Nya regler gör det svårare för bostadsrättsföreningar att dölja underskott – något som kan påverka både avgifter och priser.
Så kan din brf-avgift höjas – expertens råd till köpare
Mer än hälften av landets bostadsrättsföreningar går med underskott och sparar för lite till framtida renoveringar. Det kan innebära kraftiga höjningar av avgiften.
En privatekonom förklarar hur du som köpare kan räkna på risken, och varför nya regler kan förändra marknaden.
Underskott vanligt i bostadsrättsföreningar
Tidigare sågs låga avgifter som ett tecken på en välskött ekonomi. Så är det inte längre, menar Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna.
“Jag har 30 års erfarenhet av att sitta som ordförande i bostadsrättsföreningar. Tidigare fanns en heder bland de som satt i styrelsen att inte lämna ifrån sig ekonomin i sämre skick än när man tillträdde. Man gick inte med underskott på den tiden och såg till att sparandet överensstämde med sparbehovet”, säger han till DN.
I dag drivs många föreningar med underskott. En anledning är kortsiktiga intressen av att hålla nere avgiften för att kunna sälja bostadsrätter dyrare, samtidigt som underhållskostnaderna stigit betydligt.
“Vi har haft en betydligt högre prisuppgång på byggnadskomponenter än den allmänna prisutvecklingen”, säger Arques.
Dessutom är det vanligt att föreningar skjuter kostnader framför sig.
“Ett annat ord för avskrivningar är byggnadskomponenternas slitagekostnad. Många föreningar täcker inte dem med avgifterna, vilket leder till underskott. Det gör man för att kunna sätta så låga avgifter som möjligt, för att kunna sälja bostadsrätterna så dyrt som möjligt”, förklarar Arques.
Enligt Swedbanks rapport Allt om bostadsrätter 2024 går mer än hälften av landets bostadsrättsföreningar med systematiska underskott. HSB Stockholm har dessutom beräknat att årsavgifterna i snitt behöver höjas med 20 procent för att möta framtida behov.
En undersökning från Verian, på uppdrag av Nabo, visar också att 44 procent av bostadsrättsföreningarna riskerar att inte kunna betala för framtida underhåll. Samtidigt uppger en tredjedel att de skjutit på renoveringar de senaste åren av ekonomiska skäl.
Nya regler ökar transparensen
Rapporten visar dessutom att många föreningar saknar långsiktiga underhållsplaner, något som riskerar att påverka prisbilden negativt. Från årsskiftet måste alla föreningar redovisa enligt K3-regelverket. Det innebär att fler underskott blir synliga och att avskrivningarna ökar.
“I det korta perspektivet, det vill säga fram till årsskiftet, skulle inte jag bli förvånad om bostadsrättspriserna sjunker något. Anledningen till det är framför allt kravet att gå över till K3 för alla bostadsrättsföreningar”, har Arturo Arques förklarat för Dagens PS tidigare.
Han betonade då också att det nya regelverket gör det svårare att dölja problem i ekonomin.
“K3 är en redovisningsmetod som bättre överensstämmer med verkligheten och som kommer att innebära högre avskrivningskostnader och ökade underskott”, sa han.
När verkliga kostnader synliggörs blir det också lättare för köpare att skilja mellan välskötta och misskötta föreningar.
“Föreningar med välskött ekonomi ska man naturligtvis vara villiga att betala mer för, medan föreningar som inte har lika välskött ekonomi bör värderas lägre. Så har det inte riktigt varit tidigare”, säger Arques.
Så räknar du själv
För den som köper bostadsrätt gäller det att läsa både årsredovisningen och den tekniska underhållsplanen, som helst ska sträcka sig 50 år framåt.
Det första nyckeltalet är skuldsättningen. Här tittar du på hur stor del av föreningens lån som hör till bostaden du vill köpa.
“Lägenhetens andel av lånen ska man räkna in i köpesumman. Så om en lägenhet säljs för tre miljoner kronor och har en halv miljon av föreningens lån, bör du alltså se köpeskillingen som 3,5 miljoner”, säger han.
Det andra nyckeltalet är sparandet per kvadratmeter. Om sparbehovet är större än det faktiska sparandet kan avgiften behöva höjas framöver.
Till exempel: Om föreningen sparar 200 kronor per kvadratmeter men behovet är 350 kronor, saknas 150 kronor. För en bostad på 70 kvadratmeter innebär det en höjning på 875 kronor i månaden – motsvarande 22 procent.
Swedbanks checklista för köpare
För den som funderar på att köpa bostad listar Swedbank vad man bör tänka på:
Checklista – detta bör du tänka på:
- Gör känslighetsanalyser av boendekostnaden med tanke på att räntan kan stiga
- Ta hänsyn till att ränteavdrag kan minska över tid
- Var beredd på att föreningen kan behöva öka sina lån för kommande renoveringar
- Läs och förstå bostadsrättsföreningens årsredovisning noga
- Kontrollera föreningens skuldsättning per kvadratmeter och dess tekniska underhållsplan
- Undersök föreningens planer på avgiftshöjningar och större renoveringar
- Kontrollera om föreningen äger marken eller har tomträtt, och när eventuell omförhandling sker
- Se över föreningens resultat och eventuella underskott de senaste åren
- Utgå från din egen ekonomi och ansök om ett lånelöfte som är realistiskt
- Fundera på hur mycket du kan ha kvar till sparande och övriga levnadskostnader efter boendekostnader
Källa: Swedbank: Checklista – köp av bostadsrätt.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
