Trots en förbättrad ekonomi under fjolåret menar experterna att många föreningar fortfarande sparar för lite. Det kan i förlängningen leda till nya avgiftshöjningar – och i vissa fall göra bostadsrätter svårare att sälja.
Avgiftssmäll hotar Sveriges bostadsrättsägare: "Svårt att sälja"
När SBC släppte sitt BRF-index häromveckan slog man fast att omkostnaderna för en genomsnittlig bostadsförening har minskat något jämfört med samma period förra året.
Goda nyheter för redan pressade brf:er.
Problemet? Parallellt fortsätter flera andra kostnader att öka. Exempelvis har kostnaden för vatten och avfall ökat med 11,5 procent jämfört med samma period förra året.
Lägre räntor räcker inte
Förvaltningsbolaget Nabo drar liknande slutsatser. Ekonomin för landets föreningar har förbättrats något, mycket tack vare sjunkande räntekostnader.
Samtidigt ökade årsavgiftsintäkterna med 3,9 procent, delvis efter tidigare avgiftshöjningar. Föreningarnas sparande steg också kraftigt, med 21 procent, till 148 kronor per kvadratmeter.
”Krävs kraftiga ökningar”
Problemet är att många föreningar ändå inte lägger undan tillräckligt med pengar för framtida underhåll. Nabo bedömer att ett rimligt sparande bör ligga på omkring 250 till 300 kronor per kvadratmeter.
I dag är snittet alltså långt därifrån.
”Det krävs kraftiga ökningar av sparandet för att komma upp i de cirka 250-300 kr per kvadratmeter som vi anser vara en rimlig nivå”, säger Jonas Gustavsson, chefsekonom på Nabo, till Privata Affärer.
Bostadsrättsägare kan se höjda avgifter
Enligt Nabo har omkring 72 procent av föreningarna fortfarande negativt resultat. Dessutom har 13 procent negativt sparande.
Det betyder att många brf:er fortfarande är ekonomiskt sårbara, trots lägre räntor.
”Lägre räntor har gett välbehövlig lättnad, men det räcker inte hela vägen. När potentialen för ytterligare kostnadsminskningar är begränsad återstår i praktiken behov av fortsatta tydliga höjningar av årsavgifterna”, säger Jonas Gustavsson.
Han fortsätter:
”Jag tror att det krävs ökningar på 14-15 procent från nuvarande nivåer”.
Kan bli svårt att sälja
I föreningar med svag ekonomi kan problemen också spilla över på bostadsmarknaden.
Särskilt utsatta är föreningar med hög belåning och redan höga avgifter, där Gustavsson menar att de boende i värsta fall kan få det svårt att sälja sina bostadsrätter.
”Det finns en hel del föreningar utanför de mest attraktiva områdena med högre belåning och höga avgifter där det är svårt för medlemmarna att sälja sina bostadsrätter”, säger han.
För landets bostadsrättsägare innebär det att fjolårets ljusning inte ska misstolkas som att faran är över. Avgiftshotet hänger fortfarande kvar över många föreningar.
