Billiga elbilen för dig som kör korta sträckor

Bilen är byggd vid Renaults fabrik i Novo Mesto i Slovenien i stället för i Kina. Hela serien ligger under 20 000 euro, motsvarande cirka 220 000 kronor, före statliga stöd, enligt Dacia.

På den italienska prislistan börjar instegsversionen Expression på 17 900 euro, cirka 198 000 kronor. Toppversionen Journey börjar på 19 500 euro, eller 216 000 kronor, enligt Quattroruote.

Motorn ger 80 hästkrafter och batteriet på 27,5 kilowattimmar räcker i upp till 250 kilometer, enligt bolaget. Bilen är 18 centimeter bredare och 15 centimeter längre än föregångaren, och bagageutrymmet rymmer 337 liter.

Vad som står i det finstilta

Standard är en 6,6-kilowattsladdare för växelström. I ett vanligt vägguttag tar det nio timmar att gå från 15 till 80 procent, i ett kraftuttag 5 timmar och 40 minuter, i en laddbox på 7 kilowatt tar det knappt tre timmar.

Snabbladdning ingår inte. Den kräver ett tillval med 11 kilowatt växelström och 50 kilowatt likström, som kortar samma laddning till 1 timme och 55 minuter på en trefasbox, eller 28 minuter på en snabbladdare.

Utan tillvalet blir längre resor besvärliga, men den som bara kör i närområdet märker aldrig av det.