En domstol i Haag förbjuder BYD att sälja suven Ti7 i EU, eftersom den är för lik Land Rover Defender. Med svensk moms skulle Ti7 ha kostat drygt 241 000 kronor mindre än förebilden, men en premiumbil köps för varumärket, vilket gör kinesiska kopior svåra att sälja i Europa även utan förbud.
BYD-modell förbjuds i EU – en billigare kopia av Defender
Det interimistiska beslutet kom i fredags i målet som Jaguar Land Rover driver mot tio BYD-bolag i Europa. Bolagen förbjuds att importera, tillverka, sälja eller lagra Ti7 i EU, och vitet är 100 000 euro om dagen med ett tak på 10 miljoner euro, enligt CarNewsChina som gått igenom domen. Även BYD:s nya fabrik i ungerska Szeged omfattas, eftersom domaren bedömde att Ti7 kan komma att byggas där.
Domaren prövade Ti7 mot ett av de sex designskydd som Jaguar Land Rover har registrerat för Defender i EU. Skyddet gäller kombinationen av den rundade skulderlinjen, den lackerade panelen bakom den bakre sidodörren, hjulhusen, den obrutna fönsterlinjen och proportionerna. Skillnaderna i BYD:s front och bakparti räckte inte för att ändra helhetsintrycket.
– Designens karakteristiska och särskiljande drag återfinns i BYD Ti7, skriver domstolen enligt nyhetsbyrån Reuters.
BYD marknadsförde själv bilen med den form som domstolen nu skyddar. När Ti7 presenterades för brittiska köpare i somras skrev bolaget att ”en ogenerat kantig profil ger den imponerande och kraftfulla design som suv-köpare uppskattar”.
Någon försäljning i EU finns ännu inte. BYD har enligt domstolen i dag inga konkreta planer på att lansera bilen här, och domstolen lät därför förbudet börja gälla först en vecka efter delgivningen. Storbritannien omfattas inte av EU:s designskydd, och där börjar leveranserna i januari 2027 enligt Reuters.
BYD godtar inte domen och tänker överklaga, skriver bolaget i ett uttalande som Reuters återger.
– BYD Ti7 är resultatet av BYD:s eget oberoende designarbete och gör inte intrång i någon av Jaguar Land Rovers rättigheter.
Jaguar Land Rover avstår från att kommentera domen och har sex månader på sig att väcka talan i sak för att förbudet ska stå sig. Redan på onsdag prövar en domstol i Rotterdam Jaguar Land Rovers andra mål mot BYD, om upphovsrätt och slavisk efterbildning.
Förbudet stänger ute en bil som med sju säten och 408 hästkrafter kostar 47 995 pund i Storbritannien, 642 700 kronor efter fredagens kurs. Momsen är 25 procent i Sverige mot 20 procent i Storbritannien, och räknat med svensk moms blir priset 669 500 kronor. Hos Land Rover Sverige kostar en Defender 110 från 910 900 kronor i grundutförande.
Kopierar även Rolls-Royce
En Rolls-Royce eller en Defender är ett emotionellt köp. Köparen betalar för ett världsledande varumärke, historia, andrahandsvärde och exklusivitet, något som en billigare kinesisk kopia har svårt att konkurrera med på den europeiska marknaden.
BYD lånar formen från en europeisk förebild även i lyxklassen. Den 7 november visade BYD:s lyxmärke Yangwang limousinen Altior, med bakhängda dörrar och paraplyer i dörrarna precis som Rolls-Royce.
I Kina kostar den drygt 3,1 miljoner kronor, en fjärdedel av vad en Phantom kostar där, men Rolls-Royce är dyr i Kina på grund av höga importskatter. Om Altior får samma påslag i Europa som BYD:s premiummärke Denza, som enligt affärstidningen Caixin mer än dubblade priset, hamnar den på minst 6,2 miljoner kronor och blir dyrare än en Phantom i Storbritannien, och då är prisfördelen borta.
Andrahandsvärdet talar också emot Ti7, eftersom värderingsfirman DAT har räknat ut att kinesiska elbilar och laddhybrider tappar värde dubbelt så snabbt som genomsnittet på den tyska begagnatmarknaden. Enligt DAT är köparna osäkra på service och reservdelar och på om märkena finns kvar om några år.
– Det räcker inte att lansera en bra produkt, sa Martin Weiss på DAT till Automotive News Europe i maj.