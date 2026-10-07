Porsche-familjen har förlorat 95 miljoner per dag sedan 2025

Seat verkar enligt tidigare rapportering vara ett av de utpekade märkena som ska bort ur portföljen. Lillasyskonet Cupra ska istället få axla det spanska arvet.

Det har också spekulerats kring om Skodas populära kombimodeller, Octavia och Superb, ska ersättas av en ny modell som samlar det bästa av de båda modellerna.

Så ser man på lyxmärkena

Men också lyxmärkena har kritiska ögon riktade mot sig.

Under september färdigställdes affären som helt flyttade den exklusiva tillverkaren Bugatti ut ur koncernen. De nya ägarna, ett konsortium lett av amerikanska HOF Captial, betalade ungefär 11 miljarder kronor.

Från Italien har farhågan lyfts kring en försäljning av nationalskatten Ducati. Motorcykeltillverkaren tillhör Audi, och i förlängningen VW-koncernen, sedan 2012. Redan i somras ska bolaget ha uppvaktats av en köpare, men då konstaterat att man inte är intresserad av att sälja – nyligen blossade diskussionen upp igen, efter att den italienska näringslivsministern hotat med politiska åtgärder om landet inte fick säga sitt kring en ny eventuell ägare.

VW konstaterade dock återigen att man inte tagit några beslut om försäljning av Ducati.