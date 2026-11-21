Nissan, BMW, Mercedes och Volkswagen: Många tillverkare har återkallat modeller på grund av brister i krockkuddar från Takata. Nu är det Toyota och Hondas tur att kalla in omkring 1,6 miljoner bilar. Vi listar modellerna som omfattas.
Miljontals bilar återkallas: Här är listan över modellerna
Toyotas återkallelse gäller hela världen, och Toyota Sverige har en pågående Takata-kampanj för Corolla och flera andra modeller på den europeiska marknaden.
Av Toyotas 790 000 bilar finns 314 000 i USA, där Honda kallar in 810 592 bilar, rapporterar Japan Times. Utanför USA berörs därmed omkring 476 000 Toyotabilar. I USA omfattas även bilar som redan fått gasgeneratorn utbytt.
I Japan anmälde Toyota den 12 november en återkallelse av 95 927 bilar, rapporterar Transcarweb. Bland modellerna finns Corolla, Auris, Avensis och Lexus. Bilarna fick nya Takata-generatorer med torkmedel vid tio återkallelser 2013 till 2017, och delarna närmar sig den livslängd som närstående bolag har beräknat.
Antal dödsfall i Sverige och USA
Kampanjen på den europeiska marknaden gäller: Auris, Avensis, Avensis Verso, Corolla, Yaris, Hilux och RAV4, som är tillverkade mellan maj 2000 och november 2001, eller mellan april 2006 och december 2014, framgår av Toyota Sveriges webbplats.
Över 100 000 bilar med Takatas krockkuddar bedömdes rulla i Sverige i juni 2025, skrev Carup. Något dödsfall i Sverige hade ännu inte inträffat, uppgav sajten i juli 2025.
I USA ser det värre ut. Minst 28 dödsfall kopplas till krockkuddarna från år 2009, och minst 20 av offren satt i en Honda. Räknat på 20 av 28 dödsfall är Hondas andel omkring 71 procent. I hela världen uppskattas dödstalet till över 35, enligt Carbuzz.
Detta är dock inte enbart ett Toyota- eller Honda-problem. Två dussin stora biltillverkare har under ett decennium återkallat över 100 miljoner bilar i världen med Takatas gasgeneratorer, uppger Japan Times. BMW utökade sin Takata-återkallelse till bland annat 5-serien och X5, skrev Dagens PS i juli 2024.
Reparerade krockkuddar kan behöva bytas igen
I USA omfattar Toyotas återkallelse passagerarkrockkuddarnas gasgeneratorer, oavsett om de satt i bilen från fabriken eller byttes vid en äldre återkallelse, skriver Nacionale. Det har hänt förut att Toyota fått kalla in samma bilar igen, eftersom vissa reparationer gjordes med likadana Takata-generatorer.
En Corolla av 2005 års modell omfattades av fem kampanjer för passagerarkrockkudden mellan 2015 och 2019, uppger The Auto Wire. Den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA uppgav enligt Japan Times:
Honda och Toyota såg tidiga tecken på risk för nedbrytning i vissa av sina bilar och genomför nu förebyggande återkallelser.
Dessa Toyota- och Lexusmodeller berörs
Japan Times listar följande modeller i Toyotas återkallelse:
- Lexus SC430 2002 till 2010
- Lexus IS250 2011
- Lexus GX460 2017
- Toyota Corolla 2003 till 2008
- Toyota Tundra 2005 och 2006
- Toyota Sequoia 2005 till 2007
- Toyota 4Runner 2016 och 2017
Hondas återkallelse gäller 14 delstater och territorier
Hondas återkallelse omfattar bilar som ursprungligen sålts eller någon gång registrerats i 14 amerikanska delstater och territorier, enligt bolagets pressmeddelande. Det gäller vissa exemplar av dessa modeller.
- Honda Accord 2013
- Honda Civic 2012 och 2013
- Honda CR-V 2012 och 2013
- Acura ILX 2013
- Acura RDX 2013
Honda skriver:
Inga bristningar och inga skador eller dödsfall har rapporterats för de nyligen återkallade gasgeneratorerna.
Citroën-ägare i Sverige fick besked 2025
I juni 2025 fick svenska ägare av Citroën C3 och DS3 tillverkade 2009 till 2015 besked om att omedelbart lämna in bilarna till verkstad, efter att ett dödsfall i Frankrike enligt uppgift kopplats till en Takata-krockkudde, rapporterade Dagens PS.
Lena Råstedt, teknik- och garantichef för Citroën Sverige, uppgav enligt Carup:
Vi vill uppmana alla berörda Citroën-ägare att omedelbart kontakta sin närmaste verkstad för åtgärd.
Bilägare kan se om bilen omfattas genom att logga in på Transportstyrelsens Mina sidor med BankID eller annan e-legitimation, skriver Teksajten.
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