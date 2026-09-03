Ny stor tysk konkurs i bilbranschen nära

Cirka 1 200 anställda berörs och en preliminär konkursförvaltare, advokaten Rainer Eckert, har utsetts.

Förhandlingarna om konkurs gäller både Autohaus Gotthard König, som är moderbolag, och det helägda dotterbolaget Autohaus Köning.

Företagsledningen har tidigare försökt hitta en lösning utanför detta rättsliga förfarande,

men inte hittat någon trots förhandlingar och diskussioner med aktieägare, långivare och tillverkare.

Enligt Rainer Eckert har det inte varit möjligt att åstadkomma en lösning utanför domstolen.

Uppgifter tyder på att de utestående skulderna är över 200 miljoner euro, det vill säga motsvarande mer än 2,2 miljarder kronor.

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Elektrifieringen bakom nedgång

Övergången från förbränningsmotorer till elektriska drivlinor, ökad konkurrens från nya aktörer på marknaden och en generellt stagnerande nybilsmarknad har belastat företagets ekonomi, är beskedet.

Nu tar en process kring omstrukturering inom ramen för förhandlingarna i rätten vid. Det ska lägga grunden för en möjlig fortsättning för företaget, skriver Auto Motor Sport.



Med 84 anläggningar och cirka 1 200 anställda är Autohaus König en av de större återförsäljarna av flera bilmärken i östra Tyskland.

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Företagets anläggningar finns i Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen och Mecklenburg-Vorpommern.

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