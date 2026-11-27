Blåljus, vinsch och 415 hästar under huven. I ett av Brabus senaste projekt har en Mercedes G-klass byggts om till en biffig polisbil – alltså ganska annorlunda mot vad tuningbolaget brukar pyssla med.
Brabus gör polisbil av Mercedes G-klass – med 415 hästkrafter
Brabus är mest känt för att ta redan exklusiva bilar och göra dem ännu mer exklusiva.
Vi har tidigare skrivit om flera av Brabus mer spektakulära byggen. Bland annat har de kapat taket på en Mercedes G-klass och klätt interiören i klarrött, förvandlat en Aston Martin till en gulddetaljerad dyrgrip och trimmat en Rolls-Royce Cullinan till 700 hästkrafter.
Det var inte heller alltför länge sedan som Dagens PS tittade lite närmre på firmans samarbete med Sunreef Yachts, där man sätter lyxkant på en nattsvart katamaran som kostar 35 miljoner kronor.
Världens coolaste trafiksäkerhetskampanj?
Men den här gången var uppdraget ett annat. Tillsammans med tyska myndigheter vill man visa att det är möjligt att trimma bilar utan att tumma på trafiksäkerheten. Kampanjen är långtgående, och sedan 2006 har ett nytt unikt polisfärgat bygge presenterats varje år, i samarbete med olika tuningbolag.
På listan återfinns modifierade polisbilar från märken som Porsche, Corvette, Ford Mustang – men också Smart, Volkswagen och Mini.
I år heter resultatet Brabus D45 Adventure och bygger på Mercedes G 450 d, och är nog det coolaste en trafiksäkerhetskampanj någonsin producerat.
Mer effekt i dieselmotorn
Under huven sitter en 3,0-liters rak sexcylindrig dieselmotor med mildhybridteknik. I originalutförande levererar den 367 hästkrafter och 750 Nm. Med Brabus uppgradering ökar siffrorna till 415 hästkrafter och 800 Nm, och nu river terrängbilen av 0–100 km/h på 5,6 sekunder. Toppfarten anges 210 km/h.
Även chassit har fått sig en genomgång. I stället för att sänka bilen, vilket annars är vanligt i Brabus värld, har fjädringen höjts med fem centimeter för bättre markfrigång.
Vinsch och stege på bakluckan
Polisdekoren i blått, reflexgult och silver drar garanterat till sig blickar, men för säkerhets skull sitter det på taket en ljusramp med blåljus och signalutrustning, tillsammans med en takplattform för extra last.
Baktill finns en stege till taket och framtill en vinsch. Bilen står på 20-tumsfälgar med däck från Hankook och har dessutom fått flera detaljer i kolfiber.
Inte byggd för vanlig utryckning
Tyska polisen har dock inte samma tur som vare sig de i Dubai eller Italien – där superfordon är vardag i polisens garage.
Auto Bild konstaterar att Brabus-bygget troligtvis inte kommer att tas i tjänst, utan att bilen ska användas och visas upp i och med trafiksäkerhetskampanjen. Först ut verkar ett framträdande på Essen Motor Show vara, som startar i helgen.