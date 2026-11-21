Domaren prövade Ti7 mot ett av de sex designskydd som Jaguar Land Rover har registrerat för Defender i EU. Skyddet gäller kombinationen av den rundade skulderlinjen, den lackerade panelen bakom den bakre sidodörren, hjulhusen, den obrutna fönsterlinjen och proportionerna. Skillnaderna i BYD:s front och bakparti räckte inte för att ändra helhetsintrycket.

Domstolen bedömer att modellen är en alldeles för lik kopia av Land Rover Defender. Foto: BYD

– Designens karakteristiska och särskiljande drag återfinns i BYD Ti7, skriver domstolen enligt nyhetsbyrån Reuters.

BYD marknadsförde själv bilen med den form som domstolen nu skyddar. När Ti7 presenterades för brittiska köpare i somras skrev bolaget att ”en ogenerat kantig profil ger den imponerande och kraftfulla design som suv-köpare uppskattar”.

Någon försäljning i EU finns ännu inte. BYD har enligt domstolen i dag inga konkreta planer på att lansera bilen här, och domstolen lät därför förbudet börja gälla först en vecka efter delgivningen. Storbritannien omfattas inte av EU:s designskydd, och där börjar leveranserna i januari 2027 enligt Reuters.

BYD godtar inte domen och tänker överklaga, skriver bolaget i ett uttalande som Reuters återger.

– BYD Ti7 är resultatet av BYD:s eget oberoende designarbete och gör inte intrång i någon av Jaguar Land Rovers rättigheter.

Jaguar Land Rover avstår från att kommentera domen och har sex månader på sig att väcka talan i sak för att förbudet ska stå sig. Redan på onsdag prövar en domstol i Rotterdam Jaguar Land Rovers andra mål mot BYD, om upphovsrätt och slavisk efterbildning.

Förbudet stänger ute en bil som med sju säten och 408 hästkrafter kostar 47 995 pund i Storbritannien, 642 700 kronor efter fredagens kurs. Momsen är 25 procent i Sverige mot 20 procent i Storbritannien, och räknat med svensk moms blir priset 669 500 kronor. Hos Land Rover Sverige kostar en Defender 110 från 910 900 kronor i grundutförande.

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Kopierar även Rolls-Royce

En Rolls-Royce eller en Defender är ett emotionellt köp. Köparen betalar för ett världsledande varumärke, historia, andrahandsvärde och exklusivitet, något som en billigare kinesisk kopia har svårt att konkurrera med på den europeiska marknaden.