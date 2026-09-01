Tjuven öppnar din nyckellösa bil på en minut utan nyckeln

Så går stölden till

Metoden kallas relay attack och kräver varken inbrott eller våld. Din nyckellösa bilnyckel sänder en signal dygnet runt, även när den ligger i hallen. En tjuv står utanför dörren och fångar upp signalen. En annan står vid bilen och tar emot den. Bilen tror att nyckeln är intill, låser upp och startar.

Hela stölden tar under en minut. Av de bilar som spårningsföretaget Tracker återfann i Storbritannien under 2025 hade 93 procent stulits på det här sättet, helt utan nyckel. En grövre variant går direkt på bilens nervsystem via kablarna bakom strålkastaren.

Smällen landar i din plånbok

I Sverige minskar bilstölderna. Under första halvåret 2026 efterlystes 1 671 personbilar, en minskning med 21 procent, enligt försäkringsbranschens Larmtjänst.

Men det är bara halva bilden. Var tredje efterlyst bil hittas aldrig. Den försvinner, ofta ut ur landet, och du får marknadsvärdet minus självrisken, inte vad bilen kostade dig. Har du lånefinansierat bilen kan skulden dessutom vara större än ersättningen.

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Samtidigt har tjuvarna hittat en ny inkomstkälla. Stölderna av bildelar ökade med 28 procent under första halvåret, och katalysatorstölderna ökade med 353 procent, från 92 till 417. En stulen katalysator betyder självrisk, verkstadstid och en bil du inte kan köra.

Hundralappen som stoppar tjuven

Det billigaste skyddet kostar mindre än en tankning. En signalblockerande ficka runt nyckeln bryter kedjan, och en bit aluminiumfolie räcker i nödfall. Testa själv: lägg nyckeln i fickan, ställ dig vid bilen och försök öppna. Går det inte är du skyddad.

Förvara aldrig nyckeln i hallen närmast ytterdörren. Det är där signalen är lättast att fånga.

Frågan svenska bolag inte svarat på

Hur många svenska bilar som stjäls utan nyckel vet ingen, för ingen har publicerat siffran på flera år. Svaret finns i försäkringsbolagens egna skadedata. Den brittiska statistiken ger en fingervisning om vad som skulle stå där.