Drygt var fjärde elbilsägare i en internationell enkät säger att de helst överväger en hybrid när bilen ska bytas. Andelen har ökat från 23 procent 2025 till 28 procent 2026. Svenska och norska bilägare är dock inte en del av enkäten.
Var fjärde elbilsägare överväger hybrid vid nästa bilköp
Enkäten ingår i EV Index 2026, som kartföretaget HERE Technologies och analysföretaget SBD Automotive står bakom. Med hybrid menas laddhybrider, vanliga elhybrider och bilar med räckviddsförlängare, visar Dagens PS genomgång av rapporten.
Totalt svarade 4 058 bilägare i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Indien och Australien. Bara 850 av dem äger elbil, framgår av rapportens metodbeskrivning. Sverige och Norge finns med i rapportens statistik över laddstationer och elbilar, men inte i enkäten.
I Norge var 98,8 procent av de nya personbilarna elbilar i oktober 2026, enligt OFV.
Därför lockar hybriden
Tre av fyra elbilsägare i enkäten säger att de troligen köper en elbil igen. Andelen är 87 procent i Storbritannien, 78 procent i Tyskland och 48 procent i Italien. I Italien och Spanien är intresset för hybrid särskilt stort, men där har laddstationerna lägre effekt i snitt, enligt rapporten.
Hybriden kan locka personer som vill ha elbilens fördelar men större frihet på långa resor och i lägen där laddningen är svårare att planera, skriver rapportens författare.
Robert Fisher, senior konsultchef på SBD Automotive, säger i rapporten:
Bilen med förbränningsmotor har blivit det självklara valet för privatbilismen. För många förare kommer det att krävas mer än en smidig övergång för att ändra på det. Det kommer att krävas en upplevelse som överträffar det de kan uppnå med en bil med förbränningsmotor.
Laddhybriden tappar i Sverige
Dagens PS har också rapporterat att 51 procent av alla nyregistrerade bilar i Sverige i oktober var elbilar. Laddhybridernas andel sjönk från 29,5 till knappt 22 procent under samma period, enligt branschorganisationen Mobility Sweden.
Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden, säger i ett pressmeddelande:
Laddhybridernas tillbakagång till förmån för elbilar visar att allt fler företag och hushåll är redo att köra en elbil.
Utan egen laddning krymper dock elbilens fördel i driftkostnad mot en bensinbil, skrev Dagens PS den 1 april 2026.
Av de svenska privatpersoner som bytte en nyköpt elbil mot en ny bil valde 85 procent en elbil igen mellan oktober 2023 och september 2024, enligt ett pressmeddelande från analysföretaget Vroom. Sju procent valde en laddhybrid. Bland dem som köpt elbilen begagnad stannade 44 procent kvar i en elbil, rapporterade Dagens PS den 1 november 2024.
En svensk enkät ger en liknande bild. Åtta av tio elbilsägare, 82 procent, tror att de väljer elbil även nästa gång, visar Circle K:s Omställningsrapporten 2026. Undersökningsföretaget Verian frågade 4 050 personer mellan den 4 och 20 februari 2026. Drygt varannan hybridägare, 53 procent, räknar med att köpa en hybrid igen.
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