Mer effekt i dieselmotorn

Under huven sitter en 3,0-liters rak sexcylindrig dieselmotor med mildhybridteknik. I originalutförande levererar den 367 hästkrafter och 750 Nm. Med Brabus uppgradering ökar siffrorna till 415 hästkrafter och 800 Nm, och nu river terrängbilen av 0–100 km/h på 5,6 sekunder. Toppfarten anges 210 km/h.

Även chassit har fått sig en genomgång. I stället för att sänka bilen, vilket annars är vanligt i Brabus värld, har fjädringen höjts med fem centimeter för bättre markfrigång.

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Vinsch och stege på bakluckan

Polisdekoren i blått, reflexgult och silver drar garanterat till sig blickar, men för säkerhets skull sitter det på taket en ljusramp med blåljus och signalutrustning, tillsammans med en takplattform för extra last.

Baktill finns en stege till taket och framtill en vinsch. Bilen står på 20-tumsfälgar med däck från Hankook och har dessutom fått flera detaljer i kolfiber.

Inte byggd för vanlig utryckning

Tyska polisen har dock inte samma tur som vare sig de i Dubai eller Italien – där superfordon är vardag i polisens garage.

Auto Bild konstaterar att Brabus-bygget troligtvis inte kommer att tas i tjänst, utan att bilen ska användas och visas upp i och med trafiksäkerhetskampanjen. Först ut verkar ett framträdande på Essen Motor Show vara, som startar i helgen.

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