Sverige: EU måste stoppa den ryska turistvågen

Elva länder med fyra önskemål

Under 2025 beviljades 623 451 ryssar visum till Europa, en uppgång från 565 719 året innan.

Bakom det gemensamma brevet står Sverige tillsammans med Danmark, Norge, Island, Finland, de baltiska staterna, Polen, Tjeckien och Nederländerna.

De elva länderna riktar fyra konkreta uppmaningar till EU-kommissionen:

1. Skärp lagstiftningen: Kommissionen ska föra in nya, bindande och restriktiva visumåtgärder i viseringskodexen enligt den nya viseringsstrategin, så att EU kan bemöta fientliga handlingar från ett tredjeland (läs: Ryssland) mer effektivt. Lagförslagen ska komma så snart som möjligt.

2. Tillämpa reglerna lika och globalt: Kommissionen ska uppdatera och bevaka att riktlinjerna för ryska visum faktiskt följs. Den nya ”visumtrappan” välkomnas, men måste gälla alla ryska medborgare oavsett var de bor, så att inte vissa länder blir kryphål för visum med flergångsinresemöjligheter.

3. Mer öppenhet och stöd till konsulaten: Kommissionen ska fortsätta ge rådet samlad statistik över utfärdade ryska visum, för bättre uppföljning. Den ska också ta en större roll i att stödja det lokala Schengensamarbetet, med tanke på den svåra säkerhets- och arbetsmiljön för konsulär personal i Ryssland.

4. Stoppa ryska stridande: Kommissionen ska, tillsammans med berörda EU-organ, ta fram åtgärder som svarar mot det estniska initiativet från 11 mars 2026, att identifiera tidigare och nuvarande ryska kombattanter och hindra dem från att resa in i Schengenområdet.

Den gemensamma nämnaren är en enhetlig, hårdare och mer rättvist fördelad visumpolitik, där inget medlemsland kan luckra upp linjen och där säkerhetshotet från ryska stridande adresseras direkt.