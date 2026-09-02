Efter 500 000 tester: Hyundais batterier håller bäst

Bäst: Hyundai Ioniq 5

Undersökningen presenterar de olika modellernas batterihälsa vid 5000, 10 000 respektive 15 000 körda mil – bäst vid två av tre mätpunkter var Hyundai Ioniq 5. Efter 5000 mil mättes medianbatterihälsan för den sydkoreanska modellen i upp till 97,13 procent och vid 10 000 mil 95,27 procent.

När bilarna passerat 15 000 mil tog istället Mercedes-Benz EQA över vinnarpostitionen med några hundradelars procentenheters marginal. Ioniq 5s batteri landade på 93,79 procents kvarvarande kapacitet – EQA hade 93,97 procent.

Värt att nämna är dock att den av de testade Ioniq 5 som hade högst kvarvarande kapacitet faktiskt slog EQA:s bäst presterande enskilda bil.

Tesla Model Y

Rapportförfattarna lyfter också Tesla Model Y, i och med dess stora marknadsandel de senaste åren.

Enligt Aviloos data har begagnade Model Y en median för batterihälsan på 94,5 procent efter 50 000 kilometers körning. Vid 150 000 kilometer har nivån sjunkit till 90,3 procent. I räckvidd handlar det om minskning på cirka 17 km.

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Dock poängterar man att modellens variation mellan de enskilda bilarna är stor: Upp till 11 procentenheter i batterihälsa vid samma körsträckor. Det motsvarar omkring 46 kilometers skillnad i verklig räckvidd per laddning. Med andra ord kan två Model Y med samma mätarställning ha åldrats ganska olika.

Volvo XC40

Av de 20 testade bilarna landade Sveriges begagnatkung, Volvo XC40, på sjunde plats sett till medianbatterihälsa vid 5000 mil: 95,15 procent – slagen av bland annat Volkswagen ID.4 och Cupra Born.

Efter 10 000 mil har man dock hunnit att hämta igen lite, batterihälsan sjunker inte lika dramatiskt som för vissa andra modeller och XC40 placerar sig nu på en femteplats med 93,66 procents kapacitet kvar.

Vid sista etappen håller man kvar sin position – batterihälsan sjunker ned till 92,79 procent efter 15 000 körda mil.

De var absolut sämst

Nissan Leaf och Renault Zoe har minst batterier i undersökningen, vilket också märks. Små batterier måste laddas oftare, och det är laddningen som sliter på hälsan.

För Leaf, som placerade sig sämst bland de 20 olika modellerna såg mätpunkterna ut som följande:

91,1 procent efter 50 000 kilometer

88,3 procent vid 150 000 kilometer

86,67 procent vid 150 000 kilometer

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