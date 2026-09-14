"Nya Volvo XC40" är 10 år gammal med lull-lull och ska konkurrera med Kina

Audi dammar av A2 och bygger sin snålaste bil någonsin

Audi visade A2 e-tron i Ingolstadt den 7 september, och det är den mest energieffektiva Audin hittills. Bilen drar 12,8 kWh per 100 kilometer enligt WLTP, med ett luftmotstånd på 0,24 i klass med Porsche Taycan. Tre batterier på 52, 61 och 84 kilowattimmar, fyra bakhjulsdrivna motorer på 170 till 326 hästkrafter och som mest 646 kilometers räckvidd.

Nya Audi A2 är tillverkarens mest effektiva, serieproducerade, modell hittills. Bild: Audi

Detaljen som säger mest om bilen är den minsta. Audi blir första premiummärke med Fidlocks magnetfästen som standard, tekniken från cykelhjälmar och flaskhållare, för mugghållare och väskor i kupén. Ingen ny dörr, inget nytt ljus, bara ett smart sätt att hålla en väska på plats.

Betydligt med ombonat än på den första Audi A2 som även den stod för mycket nytänkande. Foto: Audi press

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Priset i Tyskland börjar på 38 200 euro, cirka 430 000 kronor, och toppar på 51 200 euro. Orderböckerna öppnade den 10 september, leveranserna startar i december och svenskt pris saknas ännu.

Originalet från 1999 hyllades av ingenjörer och ratades av kunderna. Den här gången återvänder A2 som elbil i en klass där Volvo EX30 och Renault 5 redan står och väntar.

Dacia Spring flyttar hem till Europa utan att höja priset

Andra generationen Spring byggs i Renaults fabrik i Novo Mesto i Slovenien, på samma band som Twingo E-Tech. Motorn på 80 hästkrafter och batteriet på 27,5 kilowattimmar ger 250 kilometers räckvidd, 25 mer än förut, och 0 till 100 på 12,5 sekunder mot nästan 20 tidigare.

”En eldriven stadsbil med urban känsla – men som trivs lika bra utanför stan.” skriver Dacia om den nya Spring-modellen. Foto: Dacia

Hela serien ligger under 20 000 euro. Instegsversionen Expression börjar på 17 900 euro, cirka 200 000 kronor, och det är en bil för den som kör 34 kilometer om dagen.

Snabbladdning, navigation och backkamera kostar extra. Beställningarna öppnar i morgon, den 15 september, och de första bilarna levereras före årsskiftet.

Flytten från Wuhan handlar om stöd. Nu kvalificerar Spring för det franska elbilsstödet på upp till 6 180 euro, vilket den kinabyggda föregångaren inte gjorde.

Det roliga är att drivlinan fortfarande är utvecklad i Shanghai av ACDC, Renaults utvecklingscenter, tillsammans med batterijätten CATL. Byggd i Slovenien, konstruerad i Shanghai, såld av fransmän under rumänskt märke.

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Så bygger Europa billigt 2026, och Dacia har gått från slitbil till miljonsuccé på köpet.

Kia går åt andra hållet med tre GT-bilar från 650 900 kronor

Medan Europa sparade och dammade av gick Kia på offensiven. Den 11 september satte Kia Sverige priser på EV3 GT, EV4 GT och EV5 GT, 650 900, 711 900 respektive 699 900 kronor. Alla tre har dubbla motorer, fyrhjulsdrift och ett batteri på 81,4 kilowattimmar.

Sportigt värre när Kia gasar på. Foto: Kia press

EV3 GT och EV4 GT ger 292 hästkrafter och gör 0 till 100 på 5,7 respektive 5,6 sekunder. EV5 GT får 306 hästkrafter och klarar sprinten på 6,2 sekunder. Räckvidderna landar på 532, 505 och 476 kilometer. Som tjänstebil finns EV5 GT i en Business Edition för 639 900 kronor.

GT-bilarna får neongröna bromsok, 20-tumshjul, sportstolar och låtsasväxlar med motorljud som ska efterlikna en bensindriven sportbil.

”GT handlar inte bara om siffror, utan om känslan bakom ratten”, säger Joakim Jöhncke, produktchef på Kia Sverige.

Škoda firar en miljon Karoq med en helsvart specialutgåva

En miljon Karoq har rullat av bandet sedan 2017, och Škoda firar med Sportline Black Edition, hittills bara visad i Storbritannien för strax under 40 000 pund.

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Allt som kan vara svart är svart, från grill och takreling till skinnet, och panoramatak, matrix-LED och adaptiva dämpare ingår. Motorerna är desamma som förut, och det som saknas efter nio år är fortfarande laddhybrid.

Det säger något om prioriteringarna i en koncern där Škoda väntas bära moderbolagets finansiella ok.

Citroën döper en C5 Aircross efter en kust i Bretagne

Citroën visade C5 Aircross Émeraude den 10 september i Saint-Malo, uppkallad efter Smaragdkusten några mil från fabriken i Rennes.

Foto: Citroen press

Lacken heter Bleu Émeraude, en liten fransk flagga sitter vid bakre sidorutan och utgåvan bygger på nivån Plus med elstol, värme i stolar och ratt och elektrisk baklucka.

Den finns som hybrid, laddhybrid och elbil, säljstart i oktober, pris i slutet av september.

Om den når Sverige är inte klart, men lillebror ë-C3 Aircross hyllades som 2025 års bilfynd.

Fransk flagga vid rutan, Bretagnes kust i lacken och hydrauliska stoppare i fjädringen. Citroën säljer inte en bil, Citroën säljer en semester.

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Sex bilar, tre strategier

Volvo och Škoda kramar ur mer ur gamla plattformar. Audi bygger snålt och Dacia bygger billigt i Europa med kinesisk teknik. Kia gör det koreanska märken gör bäst, lägger på hundra hästkrafter och skickar fakturan.

Döllner har rätt i att nostalgi inte är en strategi. Men en tioårig XC40 med Gemini i skärmen är fortfarande en bättre affär för Volvo än en helt ny bil. Åtminstone fram till 2027.