Galna värdetappet: Så dåligt stod sig eldrivna XC40 mot bensinversionen

Kinesiska elbilar toppar listorna på värdetappet, och trender visar att bilköpare numera är mer benägna att leasa nya elbilar än att köpa loss dem – för att minska det ekonomiska risktagandet.

En ny kartläggning från AutoUncle, en slags värderingstjänst för begagnade bilar, visar att elbilarnas värdetrend fortsätter åt ungefär samma håll som tidigare och en intressant jämförelse görs mellan eldrivna respektive bensindrivna Volvo XC40.

Värdetappet kostar elbilsägare 8900 kr per månad

Genom att följa annonspriserna på specifika bilmodeller från 2022 till 2026 drar värderingssajten slutsatsen att elbilar från årsmodell 2022 i snitt har tappat 53 procent av annonspriset hos svenska handlare, vilket motsvarar 8900 kronor i månaden. Bensinbilar från samma år har istället bara tappat 18 procent, drygt 1230 kronor i månaden.

I fallet XC40, som i våras kröntes till kung på begagnatmarknaden, blir jämförelsen extra intressant, då det är den enda modellen i undersökningen som finns som både elbil och bensinbil.

Eldrivna XC40 kostade 210 000 kronor mer än bensinbilen 2022, men idag är elversionen 15 400 kronor billigare än den bensindrivna.

Sett i procent handlar det om ett värdetapp på 47 procent för elbilen, och endast 12 procent för bensinbilen.

Elbilsregistreringarna fortsätter att öka

Trots hot om grava värdeminskningar fortsätter andelen registreringar av nya elbilar att öka, enligt Mobility Swedens siffror från början av augusti.

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I juli steg elbilsregistreringarna med 29 procent och de stod för nära 43 procent av personbilsmarknaden. Hittills i år uppgår elbilsandelen till knappt 42 procent, jämfört med drygt 35 procent under samma period i fjol.

Analytiker menar att elbilarnas fortsatta framgång på personbilsmarknaden drivs på av det fortsatta osäkra läget kring fossila drivmedel och olja, samt även att det kontinuerligt släpps nya attraktiva el-modeller.