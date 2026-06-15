Medan ryska missiler faller över Ukraina reser allt fler ryssar till medelhavet för sol och bad. Nu vill elva europeiska länder, däribland Sverige, att EU-kommissionen skärper visumprocessen innan sommaren.
Sverige: EU måste stoppa den ryska turistvågen
Att den ryska turistströmmen håller i sig trots krig och sanktioner har vi följt löpande. I vårens artikel beskrev vi hur ryssarna svärmar till Europa trots krig och sanktioner, och vi har granskat hur enkelt det fortfarande är att ta sig in i Schengen.
Elva länder med fyra önskemål
Under 2025 beviljades 623 451 ryssar visum till Europa, en uppgång från 565 719 året innan.
Bakom det gemensamma brevet står Sverige tillsammans med Danmark, Norge, Island, Finland, de baltiska staterna, Polen, Tjeckien och Nederländerna.
De elva länderna riktar fyra konkreta uppmaningar till EU-kommissionen:
1. Skärp lagstiftningen: Kommissionen ska föra in nya, bindande och restriktiva visumåtgärder i viseringskodexen enligt den nya viseringsstrategin, så att EU kan bemöta fientliga handlingar från ett tredjeland (läs: Ryssland) mer effektivt. Lagförslagen ska komma så snart som möjligt.
2. Tillämpa reglerna lika och globalt: Kommissionen ska uppdatera och bevaka att riktlinjerna för ryska visum faktiskt följs. Den nya ”visumtrappan” välkomnas, men måste gälla alla ryska medborgare oavsett var de bor, så att inte vissa länder blir kryphål för visum med flergångsinresemöjligheter.
3. Mer öppenhet och stöd till konsulaten: Kommissionen ska fortsätta ge rådet samlad statistik över utfärdade ryska visum, för bättre uppföljning. Den ska också ta en större roll i att stödja det lokala Schengensamarbetet, med tanke på den svåra säkerhets- och arbetsmiljön för konsulär personal i Ryssland.
4. Stoppa ryska stridande: Kommissionen ska, tillsammans med berörda EU-organ, ta fram åtgärder som svarar mot det estniska initiativet från 11 mars 2026, att identifiera tidigare och nuvarande ryska kombattanter och hindra dem från att resa in i Schengenområdet.
Den gemensamma nämnaren är en enhetlig, hårdare och mer rättvist fördelad visumpolitik, där inget medlemsland kan luckra upp linjen och där säkerhetshotet från ryska stridande adresseras direkt.
Så påverkas Sverige
För svensk del är frågan mer än symbolik. Sverige hör till de länder som utfärdar mycket få turistvisum till ryssar och bär, som Natoland vid Östersjön, en tung del av kostnaden för att vakta EU:s yttre gräns.
Säkerhetspolisen pekar fortsatt ut Ryssland som det största hotet mot landet. Samtidigt fyller ryska semesterpengar kassan i Sydeuropa och urholkar den ekonomiska pressen mot Moskva. Att geopolitiken kring Ryssland påverkar även svenska plånböcker har vi visat förr, och Realtid har belyst hur den ryska ekonomin är svagare än Kreml medger.
Varje turisteuro motverkar den effekten.
PS analys
Något akut reseförbud hinner knappast träda i kraft till sommaren. Kommissionens skarpare förslag ingår i en bredare översyn av visumpolitiken som väntas först nästa år.
Kravet är ett bevis på att flera länder önskar starkare sammanhållning inom EU. Så länge Paris och Rom tjänar pengar medan Stockholm och Tallinn bär riskerna, saknar sanktionspolitiken trovärdighet.
Vår bedömning är att pressen blir kännbar först när de som vägrar visum och de som delar ut dem tvingas följa samma regelbok.
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