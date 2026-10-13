Ljuset i tunneln: Ökar prognosen till tre miljoner bilar

Europaprognosen optimistisk

Européernas lust efter elbilar har Dagens PS rapporterat om tidigare. Sommaren markerade rekordnoteringar i försäljningen och drygt 1 av 4 nyregistreringar är eldrivna. En ökad efterfrågan på marknader som Tyskland, Frankrike och Storbritannien driver starkt på siffrorna – i de nordiska länderna går elbilarna redan starkt, vilket gör att utvecklingen inte är lika påtaglig.

På den tyska bilmarknaden spår man nu att årets totala bilförsäljningar kommer att överträffa de initiala förväntningarna med drygt 15 procent. Därför höjer man nu prognosen från 2,6 miljoner nyregistreringar till 3 miljoner.

Tysklands bilhandlarförbund lyfter dock en viktig brasklapp i en intervju med Autohaus. Inte alla tillverkare har möjlighet att möta den starka efterfrågan efter nya elbilar, vilket kan ge långa leveranstider – som ordföranden Burkhard Weller menar kommer att spela de kinesiska tillverkarna i händerna.

”Om kunderna måste vänta i månader på sin önskade bil, medan konkurrensen från Kina kan leverera omedelbart, är det inte konstigt att de förlorar marknadsandelar”, säger Weller.

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VW-chefens vädjan till EU

Varningen verkar vara något som Volkswagenkoncernens chef, Oliver Blume, oroar sig för. Inför bilmässan i Paris vädjade han till EU om bättre förutsättningar för Europas biltillverkare att möta konkurrensen från Kina.

Reuters skriver att Blume vill se regler som gynnar europeisk produktion och menar att biltillverkare som säljer på den europeiska marknaden också ska bidra med jobb och värdeskapande i Europa. Han välkomnar därför EU:s planer på att gynna lokal tillverkning och den nya överenskommelsen med Kina, som kan minska importen av kinesiska laddhybrider till unionen med mer än hälften.

Men Blume vill också se långsiktiga spelregler som stärker den europeiska industrin. Han menar att företag som säljer bilar i Europa också bör tillverka dem under jämförbara villkor här, och att offentliga stöd ska användas för att locka investeringar till europeisk produktion.