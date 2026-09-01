Ferraris, Lamborghinis och Rolls-Royce fyller Londons finaste gator. Böter för felparkering spelar ingen roll – nästan ingen betalar.
Ferraris och Lamborghinis blockerar London – betalar inte böter
Under sommaren invaderas Londons exklusivaste kvarter av lyxbilar från Gulfstaterna. När hettan slår mot Dubai, Doha och Riyadh flyttar många av de förmögna bilägarna till London.
Och de tar bilarna med sig.
På gatorna runt Harrods i Knightsbridge trängs italienska superbilar, brittiska lyxbilar och enorma suvar. Problemet är bara att parkeringsplatserna inte räcker till.
Struntar i böter
Då ställs bilarna i lastzoner, busshållplatser och längs de dubbla gula linjerna – Storbritanniens klassiska markering för parkeringsförbud, rapporterar Wall Street Journal med bilder som visar problematiken.
Tidningen rapporterar om mängder av parkeringsskyltar från Qatar, Saudiarabien, Förenade arabemiraten och andra gulfstater.
Parkeringsböter? De struntar bilägarna i, de flesta förblir obetalda.
Som ett exempel hade The borough of Westminster, där många av Londons lyxigaste områden ligger, försökt att få in böter från 13 423 ärenden relaterade till Förenade arabemiraten mellan 2018 och 2022 – bara 1 procent betalades.
Det är knappast pengar som är problemet – att frakta en bil från Mellanöstern till London med privatjet kostar över 300 000 kronor enligt WSJ:s reportage.
Lämnar inte ut adresser
Utländska myndigheter utanför Europa lämnar i regel inte ut förares postadresser till brittiska myndigheter, vilket gör det svårt att driva in böter.
”När utländska förare drabbas av böter vidtar vi samma åtgärder som för vilken annan förare som helst”, säger Fergus Sheppard, talesperson för Westminster Council till WSJ.
Det är den officiella linjen. En företrädare för en organisation som representerar Londons lokala myndigheter sammanfattade problemet i ett uttalande inför parlamentet 2009:
”I praktiken är utlandsregistrerade fordon undantagna från åtgärder vid överträdelser gällande trängselskatt, parkering och trafikregler”, skriver gruppen enligt WSJ.
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