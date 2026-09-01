Ferraris och Lamborghinis blockerar London – betalar inte böter

Och de tar bilarna med sig.

På gatorna runt Harrods i Knightsbridge trängs italienska superbilar, brittiska lyxbilar och enorma suvar. Problemet är bara att parkeringsplatserna inte räcker till.

Struntar i böter

Då ställs bilarna i lastzoner, busshållplatser och längs de dubbla gula linjerna – Storbritanniens klassiska markering för parkeringsförbud, rapporterar Wall Street Journal med bilder som visar problematiken.

Tidningen rapporterar om mängder av parkeringsskyltar från Qatar, Saudiarabien, Förenade arabemiraten och andra gulfstater.

Parkeringsböter? De struntar bilägarna i, de flesta förblir obetalda.

Som ett exempel hade The borough of Westminster, där många av Londons lyxigaste områden ligger, försökt att få in böter från 13 423 ärenden relaterade till Förenade arabemiraten mellan 2018 och 2022 – bara 1 procent betalades.

Det är knappast pengar som är problemet – att frakta en bil från Mellanöstern till London med privatjet kostar över 300 000 kronor enligt WSJ:s reportage.