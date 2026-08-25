Elbilarna starkare än någonsin, Tesla får storstryk på flera marknader

Sverige sämst bland de nordiska länderna

Bland de nordiska länderna har elbilen, med stor marginal, sämst marknadsandelar i Sverige.

Juli månad stod visserligen för strax under 8000 nyregistreringar av elbilar, jämfört med förra årets dryga 6000 – men sett till den totala marknadsandelen når våra 42,6 procent inte ens i närheten av varken Danmark, Finland eller Norge.

ANNONS

Volvo XC40/EX40 står för störst antal nyregistreringar i juli månad, 695 stycken – vilket innebär en ökning om 67,5 procent jämfört med förra året, skriver Mobility Sweden.

Likt i Tyskland backar Tesla rejält: Det såldes mindre än hälften så många Model Y som i juli 2025 och endast en Model 3, jämfört med 44 stycken förra året.

Och även de kinesiska märkena följer trenden på tyska marknaden.

BYD ökar sina marknadsandelar med mer än 350 procent, Xpeng följer med en ökning om cirka 230 procent – totalt sett lyckas har de dock endast sålt 307 respektive 142 bilar på hela året.

Tesla tappar på flera marknader

Reuters rapporterar att Tesla under juli månad tappade 97 procent i Norge, 81 procent i Spanien, 77 procent i Italien och 69 procent i Portugal jämfört med juli 2025. Samtidigt ökade bolaget försäljningen med 86 procent i Frankrike och 52 procent i Danmark.