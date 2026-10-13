Volkswagen tappar stort i sin globala försäljning, men på hemmaplan syns en liten ljuspunkt i tunneln. Nu menar branschexperter att de tyska försäljningsprognoserna kan höjas.
Ljuset i tunneln: Ökar prognosen till tre miljoner bilar
Den europeiska bilindustrin har blivit avig, de inhemska tillverkarna kämpar mot de kinesiska både på hemmaplan samt i väst och öst.
Under året har rapporterna från de stora tillverkarna varit panikartade. Volkswagen går i bräschen för stora sparpaket och aviserade strax efter sommaren att man dels behöver utöka antalet tjänster som ska bort till drygt 100 000, samt att stora delar av varumärkes- och modellutbudet kommer att strykas.
Dagens PS har redan rapporterat om att Seat verkar vara ett av varumärkena som får stryka på fot, att lyxtillverkaren Bugatti sålts och VW inte planerar att sälja motorcykelmärket Ducati, trots att italienska ministrar verkar övertygade om det motsatta.
Hämtning på hemmaplan, stortapp överallt annars
När Volkswagen presenterade försäljningssiffror för årets tredje kvartal var det ingen glädjeläsning. Globalt tappar man drygt 14 procent jämfört med 2025 – det största tappet sker på den kinesiska marknaden, där man levererat 38,5 procent färre bilar än i fjol. Även Nordamerika, som är en strategiskt viktig marknad, backar. Där dock med 5,8 procent.
Men ett visst ljus går att skönja i faktumet att försäljningen i Europa hittills i år ökat med nästan 50 000 sålda bilar. På hemmaplan är det elbilarna som dominerar – mot förra årets tredje kvartal ökade försäljningen av eldrivet med 19,6 procent. I USA har VW:s elbilar minst sagt blivit impopulära: Kvartalet gav en minskning på 86,4 procent jämfört med 2025.
Europaprognosen optimistisk
Européernas lust efter elbilar har Dagens PS rapporterat om tidigare. Sommaren markerade rekordnoteringar i försäljningen och drygt 1 av 4 nyregistreringar är eldrivna. En ökad efterfrågan på marknader som Tyskland, Frankrike och Storbritannien driver starkt på siffrorna – i de nordiska länderna går elbilarna redan starkt, vilket gör att utvecklingen inte är lika påtaglig.
På den tyska bilmarknaden spår man nu att årets totala bilförsäljningar kommer att överträffa de initiala förväntningarna med drygt 15 procent. Därför höjer man nu prognosen från 2,6 miljoner nyregistreringar till 3 miljoner.
Tysklands bilhandlarförbund lyfter dock en viktig brasklapp i en intervju med Autohaus. Inte alla tillverkare har möjlighet att möta den starka efterfrågan efter nya elbilar, vilket kan ge långa leveranstider – som ordföranden Burkhard Weller menar kommer att spela de kinesiska tillverkarna i händerna.
”Om kunderna måste vänta i månader på sin önskade bil, medan konkurrensen från Kina kan leverera omedelbart, är det inte konstigt att de förlorar marknadsandelar”, säger Weller.
VW-chefens vädjan till EU
Varningen verkar vara något som Volkswagenkoncernens chef, Oliver Blume, oroar sig för. Inför bilmässan i Paris vädjade han till EU om bättre förutsättningar för Europas biltillverkare att möta konkurrensen från Kina.
Reuters skriver att Blume vill se regler som gynnar europeisk produktion och menar att biltillverkare som säljer på den europeiska marknaden också ska bidra med jobb och värdeskapande i Europa. Han välkomnar därför EU:s planer på att gynna lokal tillverkning och den nya överenskommelsen med Kina, som kan minska importen av kinesiska laddhybrider till unionen med mer än hälften.
Men Blume vill också se långsiktiga spelregler som stärker den europeiska industrin. Han menar att företag som säljer bilar i Europa också bör tillverka dem under jämförbara villkor här, och att offentliga stöd ska användas för att locka investeringar till europeisk produktion.