt pris, vid rätt tidpunkt. I mindre bolag sitter värdet ofta i ägarens egen arbetsinsats, och då kan en framtida försäljning vara svår att genomföra.

Slutligen påverkar börsen utfallet direkt. Eftersom kapitalet ligger i fonder svänger det med marknaden. Sparar du för kort tid, eller tvingas ta ut pengarna under en nedgång, får börsrörelsen omedelbart genomslag på vad du till slut får ut.

Företagaren har också verktyg som anställda saknar

Bilden är inte bara mörk. Driver du aktiebolag får du dra av eget pensionssparande på upp till 35 procent av lönen, högst 592 000 kronor i år, om du sparar i en pensionsförsäkring eller ett individuellt pensionssparande (IPS).

Du kan också låta bolaget sätta av till en tjänstepension eller en direktpension, vilket framför allt lönar sig vid en lön över 672 600 kronor per år.

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Utdelningen, som är en nackdel om den ersätter lön, blir en tillgång om den läggs ovanpå en rimlig lön i stället. Inom gränsbeloppet, vars grundbelopp är 322 400 kronor 2026, beskattas den med 20 procent.

De skattade pengarna kan du investera vidare i exempelvis en billig global indexfond på ett investeringssparkonto (ISK) och på så sätt bygga upp ett eget pensionskapital vid sidan av lönen. Exakt hur stort utdelningsutrymmet blir styrs av de nya 3:12-reglerna som gäller från i år.

Steg-för-steg hur ditt pensionssparande kan byggas

Det här är en sammanställning av fördelar och nackdelar, och en möjlig plan framåt. Det är generell information, inte individuell skatte- eller placeringsrådgivning. Siffrorna gäller för år 2026.

Sätt lönen rätt: Sikta på minst 56 050 kronor i månaden om bolaget tål det, då maxar du den allmänna pensionen. Klarar bolaget inte det, ta så hög lön som möjligt. Avsätt till pension löpande: Minst 4,5 till 6 procent av inkomsten, mer vid högre lön. Automatisera så att det inte glöms bort. Välj rätt sparform: Aktiebolag med högre inkomst: avdragsgill pensionsförsäkring, IPS, tjänstepension eller direktpension. Enskild firma med lägre inkomst: ISK eller kapitalförsäkring kan funka bättre. Pressa avgifterna: Global aktieindexfond eller dylikt under 0,2 procent. Kontrollera att avgifter inte tas ut i flera led. Använd utdelningen smart: Ta utdelning inom gränsbeloppet och investera den vidare för att kompensera ett lägre lönetapp. Planera utbetalningen: Livsvarig utbetalning skyddar mot att pengarna tar slut. Se bolaget som en del av pensionen, inte hela.

PS analys

Företagarens pension avgörs av tre beslut som hänger ihop: hur hög lön du tar ut, hur mycket av vinsten du investerar, och vilka avgifter du betalar för förvaltningen.

Lönenivån bestämmer den allmänna pensionen och försäkringsskyddet. Sparandet och avgifterna bestämmer hur tjänstepensionsdelen växer.

Vår bedömning är att de flesta tjänar på att först sätta lönen tillräckligt högt, därefter automatisera ett månadssparande, och sist välja lågavgiftsfonder. Att enbart förlita sig på en framtida bolagsförsäljning är den minst pålitliga vägen av dem alla.

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Mer för dig som driver eget: Se hit, företagare, så slipper du en uselt låg pension.