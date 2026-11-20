Tage Schau skriver att polisen misstänkte att den försvunna personen, en herre på 69 år, skulle kunna ha hamnat i vattnet eftersom en mössa hittades vid strandkanten. Efter den initiala dykningen, när bilen hittades, upptäcktes mannen dock på en helt annan plats. Och med huvuduppdraget ur vägen kunde man istället rikta fokus på att bärga bilen.

Den 11 november återvände man tillsammans med den frivilliga brandkåren för att få upp bilen ur vattnet. Arbetet pågick i flera timmar innan den silverfärgade BMW:n kunde lyftas upp på land tack vare stora luftkuddar som fästes i karossen.

Slog Porsche på Hockenheimring

Grunden var BMW 323i, toppmodellen i den första generationen av 3-serien. Men Alpina nöjde sig inte med att trimma den befintliga sexcylindriga motorn på 2,3 liter. I stället lyfte man in den större M30-motorn på 2,8 liter från BMW 528i och gjorde en rad egna modifieringar, enligt Alpina-Archive.

Bland annat fick motorn smidda Mahle-kolvar, och effekten landade på 200 hästkrafter, vilket var betydligt mer än de 143 hästkrafterna i vanliga 323i. Kraften skickades till bakhjulen via en femväxlad Getrag-låda.

Alpina nöjde sig inte heller med motorbytet. Bilen fick ett uppgraderat chassi med Bilstein-dämpare och styvare, sänkta fjädrar. I augusti 1981 trimmade man upp effekten ytterligare till 218 hästkrafter.

När det begav sig var E21:an med sin stora 200-hästarsmotor ett rejält kraftpaket. I nyskick accelererade den till 100 km/h på sju sekunder och hade en topphastighet på 225 km/h.

I ett jämförelsetest på Hockenheimring 1978 lyckades man till och med spöa den kraftfullare Porsche 928, enligt den tyska sportbilstidningen.

Samlare betalar multum

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På grund av det begränsade utbudet är samlare idag beredda att betala stora summor för att lägga vantarna på ett exemplar av den unika modellen.

En prislapp på omkring 450 000 kronor är inte helt ovanligt, när de väl dyker upp till försäljning. Bra pris för en drygt 50 år gammal bil, men jämfört med den ännu ovanligare Mercedes-Benz C 111 som ska auktioneras ut i början av nästa år är det småpotatis – då hoppas man nämligen dra in drygt 280 miljoner kronor.

Var, eller hos vem, den vattendränkta bilen hör hemma är dock oklart. Den lokala polisstationen ska ha efterlyst ägaren, vilken man hittills inte lyckats fastställa.