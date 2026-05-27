Avgiftssmäll hotar Sveriges bostadsrättsägare: "Svårt att sälja"

”Krävs kraftiga ökningar”

Problemet är att många föreningar ändå inte lägger undan tillräckligt med pengar för framtida underhåll. Nabo bedömer att ett rimligt sparande bör ligga på omkring 250 till 300 kronor per kvadratmeter.

I dag är snittet alltså långt därifrån.

”Det krävs kraftiga ökningar av sparandet för att komma upp i de cirka 250-300 kr per kvadratmeter som vi anser vara en rimlig nivå”, säger Jonas Gustavsson, chefsekonom på Nabo, till Privata Affärer.

Bostadsrättsägare kan se höjda avgifter

Enligt Nabo har omkring 72 procent av föreningarna fortfarande negativt resultat. Dessutom har 13 procent negativt sparande.

Det betyder att många brf:er fortfarande är ekonomiskt sårbara, trots lägre räntor.

”Lägre räntor har gett välbehövlig lättnad, men det räcker inte hela vägen. När potentialen för ytterligare kostnadsminskningar är begränsad återstår i praktiken behov av fortsatta tydliga höjningar av årsavgifterna”, säger Jonas Gustavsson.

Han fortsätter:

”Jag tror att det krävs ökningar på 14-15 procent från nuvarande nivåer”.

Kan bli svårt att sälja

I föreningar med svag ekonomi kan problemen också spilla över på bostadsmarknaden.

Särskilt utsatta är föreningar med hög belåning och redan höga avgifter, där Gustavsson menar att de boende i värsta fall kan få det svårt att sälja sina bostadsrätter.

”Det finns en hel del föreningar utanför de mest attraktiva områdena med högre belåning och höga avgifter där det är svårt för medlemmarna att sälja sina bostadsrätter”, säger han.

För landets bostadsrättsägare innebär det att fjolårets ljusning inte ska misstolkas som att faran är över. Avgiftshotet hänger fortfarande kvar över många föreningar.

