Två toppar under året

Ökningen i de tre länen kom i två omgångar. I januari och februari inträffade 387 älgolyckor i länen, mer än dubbelt så många som under samma månader i fjol. Älgskadefondsföreningen pekade i mars på en kall och snörik vinter som en möjlig förklaring, eftersom djuren söker sig till vägarna när det ligger mycket snö.

Den andra toppen kom i augusti och september med 315 olyckor, mot 174 i fjol. Under brunsten rör sig tjurarna över betydligt större områden när de söker efter älgkor.

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”September och oktober är älgens brunstperiod, då djuren rör sig mycket mer än vanligt, även mitt på dagen”, säger Victor Öberg, trafikförsäkringsexpert på Dina Försäkringar.

Antalet viltolyckor följer bland annat hur stora viltstammarna är, enligt Naturvårdsverket. Enligt SLU har älgstammen vuxit tre år i rad och uppskattades till cirka 320 000 djur vid jaktstarten hösten 2025.

”Trenden med en ökande älgstam beror på att jägarna medvetet skjutit färre älgar senaste åren. Nu ökar avskjutningen igen, men den kompenserar inte för hur många kalvar som föds”, säger Fredrik Widemo, forskare vid SLU och en av författarna till SLU:s rapport om älgstammen.

Dyrare att laga bilen

Viltkrockarna har blivit dyrare för bilägarna. Länsförsäkringar fick in 14 636 skadeanmälningar efter djurkollisioner med personbilar under 2025, nästan 25 procent fler än 2021, och bolagets utbetalningar ökade med över 50 procent under samma period. Kostnaden per skada har alltså stigit med mer än 20 procent på fyra år. Enligt Compricer är dyrare reparationer en av orsakerna till att bilförsäkringen har stigit med 5,3 procent på ett år, till i snitt 6 581 kronor.

”En viltolycka kan bli dyr även när skadan ser liten ut. Dagens bilar har ofta kameror, radar och sensorer i fronten som kan behöva bytas eller kalibreras efter en kollision”, säger Kajsa Aminder Pers, trafikskadeexpert på Länsförsäkringar.

Fyra personer har omkommit i viltolyckor från januari till oktober i år, lika många som under samma period i fjol, enligt Transportstyrelsens preliminära statistik. Enligt Kajsa Aminder Pers avgör farten både vad krocken kostar och hur illa det går för dem som sitter i bilen.

”Lägre fart ger mer tid att upptäcka djuret och kortare bromssträcka. Det kan vara skillnaden mellan en plåtskada och allvarliga personskador, särskilt vid en kollision med älg eller vildsvin”, säger hon.

Länsförsäkringars råd om du möter vilt på vägen:

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Sänk farten där det finns varningsskyltar för vilt och där viltstängslet tar slut.

Har ett djur korsat vägen, sänk farten direkt och räkna med att fler kommer efter.

Dyker djuret upp framför bilen, bromsa så kraftigt du kan och undvik tvära undanmanövrer.

Ring 112 efter en krock. Enligt lag måste polisen underrättas vid krock med älg, rådjur, hjort eller vildsvin även om djuret inte verkar skadat eller har sprungit iväg.

Märk ut platsen så att en eftersöksjägare hittar rätt och anmäl skadan på bilen till försäkringsbolaget.