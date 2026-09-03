Beställde granater från företag som inte tillverkar – betalade i förskott

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Ambitionerna var goda men utförandet var käpprätt åt skogen, kan man sammanfatta det hela.

Vapenaffären, som i värsta fall kan kosta skattebetalarna motsvarande nästan 800 miljoner kronor, leder till att Hanno Pevkur avgår som försvarsminister för Estland.

Nu förstärker Estland sitt gränsförsvar. Dagens PS

Betalade förskott utan koll

Pavkur faller på en misslyckad ammunitionsaffär. Estland betalade 70 miljoner euro – motsvarande strax 780 miljoner kronor, i förskott till Datasel.

Det är ett italienskt företag med indiska ägare, enligt estländska medier som HBL citerar.

Företag skulle leverera artillerigranater till Ukraina men en del leveranser uteblev helt – och de som trots allt kom fram höll inte för kvalitetskraven.

Rent konkret saknade granaterna delar som behövs för att de ska fungera, enligt vad Estlands försvarsministerium nu uppger.

Ryssland misstänkt för attack i Nato-land. Dagens PS