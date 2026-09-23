Sportbilsmärket Porsche har gått från Volkswagens kronjuvel till att ha blivit ett stort problem för koncernen.
Från kronjuvel till sänke – Porsche tvingas göra om hela bilutbudet
Porsche var länge ett av Volkswagens mest lönsamma varumärken. Nu har lönsamheten rasat, försäljningen backar och Volkswagen har tvingats skriva ned värdet på sitt innehav med omkring 6 miljarder euro.
Porsche levererade 122 306 bilar under årets första sex månader, 16 procent färre än samma period i fjol. I Kina rasade leveranserna med 32 procent och i Europa utanför Tyskland med 14 procent. Även elbilen Taycan backar kraftigt.
Största modellen nu helt elektrisk
För svenska bilköpare märks krisen framför allt i ett allt mer förändrat modellutbud och ett koncentrerat modellprogram. Den bensindrivna Macan har redan försvunnit från den europeiska marknaden och produktionen av modellen med förbränningsmotor avslutades helt i juli 2026. Även Taycan är helt elektrisk, enligt Electrive.
Det är en viktig förändring eftersom Macan varit Porsches största modellserie. Under första halvåret levererades 35 315 Macan globalt, men volymen föll 22 procent. Av bilarna var 15 620 elektriska och 19 695 hade förbränningsmotor, även om de senare huvudsakligen säljs utanför EU.
Traditionell modell går mot strömmen
Cayenne är däremot ett exempel på den nya linjen. Där säljs både bensin- och elversioner parallellt. Den nya Cayenne Electric har introducerats under sommaren, medan den befintliga Cayenne fortfarande finns med förbränningsmotor. Porsche har uttryckligen beslutat att behålla förbränningsmotorer och laddhybrider längre än tidigare planerat.
Även 718-serien har drabbats. Produktionen av Boxster och Cayman med förbränningsmotor upphörde redan i oktober 2025. Porsche levererade bara 2 789 sådana bilar under första halvåret 2026, 73 procent färre än året före.
En modell går åt motsatt håll. Porsche 911 ökade sina globala leveranser med 19 procent under årets första sex månader. Den traditionella sportbilen är därmed ett av få tydliga ljus i en annars pressad försäljningsstatistik.
Bakom förändringarna finns en större ekonomisk kris. Porsches rörelsemarginal var bara 1,1 procent under 2025, jämfört med tidigare nivåer som gjorde märket till ett av Volkswagens viktigaste vinstlokomotiv.
Skrivit ned med 6 miljarder euro
Volkswagen har nu skrivit ned värdet på sitt 75-procentiga Porscheinnehav med omkring 6 miljarder euro efter ytterligare försämrade utsikter.
Reuters beskriver utvecklingen som en förvandling från en kronjuvel till en belastning för moderbolaget. Nedgången kopplas bland annat till svagare efterfrågan i Kina, amerikanska tullar och Porsches svårigheter att hitta rätt balans mellan elbilar och traditionella drivlinor.
Porsche har nu ett pågående besparingsprogram där omkring 9 000 jobb redan omfattas av planerade neddragningar.
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