Hagel skadade bilar för 120 miljoner – så säger försäkringen

Ovädret, främst haglet, orsakade omfattande skador på både byggnader och fordon. Försäkringsbolaget Vaudoise Assurances räknar, enligt Agefi, med att över 2 000 fordon kan ha skadats i samband med ovädret den 28 augusti och den totala kostnaden beräknas till motsvarande cirka 120 miljoner kronor.

Så kraftiga hagelskurar tillhör inte vanligheterna i varken Schweiz eller Sverige, men det väcker ändå frågan: Vad händer då om samma sak drabbar en bil i Sverige?

Det gäller i Sverige

Enligt Allt om bilförsäkringar beror svaret till stor del om vilken försäkring som bilen har. En Trafikförsäkring ersätter inte skador på den egna bilen, vilket innebär att hagelskador – bucklor, lacksläpp och spruckna rutor – får betalas ur ägarens egen ficka.

Den som istället har halvförsäkring på sin bil åtnjuter ett bredare skydd, men hagelskador är inte nödvändigtvis inkluderade och villkoren kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag. Hos bland annat Länsförsäkringar går det att utläsa att en halvförsäkring kan ge ersättning för krossade rutor som orsakats av hagel.

Med en helförsäkring, där vagnskadeförsäkring ingår, är skyddet däremot betydligt bättre och hagelskador på bilen kan normalt ersättas. LF skriver att deras helförsäkring innefattar reparation av bucklor till följd av hagel.

Även exempelvis Folksam är hjälpliga, såvida vissa villkor uppfylles:

”Om du har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter vi hagelskador förutsatt att vi kan fastställa att skadan uppstod i samband med en hagelskur.”