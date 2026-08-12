Volvos nya modeller – detta vet vi

Det spekulerades då om att det var en uppdaterad SPA3-byggd EX40 som var på gång, och med facit i hand verkar man inte ha varit allt för långt ifrån verkligheten.

Då kommer EX50

Nyheten kom först från Automotive News, som haft kontakt med personer med insikt i utvecklingen. Den nya elbilen verkar bli en återupplivning av 50-linjen, som gick i graven 2012 med V50.

EX50, som väntas bli det fullständiga namnet, ska byggas på SPA3-plattformen likt EX60. Det innebär bland annat 800-voltsteknik och snabbladdning.

Inside EVs skriver att storleken torde bli jämförbar med Hyundai Ioniq 5, och att EX50 kommer att konkurrera med lyxmodeller i instegsklassen, exempelvis Mercedes-Benz GLA EV.

Rapporter säger att produktionen kommer att ta vid i Slovakien, och att man väntas kunna visa upp EX50 någon gång under hösten 2027.

Den mystiska sedanen

Sånär på ES90 har Volvo dödat sina sedanmodeller. Men strax innan sommaren uttalade man sig om att SUV:s inte är allt, och att man har andra kategorier i siktet. Då siades det om nya kombimodeller, men nu verkar det som att det är en ny sedan på gång.

Bilderna som publicerats på NewCarScoops visar sedanen rejält maskerad. Trots kamouflaget går det att se att den är utrustad med en takmonterad LiDAR-sensor, och att det undertill sitter ett avgasrör, vilket tyder på att den kommer att ha en förbränningsmotor.

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Själva inlägget med spionbilderna har döpts till ”2027 Volvo S70”, men modellnamnet har inte bekräftats från officiella källor. Den som publicerat bilderna bjuder också på lite information om bilen, som dock bör tas med en nypa salt, i och med att det inte heller bekräftats från andra håll.

”Den nya modellen väntas få en stor, centralt placerad infotainmentskärm, baksäten som kan fällas i 4/6-delning samt separata luftutblås för baksätet. Några konkreta uppgifter om drivlinan finns ännu inte, men utifrån avgasrören som syns på bilderna från bilens bakparti spekuleras det i att modellen fortfarande kommer att ha en förbränningsmotor. Det finns även uppgifter om att den kan komma som laddhybrid.”