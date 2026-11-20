Totalt svarade 4 058 bilägare i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Indien och Australien. Bara 850 av dem äger elbil, framgår av rapportens metodbeskrivning. Sverige och Norge finns med i rapportens statistik över laddstationer och elbilar, men inte i enkäten.

I Norge var 98,8 procent av de nya personbilarna elbilar i oktober 2026, enligt OFV.

Därför lockar hybriden

Tre av fyra elbilsägare i enkäten säger att de troligen köper en elbil igen. Andelen är 87 procent i Storbritannien, 78 procent i Tyskland och 48 procent i Italien. I Italien och Spanien är intresset för hybrid särskilt stort, men där har laddstationerna lägre effekt i snitt, enligt rapporten.

Hybriden kan locka personer som vill ha elbilens fördelar men större frihet på långa resor och i lägen där laddningen är svårare att planera, skriver rapportens författare.

Robert Fisher, senior konsultchef på SBD Automotive, säger i rapporten: