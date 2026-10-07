När bilbranschen krisar sprider sig oron som ringar på vatten. Underleverantörer går i konkurs, anställda blir av med jobbet – och hos ägarna strömmar miljonerna åt helt fel håll.
Porsche-familjen har förlorat 95 miljoner per dag sedan 2025
Tyskland, Europa och kanske hela bilvärlden håller andan inför Volkwagenkoncernens kris. Klargjort är att man har en överproduktion på ungefär en halv miljon bilar per år, att cirka 100 000 jobb kommer att få stryka på fot samt att det ska kapas med stora sågen i både varumärkes- och modellutbudet.
Seat verkar enligt tidigare rapportering vara ett av de utpekade märkena som ska bort ur portföljen. Lillasyskonet Cupra ska istället få axla det spanska arvet.
Det har också spekulerats kring om Skodas populära kombimodeller, Octavia och Superb, ska ersättas av en ny modell som samlar det bästa av de båda modellerna.
Så ser man på lyxmärkena
Men också lyxmärkena har kritiska ögon riktade mot sig.
Under september färdigställdes affären som helt flyttade den exklusiva tillverkaren Bugatti ut ur koncernen. De nya ägarna, ett konsortium lett av amerikanska HOF Captial, betalade ungefär 11 miljarder kronor.
Från Italien har farhågan lyfts kring en försäljning av nationalskatten Ducati. Motorcykeltillverkaren tillhör Audi, och i förlängningen VW-koncernen, sedan 2012. Redan i somras ska bolaget ha uppvaktats av en köpare, men då konstaterat att man inte är intresserad av att sälja – nyligen blossade diskussionen upp igen, efter att den italienska näringslivsministern hotat med politiska åtgärder om landet inte fick säga sitt kring en ny eventuell ägare.
VW konstaterade dock återigen att man inte tagit några beslut om försäljning av Ducati.
Kronjuvelens nya verklighet
Porsche, vad som tidigare varit koncernens ögonsten, lider också i krisen. Lönsamheten har rasat, försäljningen backar och VW har tvingats skriva ned värdet på sitt innehav med motsvarande omkring 67 miljarder kronor, enligt Dagens PS tidigare rapportering.
Också Porsche har omstrukturerat i bolaget, och tusentals jobb ska väck. För ägarfamiljen innebär krisen en förklaring till vart cirka 34 miljarder kronor försvunnit sedan förra året.
Efter tappet – 17:e rikaste i Tyskland
Enligt den nya listan över Tysklands 500 rikaste familjer och personer har familjen Porsche tappat omkring 34 miljarder kronor i uppskattad förmögenhet på ett år, skriver T-online.
Kvar finns en uppskattad förmögenhet på omkring 136 miljarder kronor. Det är ett tapp på ungefär 20 procent och räcker till en 17:e plats på den tyska listan.
Utslaget över året motsvarar minskningen omkring 95 miljoner kronor om dagen.
Men det handlar inte om pengar som faktiskt har försvunnit från familjens bankkonton. En stor del av förändringen kommer från att värdet på familjens innehav har skrivits ned, skriver Berliner Zeitung. Inte heller kan hela värdetappet kopplas till bolaget Porsches trångmål.
Familjen Porsche kontrollerar nämligen stora delar av ägarbolaget Porsche Automobil Holding, som i sin tur har stora innehav i både Volkswagen och Porsche. När aktierna faller minskar också det uppskattade värdet på familjens tillgångar.