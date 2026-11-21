Av Toyotas 790 000 bilar finns 314 000 i USA, där Honda kallar in 810 592 bilar, rapporterar Japan Times. Utanför USA berörs därmed omkring 476 000 Toyotabilar. I USA omfattas även bilar som redan fått gasgeneratorn utbytt.

I Japan anmälde Toyota den 12 november en återkallelse av 95 927 bilar, rapporterar Transcarweb. Bland modellerna finns Corolla, Auris, Avensis och Lexus. Bilarna fick nya Takata-generatorer med torkmedel vid tio återkallelser 2013 till 2017, och delarna närmar sig den livslängd som närstående bolag har beräknat.

Antal dödsfall i Sverige och USA

Kampanjen på den europeiska marknaden gäller: Auris, Avensis, Avensis Verso, Corolla, Yaris, Hilux och RAV4, som är tillverkade mellan maj 2000 och november 2001, eller mellan april 2006 och december 2014, framgår av Toyota Sveriges webbplats.

Över 100 000 bilar med Takatas krockkuddar bedömdes rulla i Sverige i juni 2025, skrev Carup. Något dödsfall i Sverige hade ännu inte inträffat, uppgav sajten i juli 2025.

I USA ser det värre ut. Minst 28 dödsfall kopplas till krockkuddarna från år 2009, och minst 20 av offren satt i en Honda. Räknat på 20 av 28 dödsfall är Hondas andel omkring 71 procent. I hela världen uppskattas dödstalet till över 35, enligt Carbuzz.

Detta är dock inte enbart ett Toyota- eller Honda-problem. Två dussin stora biltillverkare har under ett decennium återkallat över 100 miljoner bilar i världen med Takatas gasgeneratorer, uppger Japan Times. BMW utökade sin Takata-återkallelse till bland annat 5-serien och X5, skrev Dagens PS i juli 2024.