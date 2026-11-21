Prisfallet är nästan lika stort i Sverige. En Twin Motor Ultra av årsmodell 2025 med 3 505 mil står hos Brandt Bil i Vara för 749 900 kronor, vilket är 343 100 kronor eller 31 procent under de 1 093 000 kronor som en ny kostar hos Volvo Car Hammarby Sjöstad. Medianpriset för de 46 begagnade EX90 av årsmodell 2025 med minst 50 mil som låg ute på Blocket den 20 november var 792 750 kronor.

Tvärt emot marknaden

Prisfallet på EX90 går mot resten av begagnatmarknaden, där elbilarna blir dyrare. Under tredje kvartalet låg priserna 7,9 procent högre än under samma period i fjol, enligt Kvdbil, efter flera år då elbilar från 2023 tappade i värde. ”Efter flera år med stor prispress på begagnade elbilar har utvecklingen vänt”, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, till Bilweb.

Volvo har själv gjort de tidiga EX90 omoderna. Bilar byggda sedan hösten 2025 har 800-voltsteknik och kan snabbladda med upp till 350 kilowatt, vilket bilar byggda före uppdateringen saknar.

Köpare som klarar sig utan den tekniken kan därför spara mycket pengar på en tidig bil, enligt Auto Bild. I ADAC:s vintertest i januari laddade bilarna med 800-voltsystem mest på 20 minuter.

Bilen har också dragits med kvalitetsproblem sedan lanseringen. Volvos kommersiella direktör Erik Severinson sa i april till Fortune att arbetet med bolagets eget operativsystem hade varit mycket svårare än väntat och ”förmodligen grundorsaken till många av de kvalitetsklagomål på EX90 som vi har fått”.

I juli meddelade Volvo att lidarsensorn på taket på varje EX90 aldrig kommer att användas till de funktioner som bolaget utlovat.

”Volvo Cars har avslutat samarbetet med sin leverantör av lidarteknik och lagt ned planerna på att utveckla lidarbaserade funktioner för EX90 och ES90”, sa Henrik Juel Teige, talesperson för Volvo Cars i Norge, till Electrek.

Norska ägare får 18 000 norska kronor i ersättning, och i Sverige sänkte Volvo priset med 16 000 kronor på bilar som var beställda men ännu inte levererade.