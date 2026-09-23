Från kronjuvel till sänke – Porsche tvingas göra om hela bilutbudet

Traditionell modell går mot strömmen

Cayenne är däremot ett exempel på den nya linjen. Där säljs både bensin- och elversioner parallellt. Den nya Cayenne Electric har introducerats under sommaren, medan den befintliga Cayenne fortfarande finns med förbränningsmotor. Porsche har uttryckligen beslutat att behålla förbränningsmotorer och laddhybrider längre än tidigare planerat.

Även 718-serien har drabbats. Produktionen av Boxster och Cayman med förbränningsmotor upphörde redan i oktober 2025. Porsche levererade bara 2 789 sådana bilar under första halvåret 2026, 73 procent färre än året före.

En modell går åt motsatt håll. Porsche 911 ökade sina globala leveranser med 19 procent under årets första sex månader. Den traditionella sportbilen är därmed ett av få tydliga ljus i en annars pressad försäljningsstatistik.

Bakom förändringarna finns en större ekonomisk kris. Porsches rörelsemarginal var bara 1,1 procent under 2025, jämfört med tidigare nivåer som gjorde märket till ett av Volkswagens viktigaste vinstlokomotiv.

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Skrivit ned med 6 miljarder euro

Volkswagen har nu skrivit ned värdet på sitt 75-procentiga Porscheinnehav med omkring 6 miljarder euro efter ytterligare försämrade utsikter.

Reuters beskriver utvecklingen som en förvandling från en kronjuvel till en belastning för moderbolaget. Nedgången kopplas bland annat till svagare efterfrågan i Kina, amerikanska tullar och Porsches svårigheter att hitta rätt balans mellan elbilar och traditionella drivlinor.

Porsche har nu ett pågående besparingsprogram där omkring 9 000 jobb redan omfattas av planerade neddragningar.

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