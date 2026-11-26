Robotarna som Volvo testar heter AEON och kommer från det svenska teknikbolaget Hexagon. Till skillnad från vanliga industrirobotar, som ju länge varit en självklar del av bilproduktionen är Hexagons modell byggd för att kunna röra sig mellan olika arbetsstationer och utföra flera sorters uppgifter – inte helt olik de mänskliga kollegorna.

Den första uppgiften i Gent är förhållandevis enkel: roboten ska plocka upp komponenter och placera dem med hög precision i två särskilda fixturer.

Träningen sker med så kallad imitation learning, där roboten lär sig genom att härma hur en människa utför arbetet. När momenten fungerar ska svårighetsgraden öka, med fler delar att hantera och förflyttningar genom fabriken.

Skalar upp 2027

Enligt Volvo Cars ska fler robotar komma till Gent under första halvåret 2027. Då inleds ett pilotprojekt med fler arbetsuppgifter, och ambitionen är att tekniken ska kunna användas i den ordinarie produktionen från mitten av året.

Volvo betonar att robotarna ska arbeta tillsammans med personalen och den befintliga automatiseringen, framför allt med uppgifter som är repetitiva eller belastande för kroppen. Faktum kvarstår dock att Volvo nyligen presenterat ett sparpaket som innebär att drygt 2500 tjänster försvinner – och, som Dagens PS tidigare rapporterat kan det bli ekonomisk uppsida att satsa på robotar i stället för mänskliga arbetare.

Inte först med satsningen

Toyota har redan tagit ett steg från test till kommersiellt avtal på robotsidan. Kanadafilialen har efter ett pilotprojekt beställt sju humanoida robotar av modellen Digit från amerikanska Agility Robotics. De ska bland annat användas för att hantera lådor med bildelar som flyttas runt i fabriken med automatiserade truckar.

Liksom hos Volvo handlar det om ganska isolerade arbetsuppgifter. Men Toyota och Agility vill undersöka fler arbetsmoment, särskilt sådana som är monotona och fysiskt påfrestande. Enligt Agility Robotics är tanken att tekniken ska avlasta personalen och frigöra tid till andra arbetsuppgifter.

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Enligt tidigare uppgifter överväger Toyota en investering på 65 miljarder kronor per år från 2028 för att ta in totalt 400 000 robotar i sin produktion. Idag uppgår hela den mänskliga personalstyrkan till drygt 390 000 personer.

Robotar byggde 30 000 BMW X3

BMW har i sin tur hunnit testa tekniken i skarpt läge vid fabriken i amerikanska Spartanburg. Där arbetade roboten Figure 02 under tio månader med att plocka och positionera plåtdelar inför svetsning. Enligt BMW arbetade den tiotimmarspass fem dagar i veckan, hanterade över 90 000 komponenter och bidrog till produktionen av mer än 30 000 BMW X3.

BMW har också inlett ett samarbete med just Hexagons AEON vid fabriken i Leipzig. Där ska roboten bland arbeta med moment inom batterimontering och komponenttillverkning