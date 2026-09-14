Audi-chefen bekräftar att Europa kommer bygga färre bilar

”Vi kommer att se mindre bilproduktion i Europa och mer global utveckling och produktion”, säger Gernot Döllner i en intervju med danska Børsen.

Döllner sitter även i Volkswagen-koncernens ledning. Där ligger sedan i början av september en läckt plan som pekar ut fyra tyska fabriker för nedläggning, med Emden och Zwickau 2031, Hannover 2032 och Audis egen anläggning i Neckarsulm 2034. Omkring 100 000 jobb väntas försvinna i koncernen fram till 2030.

På frågan om industrin hellre ska vara mindre och relevant än stor och nostalgisk svarar Audi-chefen utan omsvep. ”Absolut. Det är precis vad vi gör. Nostalgi är ingen strategi.”

Utländska märken har tappat mer än hälften av Kina

Bakgrunden finns 600 mil österut. I Kina, länge Audis viktigaste marknad, har utländska tillverkares andel fallit från 64 procent 2020 till 28 procent under årets sju första månader, enligt konsultfirman Automobility som Børsen citerar.

”Varje dag kommer två till tre nya modeller ut på marknaden. Det finns fler än 140 bilmärken med 500 nya produkter hittills i år”, säger Döllner.

Audi levererade 19,3 procent färre bilar i Kina under första halvåret, och det finansiella resultatet från Kina-verksamheten föll 73,8 procent till 73 miljoner euro, enligt Audis halvårsrapport.

Redan i vintras tvingades flera kinesiska Audi-handlare stänga och rabatterna nådde 50 procent på vissa modeller. Sedan slutet av 2024 säljer Audi därför ett nytt kinesiskt märke utan ringarna, utvecklat med statliga SAIC för köpare runt 30 år.

”Ser man på de märken som är relevanta för dessa unga kunder finns det inte ett enda västerländskt märke bland dem de överväger”, säger Döllner.