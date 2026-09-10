Audi dammar av ett gammalt namn när märket ska ta sig an framtidens elbilar. A2 är tillbaka – målet för kompaktmodellen är inte att vara billigast, snabbast eller störst. I stället ska den vara effektivast.
Så blev nya A2 Audis mest effektiva modell hittills
Nya Audi A2 e-tron slukar så lite som 12,8 kWh per 100 kilometer enligt WLTP, vilket gör den till den mest energieffektiva serietillverkade Audin hittills. Exempelvis Volvo EX30 eller Renault 5 slår man med hästlängder.
Med det största batteriet på 84 kWh rullar A2 upp till 646 kilometers på en laddning. Totalt erbjuder man fyra olika, alla bakhjulsdrivna, motorversioner: 170 hk, 190 hk, 231 hk respektive 326 hk.
Orderböckerna i Tyskland är öppna från och med 10 september och de första bilarna ska levereras i december. I hemlandet kostar A2 från motsvarande cirka 425 000 kronor, något svenskt pris har inte presenterats än.
Lika aero som en Porsche Taycan
För att snåla med energiåtgången har Audi arbetat hårt med aerodynamiken på A2 och landar på ett luftmotståndsvärde på 0,24 – vilket är i samma härad som för mångt mycket sportigare Porsche Taycan (mellan 0,22 och 0,25 beroende på version).
För att uppnå så lågt luftmotstånd har man dels kapslat in stora delar av underredet, utrustat bilen med luftintag som stängs när de inte används och specialbyggt hjulhusen för att just minska turbulensen.
Audi skriver i sitt marknadsmaterial att också utvecklingen av modellen streamlineats – jämfört med andra modeller tog det nästan två år mindre för att få A2 från idé till vägredo.
Så stor är den lilla bilen
A2 placerar sig ibland tillverkarens mindre bilar, men har vuxit rejält sedan 90-talsmodellen. Med sina 4,32 meter på längden placerar sig A2 e-tron mitt i kompaktklassen. Samtidigt är hjulbasen hela 2,76 meter, vilket ger bilen ovanligt gott om plats i kupén i förhållande till sitt kompakta yttre.
Audi anger 396 liter bagageutrymme, vilket ökar till 1 336 liter med baksätet nedfällt. De kraftigare 170- och 240-kW-versionerna får dessutom en 13-liters frunk.
På instrumentpanelen sitter Audis panoramaskärm med ett 11,9-tums digitalt instrumentkluster och en 12,8-tums pekskärm. Som tillval finns en agumented reality heads-up-display som visar bland annat hastighet och navigeringsanvisningar.
A2 e-tron får också dubbelriktad laddning, vilket gör att bilen kan användas som energikälla för exempelvis elcyklar. I vissa länder ska även batteriet kunna fungera som energilagring för huset.
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