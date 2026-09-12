Aston Martin har rasat 99 procent på börsen

Skulden växer snabbare än intäkterna

Siffrorna för första halvåret 2026 förklarar varför. Intäkterna steg 38 procent till 628,6 miljoner pund och bruttomarginalen förbättrades till 33,8 procent, tack vare superbilen Valhalla och en hög andel specialbyggda bilar.

Den extrema superbilen Valhalla har varit räddningen de senaste åren. Foto: Aston Martin

Ändå ökade förlusten före skatt till 154,2 miljoner pund, motsvarande 2 miljarder kronor.

Nettoskulden uppgår till 1,54 miljarder pund, cirka 20 miljarder kronor, och räntekostnaderna väntas landa på 160 miljoner pund i år.

Det är över 2 miljarder kronor som går till långivare innan en enda bil har byggts. Helåret 2025 slutade med en förlust före skatt på 364 miljoner pund.

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Stroll har pumpat in 7,8 miljarder

Bakom bolaget står den kanadensiske modemiljardären Lawrence Stroll, som tog kontroll över Aston Martin 2020 genom konsortiet Yew Tree.

Sedan dess har han och hans medinvesterare skjutit till över 600 miljoner pund, cirka 7,8 miljarder kronor, i en rad kapitalrundor. Yew Tree äger omkring 33 procent av bolaget. Övriga storägare är kinesiska Geely, saudiska PIF och Mercedes-Benz.

Stroll byggde sin förmögenhet på Tommy Hilfiger och Michael Kors. Med Aston Martin ville han upprepa receptet, ett lyxvarumärke med Formel 1 som marknadsföringsmotor.

F1-stallet värt sju gånger mer än bilbolaget

Här blir historien märklig. Stroll köpte F1-stallet Force India 2018 för 90 miljoner pund och döpte om det till Aston Martin 2021.

Formel 1 -stallet är alltså betydligt mer värt än hela biltillverkaren Aston Martin. Foto:TT/AP Photo/Hiro Komae

Stallet värderas till 3,2 miljarder dollar, cirka 2,4 miljarder pund. Biltillverkaren som lånar ut sitt namn är värd 350 miljoner pund.

Bilbolaget har dessutom sålt av sina F1-tillgångar för att klara likviditeten. Under 2025 avyttrades andelen på 4,6 procent i stallet för 146 miljoner dollar, cirka 106 miljoner pund netto.

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I mars i år sålde Aston Martin namnrättigheterna i Formel 1 till sitt eget stall för 50 miljoner pund.

Eftersom Stroll är största ägare i båda bolagen är affären i praktiken ett kapitaltillskott från ägaren själv, förklätt till en varumärkesaffär.

Sämsta bilen på startgriden

Sportsligt har satsningen aldrig levererat. Stroll har byggt en ny fabrik i Silverstone och en egen vindtunnel, värvat stjärndesignern Adrian Newey från Red Bull och knutit ett exklusivt motoravtal med Honda. Personalstyrkan har växt från 400 till över 1 100 anställda.

Toshihiro Mibe, ordförande för Honda Motor, Skakar hand med Lawrence Stroll, huvudägare för Aston Martin. Honda och Aston Martin skrev ett exklusivt avtal som nu ser ut att vara en stor belastning för teamet. Foto: TT/Kyodo News via AP

Resultatet 2026 är tre poäng efter Monza och en näst sista plats i konstruktörs-VM, före nykomlingen Cadillac.

Honda-motorn beskrivs av ESPN som svag, opålitlig och för tung. I Monza bröt både Fernando Alonso och Lance Stroll loppet, och bilen AMR26 rankas av F1-medier som den sämsta på hela startgriden.

Långivarna stämmer i New York

Den 22 juli säkrade Aston Martin ett nödlån på 550 miljoner pund från HPS Investment Partners, som ägs av Blackrock.

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Räntan ligger 6,75 procentenheter över den brittiska referensräntan. Ett villkor är att 50,1 procent av varumärkesrättigheterna utanför bilarna förs över till amerikanska Authentic Brands Group, som äger Reebok.

Det har fått obligationsägare med fordringar på 1,3 miljarder pund att gå till domstol. Fonderna Arini Capital och Tresidor Investment Management begär bevisinsamling i New York inför en stämning i Storbritannien.

De menar att affären flyttar värdefulla tillgångar utom räckhåll för befintliga långivare. Miljardbråket kring nödlånet har pågått sedan augusti.

Sju konkurser på 113 år

Vd Adrian Hallmark håller fast vid prognosen för helåret: oförändrade volymer kring 5 400 bilar, en bruttomarginal närmare 40 procent och ett kassaflöde som ska förbättras väsentligt från fjolårets utflöde på 410 miljoner pund.

”Första halvåret 2026 visar att vi är på rätt väg att leverera en väsentlig finansiell förbättring i år jämfört med 2025”, sade Hallmark vid halvårsrapporten.

Upp till 600 jobb, en femtedel av personalstyrkan, ska bort enligt beskedet i februari.

Enligt norska Motor bedömer analytiker att kapitalet räcker till 2028. Frågan är vad som händer sedan.

Aston Martin har gått i konkurs sju gånger under sina 113 år. I Norge lade importören XPEND ner verksamheten tidigare i år, och i Sverige gjorde märket comeback 2020 efter att ha saknat återförsäljare.

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