Dubbelvinst för Volvo – EX60 bästa familjebilen och XC40 publikens val

Sedermera överraskade man amerikanska testare när en EX60 i konfigurationen P10 Ultra AWD lyckades köra sex mil längre än vad EPA-uppskattningen sa. I en europeisk kontext, där den mer generösa WLTP-standarden används, var testkörningen inte fullt så imponerande.

Recensionerna från motorjournalister och allehanda tyckare har i huvudsak varit positiva men trots det hade ödesmodellen, som EX60 kommit att kallas, svårt att armbåga sig fram till en förstaplats när Dagens PS rankade tjänstebilar. I rankningen jämfördes betyg från 592 europeiska tester, och EX60 nådde endast en tredjeplats – slagen av både Skoda Superb som laddhybrid och BMW iX3.

Britternas favorit

Inte helt förvånande blev EX60 nyligen en av finalisterna till Årets bil, tillsammans med bland annat Renault Twingo, BMW iX3 och Volkswagen ID Polo. Några priser delas dock inte ut förrän i början av det nya året.

Tills dess får Volvo glädjas åt en dubbelvinst i brittiska Parkers Car Awards 2027. EX60 har nämligen utsetts till ”Bästa mellanstora familjebilen”, medan Volvo XC40 tar hem läsarnas pris ”Mest eftertraktade bilen”.

”EX60:s komfort, lyxiga interiör och förmåga att passa in i familjens vardag utan krångel övertygade till slut juryn. Modellen innebär ett stort steg framåt för både Volvo och den elektriska suvklassen som helhet”, kommenterade juryn enligt ett pressmeddelande.