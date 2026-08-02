Prisras på lägenheter i juli: ”Sticker ut”
Bostadspriserna i Sverige sjönk med 2,4 procent under juli som helhet. Lägenheter blev rejält billigare och mest rasade priserna i Storstockholm.
Det är överraskande, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.
Prisfallet på just lägenheter sticker ut i månadssiffrorna från statliga SBAB och bostadssajten Booli, och var större än prisfallet på hus.
Lägenhetspriserna sjönk med 4,6 procent i juli för Sverige som helhet, medan huspriserna sjönk med 1,4 procent. Mest sjönk priserna på lägenheterna i Storstockholm där de rasade med hela 7,1 procent.
Robert Boije, chefsekonom på SBAB, är själv förvånad och har ingen given förklaring till vad som driver prisfallet.
Prisnedgången i Storstockholm sticker verkligen ut, säger han, men konstaterar att prisnedgången inte kan förklaras med något prisfall på lägenheter i Stockholms centrala delar, utan berör länet i stort.
Större än vanligt på sommaren
Bostadspriserna brukar visserligen dämpas under sommarmånaderna när folk är på semester och tar det lugnt och omsättningen bostäder blir lägre.
Men det har man tagit hänsyn till i index, enligt Boije.
Prisraset för lägenheter är betydligt större än vad det brukar vara under sommaren, säger han, och tillbakavisar också makroekonomiska förklaringar.
I så fall hade vi sett ett lika stort prisras på villor.
Normalisering
Trots prisfallet i juli tillhör Stockholm jämte Malmö dock den region där bostadspriserna sjunkit minst sedan våren 2022 då de föll efter en lång periods uppgång. Man skulle därför kunna tala om en viss normalisering från de höga bostadspriserna 2022, resonerar Boije, som dock inte vill dra några slutsatser förrän augusti-siffrorna kommer.
Det är då när många börjar jobba och plugga och byter bostad som priserna hoppar upp, för att sedan stabiliseras igen, säger han.
Bostadspriserna sjönk med 2,4 procent i juli som helhet i Sverige.
Priserna sjönk i fyra av sex regioner och som mest i norra Sverige (-2,9 procent) och Storstockholm (-2,5 procent).
Huspriserna sjönk med 1,4 procent för Sverige som helhet.
I Storgöteborg som enda region steg huspriserna däremot med 1,4 procent.
För Storstockholm sjönk huspriserna med 2,5 procent.
I en region, Stormalmö, steg i sin tur lägenhetspriserna, med 2,4 procent.
Mätt utifrån rensade säsongseffekter och andra tillfälliga effekter sjönk lägenhetspriserna dock med 0,7 procent i landet som helhet och huspriserna steg med 0,5 procent.
Prognosen från SBAB är att bostadspriserna stiger med mellan 4 och 5 procent per år både för 2026 och 2027.
Källor: SBAB och Boolia.