Lyten, som köpte upp kraschade Northvolt, tycks ha lyckats med sina ambitioner i bjärt kontrast till batteritillverkarens tidigare ägare.
Northvolts köpare: Ingen skuld och stor vinst hägrar
Enligt Lytens styrelseordförande och medgrundare Lars Herlitz är bolaget inne i en stark medvind som banar väg för en betydande vinst för hela koncernen redan i år.
I en intervju med Affärsvärlden vill han däremot inte redogöra i detalj för vinstprognosen, men säger till tidningen att det rör sig om en ”ganska stor vinst”.
På frågan om Lyten dras med några räntebärande skulder är svaret att det inte finns några sådana alls.
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Lytens boss: Vi vill växa snabbare
Det finns heller inga planer i pipen på att låna pengar, det kapital som är tillgängligt räcker för att täcka den planerade expansionen i Sverige, framhåller Herlitz i AFV och talar om ett ”konservativt scenario”.
Målsättningen är, säger han i artikeln, att ”växa snabbare än det”.
Företagets plan är, framgår det, att skala upp stegvis i takt med efterfrågan och när kundavtal finns på plats. Det är oklart hur mycket Lyten har i kassakistan för dessa planer, det avslöjar inte ordföranden men hävdar att investerarna finns där och backar upp satsningarna.
Bolaget har en rad tunga investerare
Sedan starten har Lyten, enligt egen utsago, tagit in 625 miljoner dollar i eget kapital och bland investerarna finns Stellantis, FedEx, Honeywell, Nokia, Prime Movers Lag, European Investment Fund, Luxembourg Future Fund och Walbridge.
Lyten hävdar att man har mer än 1 000 investerare, men att ingen extern investerare äger mer än 5 procent.
Så sent som i juni gjorde Lyten en kapitalinjektion på över 200 miljoner dollar, främst från befintliga investerare.
Företaget har även ansökt om EU-stöd för att skynda på tillväxten, där samarbetet med EdgeConneX uppges pågå på bred front.
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