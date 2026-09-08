Dacia visar en ny generation av elbilen Spring, gjord för dig som behöver bil i liten utsträckning i vardagen. ”En laddning i veckan räcker för de flesta”, skriver bolaget.
Billiga elbilen för dig som kör korta sträckor
Bilen är byggd för den som kör korta sträckor till vardags, kanske till affären, vårdcentralen, familjen och dylikt i närområdet. Uppkopplad fordonsdata från förstagenerationens Spring visar att ägarna i snitt kör 34 kilometer om dagen i 34 kilometer i timmen, och att bilen laddas hemma i 75 procent av fallen.
Bilen är byggd vid Renaults fabrik i Novo Mesto i Slovenien i stället för i Kina. Hela serien ligger under 20 000 euro, motsvarande cirka 220 000 kronor, före statliga stöd, enligt Dacia.
På den italienska prislistan börjar instegsversionen Expression på 17 900 euro, cirka 198 000 kronor. Toppversionen Journey börjar på 19 500 euro, eller 216 000 kronor, enligt Quattroruote.
Motorn ger 80 hästkrafter och batteriet på 27,5 kilowattimmar räcker i upp till 250 kilometer, enligt bolaget. Bilen är 18 centimeter bredare och 15 centimeter längre än föregångaren, och bagageutrymmet rymmer 337 liter.
Vad som står i det finstilta
Standard är en 6,6-kilowattsladdare för växelström. I ett vanligt vägguttag tar det nio timmar att gå från 15 till 80 procent, i ett kraftuttag 5 timmar och 40 minuter, i en laddbox på 7 kilowatt tar det knappt tre timmar.
Snabbladdning ingår inte. Den kräver ett tillval med 11 kilowatt växelström och 50 kilowatt likström, som kortar samma laddning till 1 timme och 55 minuter på en trefasbox, eller 28 minuter på en snabbladdare.
Utan tillvalet blir längre resor besvärliga, men den som bara kör i närområdet märker aldrig av det.
Därför kan priset hållas nere
Flytten från Kina till Slovenien handlar om stöd. Förstagenerationen byggdes i Wuhan, vilket gjorde bilen obehörig till elbilsstöd i Frankrike där stödet poängsätts efter tillverkningsland. Nu kvalificerar sig Spring för ett franskt stöd på mellan 3 620 och 6 180 euro, ett spann på mellan 40 000 och 68 000 kronor, enligt L’argus.
Bilen är den första i Dacias futuREady-plan från mars, som omfattar fyra helelektriska modeller till 2030.
Den bygger på Renaults nya plattform RG-EV Small och är den första Dacia som utvecklats enligt koncernens nya program. Målet är att korta ner utvecklingstiden till under två år. Föregångaren har sålt över 210 000 exemplar sedan 2021.
PS analys
Prisstrategin är intressantare än bilen. Att flytta tillverkningen till Europa borde ha höjt priset, men Dacia håller instegspriset på samma nivå som den kinabyggda föregångaren.
Marginalen hämtas i stället i tillvalen, där snabbladdning inte är standard utan något kunden betalar extra för. Kortare utvecklingstid gör resten av besparingarna, eftersom mindre utvecklingskostnad ska skrivas av på varje bil.
Det är också värt att notera priset på syskonet i Italien. Där kostar Renault Twingo E-Tech 19 500 euro, eller 216 000 kronor. Det är lika mycket som Spring Journey, trots samma motor och batteri. Positioneringen inom koncernen är alltså finkalibrerad snarare än given av tekniken.
Sammanfattat är det ett bra val för den som kör kort och i närområdet. Då kan man även hoppa över snabbladdningstillvalet.
Den som gör längre resor till familj eller sommarstuga några gånger om året kommer att känna av den korta räckvidden och laddningstiden. Då börjar det istället bli värt att räkna på om en begagnad bil med större batteri blir billigare totalt sett.
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