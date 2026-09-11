Volvos nya elgrävare testas i Norge – får sladd

Den elektriska versionen bygger på samma grund som den vanliga EC500 som beroende på utförande väger omkring 48–53 ton. Den kan utrustas med en skopa på upp till 3,31 kubikmeter, har en maximal grävkraft på 251 kilonewton och kan nå nästan 12 meter med skopan.

Volvo har utvecklat elversionen för att kunna leverera motsvarande prestanda som dieselversionen. Den första förseriemaskinen testas nu i Norge under verkliga arbetsförhållanden, där Volvo bland annat samlar in data om hur maskinen fungerar i olika typer av tungt arbete.

För den grävmaskinist som är van vid föregående modells dieselmotors pålitliga brummande skulle elversionens korta batteridrift kunna innebära ett uttröttande problem.

Här kan eldriften bli ett problem

I dieselversionen innebär full tank cirka 640 liter, utifrån försäljningsbroschyren kan man räkna med en bränsleåtgång på cirka 40 liter per timme – vilket mellan tummen och pekfingret ger en drifttid på drygt 16 timmar per tank.

I elversionen uppger man en maximal drifttid på 2-3 timmar med fulladdat batteri.

För att kringgå ständiga laddpauser har elektriska EC500 utrustats med en 35 meter lång 400 volts-kabel som kan användas för kontinuerlig drift av maskinen.

Där pålitligt elnät finns att tillgå innebär lösningen ett smart sätt att kringgå batteriets korta drifttid. På avlägsna platser, eller om el av någon anledning inte finns tillgängligt, kan den korta drifttiden troligtvis bli ett irriterande problem.

Leveras 2027

ANNONS

Som nämnt är förserieversionen ute på fälttest i Norge, där Volvo Construction Equipment nu låter kunder använda maskinen i riktiga arbetsmiljöer som ställer höga krav på både maskin och drivlina.

Syftet är att samla in erfarenheter från kunder innan den slutliga versionen färdigställs. Volvo tittar bland annat på maskinens beteende och prestanda, men också på hur laddning, elanslutning, förarmiljö och integration med arbetsplatsens övriga system fungerar i praktiken.

Planen är att EC500 Electric ska börja säljas våren 2027, och att de första maskinerna från serieproduktionen väntas levereras mot slutet av 2027.

Läs även:

Toyota vägrar att skrota evighetsmaskin – från vävstolar till bränsleceller

Lyftet för svenska stålföretaget: ”Största ordern på 20 år”

Ny maskin kan ge ett genombrott inom grön energi













