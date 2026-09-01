Extrema hagelskurar kan orsaka rejäla skador på bilar – och det är inte alltid som försäkringen täcker reparation av de bucklor och glasskador som ovädret kan bära med sig.
Hagel skadade bilar för 120 miljoner – så säger försäkringen
Himlen öppnade sig och bjöd på ett rejält oväder när åska och kraftiga hagelskurar drog in över delar av nordvästra Schweiz i slutet av förra veckan. På vissa håll föll hagel som var upp till sex centimeter i diameter, samtidigt som kraftiga vindar och stora mängder regn drog fram över området, skriver Blue News.
Ovädret, främst haglet, orsakade omfattande skador på både byggnader och fordon. Försäkringsbolaget Vaudoise Assurances räknar, enligt Agefi, med att över 2 000 fordon kan ha skadats i samband med ovädret den 28 augusti och den totala kostnaden beräknas till motsvarande cirka 120 miljoner kronor.
Så kraftiga hagelskurar tillhör inte vanligheterna i varken Schweiz eller Sverige, men det väcker ändå frågan: Vad händer då om samma sak drabbar en bil i Sverige?
Det gäller i Sverige
Enligt Allt om bilförsäkringar beror svaret till stor del om vilken försäkring som bilen har. En Trafikförsäkring ersätter inte skador på den egna bilen, vilket innebär att hagelskador – bucklor, lacksläpp och spruckna rutor – får betalas ur ägarens egen ficka.
Den som istället har halvförsäkring på sin bil åtnjuter ett bredare skydd, men hagelskador är inte nödvändigtvis inkluderade och villkoren kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag. Hos bland annat Länsförsäkringar går det att utläsa att en halvförsäkring kan ge ersättning för krossade rutor som orsakats av hagel.
Med en helförsäkring, där vagnskadeförsäkring ingår, är skyddet däremot betydligt bättre och hagelskador på bilen kan normalt ersättas. LF skriver att deras helförsäkring innefattar reparation av bucklor till följd av hagel.
Även exempelvis Folksam är hjälpliga, såvida vissa villkor uppfylles:
”Om du har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi hagelskador förutsatt att vi kan fastställa att skadan uppstod i samband med en hagelskur.”
Så skyddar du dig
Bäst för plånboken är såklart att skydda bilen från hagelskador innan de uppstår. Länsförsäkringar skriver att det smartaste alternativet helt enkelt är att parkera bilen under tak när kraftiga hagelskurar väntar – garage, carport eller parkeringshus spelar mindre roll, så länge bilen är täckt.
På marknader där intensiva hagelstormar är vanliga, exempelvis i USA, har en hel del smarta lösningar lanserats. En tillverkare med det passande namnet Hail Protector säljer ett slags uppblåsbart tält som på bara några minuter ger fullgott skydd mot även de största hagelkulorna.
En annan tillverkare, The Car Armor, säljer istället hageltåliga mattor som monteras ovanpå bilen och spänns fast med spännband.
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