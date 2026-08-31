Uppgifter: Polestar kan läggas ned – det händer med din bil

Polestar: ”Materiell osäkerhet”

Polestar har samtidigt själva redovisat att verksamheten är beroende av ytterligare finansiering och att det finns en ”materiell osäkerhet” kring bolagets möjlighet att fortsätta verksamheten, enligt bolagets senaste kvartalsrapport.

Bolaget har också kastats ut från USA-marknaden enligt ett regelverk som ska hålla kinesiska aktörer ute från marknaden.

Att de hårda tiderna kommer leda till nedläggning är än så länge spekulation alltså, men för de som äger en Polestar kan konsekvenserna av en eventuell nedläggning bli stora.

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I dag omfattas svenska Polestar-bilar av flera garantier. Den vanliga fordonsgarantin är tre år eller 100 000 kilometer för bilar som levererats från april i år. Äldre bilar har två års garanti. Batteriet omfattas av en åttaårig garanti, upp till 160 000 kilometer, enligt Polestars hemsida.

Konsumentverket: Garanti kommer inte gälla

Men garantin är kopplad till tillverkaren. Konsumentverket är tydligt med vad som händer vid en konkurs.

”Har tillverkaren gett en garanti kommer denna inte gälla om de går i konkurs”, skriver myndigheten.

Det betyder inte att ägaren står helt utan skydd. Även om tillverkargarantin försvinner så har den som köpt bilen av ett företag normalt tre års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Ett fel som upptäcks under den perioden kan alltså fortfarande reklameras till säljaren.

Det gäller dock inte om du köpt bilen begagnad. Här finns också en tydlig risk för ägarna.

Ett bilmärke som hamnar i rekonstruktion eller läggs ned kan bli betydligt svårare att sälja vidare. Köpare kan börja räkna med sämre tillgång till service, reservdelar och garanti.

Det kan pressa priserna på begagnade Polestar-bilar även om själva bilen fungerar precis som tidigare.

Omfattande nätverk av verkstäder

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I dag har Polestar ett ett omfattande nätverk av verkstäder genom samarbetet med Volvo Cars. I Sverige finns enligt Polestar fler än 140 serviceställen. Det kan mycket väl fortsätta så, även om Polestar skulle sluta tillverka nya bilar.

Reservdelar är däremot en mer komplicerad fråga. Konsumentverket konstaterar att det inte finns något generellt krav på att en biltillverkare måste tillhandahålla reservdelar under ett visst antal år.

Det kan därför bli en praktisk fråga om vem som fortsätter att importera delar, sköta mjukvaran och hålla systemen igång om Polestar skulle försvinna.

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