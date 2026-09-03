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Företag

Beställde granater från företag som inte tillverkar – betalade i förskott

Hanno Pevkur, försvarsminister i Estland sedan 2022, tvingas avgå efter ett köp av granater från ett företag som aldrig tillverkat ammunition.
Hanno Pevkur, försvarsminister i Estland sedan 2022, tvingas avgå efter ett köp av granater från ett företag som aldrig tillverkat ammunition. (Foto: Joakim Ståhl /TT)

Tanken var god. Det hjälper inte. Försvarsministern får gå efter att ha köpt granater från ett företag som aldrig tillverkat ammunition.

Försvarsministern i Estland får lämna sin post. Hanno Pevkur tvingas avgå efter att ha köpt artillerigranater från ett företag som, dessvärre, aldrig tillverkat ammunition.

Ambitionerna var goda men utförandet var käpprätt åt skogen, kan man sammanfatta det hela.

Vapenaffären, som i värsta fall kan kosta skattebetalarna motsvarande nästan 800 miljoner kronor, leder till att Hanno Pevkur avgår som försvarsminister för Estland.

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Betalade förskott utan koll

Pavkur faller på en misslyckad ammunitionsaffär. Estland betalade 70 miljoner euro – motsvarande strax 780 miljoner kronor, i förskott till Datasel.

Det är ett italienskt företag med indiska ägare, enligt estländska medier som HBL citerar.

Företag skulle leverera artillerigranater till Ukraina men en del leveranser uteblev helt – och de som trots allt kom fram höll inte för kvalitetskraven.

Rent konkret saknade granaterna delar som behövs för att de ska fungera, enligt vad Estlands försvarsministerium nu uppger.

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Pengarna tillbaka? Avgörs i domstol

Företaget, Datasel, har bestridit avtalsbrott och hänvisar till problem i leveranskedjan.

Tvisten kommer nu att avgöras i domstol och det är oklart om och i så fall hur mycket av förskottet som Estland får tillbaka.  

I Estland har kritikerna hävdat att ministeriet och försvarsministern borde ha kollat upp det aktuella företaget bättre.

Så sent som 2023 hade Datasel bara en handfull anställda och sysslade med försvarselektronik och mjukvara. Omsättningen låg på blygsamma 120 000 euro, enligt Estonian World.

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Hanno Pevkur i Stockholm. Pevkur säger att han tar sitt ansvar och avgår efter affären med granater från ett företag som aldrig tillverkat ammunition.  (Foto: Anders Wiklund /TT)

Nya ägaren tillverkar inte heller

20242 ändrade Datasel sin registrerade verksamhet till att omfatta vapen och köptes upp av indiska Neco Defense Munitions.

Inte heller den nya ägaren har dock någonsin producerat artillerigranater.

Trots det lät Hanno Pevkur göra beställningen, bland annat för att Ukraina befann sig i akut brist på artilleriammunition.

Estland är ett av de länder som mest frikostigt har hjälpt Ukraina att försvara sig mot den ryska invasionen.

När Pevkur tillkännagav att han avgår sade han att ledare måste bära politiskt ansvar, även om han inte anser att misstaget ska tillskrivas honom personligen.

Han sade även att det var tydligt att han inte längre åtnjuter parlamentets stöd.

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