En Volvo EX90 med 2 999 kilometer på mätaren säljs nu för 68 980 euro i Tyskland, 35 000 euro under vad samma bil kostar ny.
Ras: Volvos EX90 säljs 390 000 kronor under nypris efter 300 mil
Bilen står hos en handlare i Hilden utanför Düsseldorf och är en Twin Motor Ultra från februari 2025 med en enda ägare, enligt Auto Bild. En ny Ultra med 22-tumsfälgar och metallicfärg kostar 104 000 euro, så prisskillnaden motsvarar drygt 390 000 kronor eller 34 procent. Enligt tidningens beräkning har knappt 2 000 EX90 registrerats i Tyskland sedan 2024, och 123 av dem ligger nu ute till försäljning på den tyska begagnatmarknaden, de flesta med under 2 000 mil på mätaren.
Prisfallet är nästan lika stort i Sverige. En Twin Motor Ultra av årsmodell 2025 med 3 505 mil står hos Brandt Bil i Vara för 749 900 kronor, vilket är 343 100 kronor eller 31 procent under de 1 093 000 kronor som en ny kostar hos Volvo Car Hammarby Sjöstad. Medianpriset för de 46 begagnade EX90 av årsmodell 2025 med minst 50 mil som låg ute på Blocket den 20 november var 792 750 kronor.
Tvärt emot marknaden
Prisfallet på EX90 går mot resten av begagnatmarknaden, där elbilarna blir dyrare. Under tredje kvartalet låg priserna 7,9 procent högre än under samma period i fjol, enligt Kvdbil, efter flera år då elbilar från 2023 tappade i värde. ”Efter flera år med stor prispress på begagnade elbilar har utvecklingen vänt”, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, till Bilweb.
Volvo har själv gjort de tidiga EX90 omoderna. Bilar byggda sedan hösten 2025 har 800-voltsteknik och kan snabbladda med upp till 350 kilowatt, vilket bilar byggda före uppdateringen saknar.
Köpare som klarar sig utan den tekniken kan därför spara mycket pengar på en tidig bil, enligt Auto Bild. I ADAC:s vintertest i januari laddade bilarna med 800-voltsystem mest på 20 minuter.
Bilen har också dragits med kvalitetsproblem sedan lanseringen. Volvos kommersiella direktör Erik Severinson sa i april till Fortune att arbetet med bolagets eget operativsystem hade varit mycket svårare än väntat och ”förmodligen grundorsaken till många av de kvalitetsklagomål på EX90 som vi har fått”.
I juli meddelade Volvo att lidarsensorn på taket på varje EX90 aldrig kommer att användas till de funktioner som bolaget utlovat.
”Volvo Cars har avslutat samarbetet med sin leverantör av lidarteknik och lagt ned planerna på att utveckla lidarbaserade funktioner för EX90 och ES90”, sa Henrik Juel Teige, talesperson för Volvo Cars i Norge, till Electrek.
Norska ägare får 18 000 norska kronor i ersättning, och i Sverige sänkte Volvo priset med 16 000 kronor på bilar som var beställda men ännu inte levererade.