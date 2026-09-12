Northvolts köpare: Ingen skuld och stor vinst hägrar

I en intervju med Affärsvärlden vill han däremot inte redogöra i detalj för vinstprognosen, men säger till tidningen att det rör sig om en ”ganska stor vinst”.

På frågan om Lyten dras med några räntebärande skulder är svaret att det inte finns några sådana alls.

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Lytens boss: Vi vill växa snabbare

Det finns heller inga planer i pipen på att låna pengar, det kapital som är tillgängligt räcker för att täcka den planerade expansionen i Sverige, framhåller Herlitz i AFV och talar om ett ”konservativt scenario”.

Målsättningen är, säger han i artikeln, att ”växa snabbare än det”.

Företagets plan är, framgår det, att skala upp stegvis i takt med efterfrågan och när kundavtal finns på plats. Det är oklart hur mycket Lyten har i kassakistan för dessa planer, det avslöjar inte ordföranden men hävdar att investerarna finns där och backar upp satsningarna.