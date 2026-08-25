Försäljningen av elbilar i Europa fortsätter att öka, juli månad stod för rekordsiffror – där en fjärdedel av sålda bilar var eldrivna. På både tysk och svensk marknad tar kinesiska märken jättekliv.
Elbilarna starkare än någonsin, Tesla får storstryk på flera marknader
Juli månad markerade rekord för elbilsförsäljningen i Europa, menar E-Mobility Europe som samlat statistik från 16 nyckelmarknader.
Enligt organisationen var en av fyra sålda bilar eldrivna, främst är det en kraftig tillväxt i Frankrike och Tyskland som kompenserar för svagare efterfrågan i andra länder. Jämfört med förra årets siffror innebär det en ökning om 13,6 procent i hela Europa.
Kalldusch för VW och Tesla i Tyskland
På tyska marknaden stod elbilar för närmre en tredjedel av försäljningssiffrorna – vilket innebär en ökning om cirka 11 procent från juli 2025. Siffror från tyska fordonsstatistiker vittnar om Volkswagens krig mot kinesiska tillverkare även på den inhemska marknaden.
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Volkswagen tappar cirka 7,6 procent av marknadsandelarna mot juli förra året – BYD ökar med 365,4 procent, Leapmotor och Xpeng ser nästintill samma utveckling. Deras respektive totala marknadsandelar består dock fortsatt av några få procent var.
Den största förloraren i Tyskland får dock anses vara Tesla. Jämfört med förra året minskade försäljningen i juli med 66,9 procent; Musk lyckades endast sälja 367 bilar.
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Sverige sämst bland de nordiska länderna
Bland de nordiska länderna har elbilen, med stor marginal, sämst marknadsandelar i Sverige.
Juli månad stod visserligen för strax under 8000 nyregistreringar av elbilar, jämfört med förra årets dryga 6000 – men sett till den totala marknadsandelen når våra 42,6 procent inte ens i närheten av varken Danmark, Finland eller Norge.
Volvo XC40/EX40 står för störst antal nyregistreringar i juli månad, 695 stycken – vilket innebär en ökning om 67,5 procent jämfört med förra året, skriver Mobility Sweden.
Likt i Tyskland backar Tesla rejält: Det såldes mindre än hälften så många Model Y som i juli 2025 och endast en Model 3, jämfört med 44 stycken förra året.
Och även de kinesiska märkena följer trenden på tyska marknaden.
BYD ökar sina marknadsandelar med mer än 350 procent, Xpeng följer med en ökning om cirka 230 procent – totalt sett lyckas har de dock endast sålt 307 respektive 142 bilar på hela året.
Tesla tappar på flera marknader
Reuters rapporterar att Tesla under juli månad tappade 97 procent i Norge, 81 procent i Spanien, 77 procent i Italien och 69 procent i Portugal jämfört med juli 2025. Samtidigt ökade bolaget försäljningen med 86 procent i Frankrike och 52 procent i Danmark.