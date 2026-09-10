Så blev nya A2 Audis mest effektiva modell hittills

Med det största batteriet på 84 kWh rullar A2 upp till 646 kilometers på en laddning. Totalt erbjuder man fyra olika, alla bakhjulsdrivna, motorversioner: 170 hk, 190 hk, 231 hk respektive 326 hk.

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Orderböckerna i Tyskland är öppna från och med 10 september och de första bilarna ska levereras i december. I hemlandet kostar A2 från motsvarande cirka 425 000 kronor, något svenskt pris har inte presenterats än.

Lika aero som en Porsche Taycan

För att snåla med energiåtgången har Audi arbetat hårt med aerodynamiken på A2 och landar på ett luftmotståndsvärde på 0,24 – vilket är i samma härad som för mångt mycket sportigare Porsche Taycan (mellan 0,22 och 0,25 beroende på version).

För att uppnå så lågt luftmotstånd har man dels kapslat in stora delar av underredet, utrustat bilen med luftintag som stängs när de inte används och specialbyggt hjulhusen för att just minska turbulensen.

Audi skriver i sitt marknadsmaterial att också utvecklingen av modellen streamlineats – jämfört med andra modeller tog det nästan två år mindre för att få A2 från idé till vägredo.