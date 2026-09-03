Tysklands största återförsäljare av Renault har inlett förhandlingar om konkurs. Koncernen har 84 anläggningar runt om i Tyskland.
Ny stor tysk konkurs i bilbranschen nära
Autohaus König ansöker om det som kallas insolvensförfarande. Den stora återförsäljarkedjan befinner sig på obestånd och tingsrätten i Charlottenburg har nu beslutat om inledande insolvensförfarande.
Cirka 1 200 anställda berörs och en preliminär konkursförvaltare, advokaten Rainer Eckert, har utsetts.
Förhandlingarna om konkurs gäller både Autohaus Gotthard König, som är moderbolag, och det helägda dotterbolaget Autohaus Köning.
Företagsledningen har tidigare försökt hitta en lösning utanför detta rättsliga förfarande,
men inte hittat någon trots förhandlingar och diskussioner med aktieägare, långivare och tillverkare.
Enligt Rainer Eckert har det inte varit möjligt att åstadkomma en lösning utanför domstolen.
Uppgifter tyder på att de utestående skulderna är över 200 miljoner euro, det vill säga motsvarande mer än 2,2 miljarder kronor.
Läckta dokument: VW lägger ned Seat till 2029. Dagens PS
Elektrifieringen bakom nedgång
Övergången från förbränningsmotorer till elektriska drivlinor, ökad konkurrens från nya aktörer på marknaden och en generellt stagnerande nybilsmarknad har belastat företagets ekonomi, är beskedet.
Nu tar en process kring omstrukturering inom ramen för förhandlingarna i rätten vid. Det ska lägga grunden för en möjlig fortsättning för företaget, skriver Auto Motor Sport.
Med 84 anläggningar och cirka 1 200 anställda är Autohaus König en av de större återförsäljarna av flera bilmärken i östra Tyskland.
Företagets anläggningar finns i Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen och Mecklenburg-Vorpommern.
Sex varumärken i portföljen
Varumärkesportföljen omfattar Renault och Dacia samt Stellantis-märkena Opel, Fiat, Jeep och Citroën.
König har varit auktoriserad partner till Renault sedan 1980 och är enligt uppgift Tysklands största återförsäljare av märket.
För närvarande innebär förfarandet inga förändringar för kunderna, uppger advokaten.
Enligt företaget kommer försäljning, verkstäder, reservdelsförsörjning och serviceverksamhet att fortsätta utan avbrott vid samtliga anläggningar.
Pågående reparationer, beställningar och fordonsköp ska hanteras enligt plan.
Efter 55 dagars rättegång: Affärsman frikänd för journalistmord. Dagens PS
Ska hitta ”individuella lösningar”
När det gäller redan erlagda handpenningar ska företagsledningen och den tillfällige konkursförvaltaren samarbeta med kunder och tillverkare för att hitta ”individuella lösningar”.
Även de anställda garanteras trygghet tills vidare, Lönerna är lagstadgat skyddade under det preliminära konkursförfarandet. Lönen för augusti ska betalas ut i efterhand via statlig lönegaranti.
Målet är nu en omstrukturering av koncernen. Enligt företaget arbetar ledningen, ägarfamiljen, den tillfällige konkursförvaltaren, tillverkarna och tillverkarnas egna finansbolag på en plan för fortsatt drift.
Beställde granater från företag som inte tillverkar – betalade i förskott. Dagens PS
”Rädda så mycket som möjligt”
Målet är att bevara så många anläggningar och jobb som möjligt. Diskussioner kring dete framtida samarbetet pågår med Renault och Stellantis. Inga konkreta beslut om koncernens framtida struktur finns ännu.
Företagets rötter sträcker sig tillbaka till 1966, då Gotthard König öppnade en fristående bilverkstad i Västberlin.
Under årtiondenas lopp utvecklades verksamheten, till en början fokuserad på reparationer, till en stor återförsäljarkoncern med flera varumärken och anläggningar över hela östra Tyskland.
Forskaren: ”Höjda p-avgifter bra för alla – även för bilisterna”. Dagens PS