Så kan din brf-avgift höjas – expertens råd till köpare

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Mer än hälften av landets bostadsrättsföreningar går med underskott och sparar för lite till framtida renoveringar. Det kan innebära kraftiga höjningar av avgiften.

En privatekonom förklarar hur du som köpare kan räkna på risken, och varför nya regler kan förändra marknaden.

ANNONS

Missa inte: Glappet på arbetsmarknaden: Fler får a-kassa, färre får jobb. Dagens PS

Underskott vanligt i bostadsrättsföreningar

Tidigare sågs låga avgifter som ett tecken på en välskött ekonomi. Så är det inte längre, menar Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna.

“Jag har 30 års erfarenhet av att sitta som ordförande i bostadsrättsföreningar. Tidigare fanns en heder bland de som satt i styrelsen att inte lämna ifrån sig ekonomin i sämre skick än när man tillträdde. Man gick inte med underskott på den tiden och såg till att sparandet överensstämde med sparbehovet”, säger han till DN.

I dag drivs många föreningar med underskott. En anledning är kortsiktiga intressen av att hålla nere avgiften för att kunna sälja bostadsrätter dyrare, samtidigt som underhållskostnaderna stigit betydligt.

“Vi har haft en betydligt högre prisuppgång på byggnadskomponenter än den allmänna prisutvecklingen”, säger Arques.

Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna. (Foto: Swedbank)

ANNONS

Dessutom är det vanligt att föreningar skjuter kostnader framför sig.

“Ett annat ord för avskrivningar är byggnadskomponenternas slitagekostnad. Många föreningar täcker inte dem med avgifterna, vilket leder till underskott. Det gör man för att kunna sätta så låga avgifter som möjligt, för att kunna sälja bostadsrätterna så dyrt som möjligt”, förklarar Arques.

Enligt Swedbanks rapport Allt om bostadsrätter 2024 går mer än hälften av landets bostadsrättsföreningar med systematiska underskott. HSB Stockholm har dessutom beräknat att årsavgifterna i snitt behöver höjas med 20 procent för att möta framtida behov.

En undersökning från Verian, på uppdrag av Nabo, visar också att 44 procent av bostadsrättsföreningarna riskerar att inte kunna betala för framtida underhåll. Samtidigt uppger en tredjedel att de skjutit på renoveringar de senaste åren av ekonomiska skäl.