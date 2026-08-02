Prisras på lägenheter i juli: ”Sticker ut”

Det är överraskande, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Prisfallet på just lägenheter sticker ut i månadssiffrorna från statliga SBAB och bostadssajten Booli, och var större än prisfallet på hus.

Lägenhetspriserna sjönk med 4,6 procent i juli för Sverige som helhet, medan huspriserna sjönk med 1,4 procent. Mest sjönk priserna på lägenheterna i Storstockholm där de rasade med hela 7,1 procent.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, är själv förvånad och har ingen given förklaring till vad som driver prisfallet.

Prisnedgången i Storstockholm sticker verkligen ut, säger han, men konstaterar att prisnedgången inte kan förklaras med något prisfall på lägenheter i Stockholms centrala delar, utan berör länet i stort.

Större än vanligt på sommaren

Bostadspriserna brukar visserligen dämpas under sommarmånaderna när folk är på semester och tar det lugnt och omsättningen bostäder blir lägre.

Men det har man tagit hänsyn till i index, enligt Boije.

Prisraset för lägenheter är betydligt större än vad det brukar vara under sommaren, säger han, och tillbakavisar också makroekonomiska förklaringar.

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