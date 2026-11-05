Volvo EX60 har haft en skakig start med produktionsproblem och förseningar. Men nu kommer ett glädjebesked från Storbritannien, där både EX60 och trotjänaren XC40 kammar hem fina utmärkelser.
Dubbelvinst för Volvo – EX60 bästa familjebilen och XC40 publikens val
Vändorna kring EX60 har redan hunnit bli många, innan de flesta köparna ens hunnit få hem sina exemplar. I fabriken i Torslanda har man stångats med produktionshinder som dragit ned på takten rejält. Flera versioner har försenats till sommaren 2027, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.
Sedermera överraskade man amerikanska testare när en EX60 i konfigurationen P10 Ultra AWD lyckades köra sex mil längre än vad EPA-uppskattningen sa. I en europeisk kontext, där den mer generösa WLTP-standarden används, var testkörningen inte fullt så imponerande.
Recensionerna från motorjournalister och allehanda tyckare har i huvudsak varit positiva men trots det hade ödesmodellen, som EX60 kommit att kallas, svårt att armbåga sig fram till en förstaplats när Dagens PS rankade tjänstebilar. I rankningen jämfördes betyg från 592 europeiska tester, och EX60 nådde endast en tredjeplats – slagen av både Skoda Superb som laddhybrid och BMW iX3.
Britternas favorit
Inte helt förvånande blev EX60 nyligen en av finalisterna till Årets bil, tillsammans med bland annat Renault Twingo, BMW iX3 och Volkswagen ID Polo. Några priser delas dock inte ut förrän i början av det nya året.
Tills dess får Volvo glädjas åt en dubbelvinst i brittiska Parkers Car Awards 2027. EX60 har nämligen utsetts till ”Bästa mellanstora familjebilen”, medan Volvo XC40 tar hem läsarnas pris ”Mest eftertraktade bilen”.
”EX60:s komfort, lyxiga interiör och förmåga att passa in i familjens vardag utan krångel övertygade till slut juryn. Modellen innebär ett stort steg framåt för både Volvo och den elektriska suvklassen som helhet”, kommenterade juryn enligt ett pressmeddelande.
Därför lockar fortfarande XC40
Med nästan tio år på nacken är XC40 fortfarande en av Volvos starkaste. I Sverige är modellen, enligt Mobility Swedens senaste siffror, den näst mest sålda modellen – slagen endast av storasyskonet XC60.
Och i Storbritannien är suget efter den lite mindre SUV:en uppenbarligen fortfarande stort.
”Parkers läsare har sagt sitt, och Volvo XC40 har utsetts till 2027 års mest eftertraktade bil – modellen som människor helst skulle vilja äga härnäst”, skriver juryn och fortsätter:
”Den bekväma fjädringen och den premiuminriktade känslan tycks fortfarande tilltala allmänheten.”
Nyligen berättade också Volvo att XC40 är en av tre som får en ny 2027-version. Då handlar det bland annat om uppdaterad design med ny front, omarbetade strålkastare med Matrix LED-teknik och nya bakljus, enligt Vi Bilägare.
Även interiören får sig en översyn med nya material, förbättrad stämningsbelysning och fler förvaringslösningar. På teknikfronten tillkommer en ny pekskärm på 11,2 tum, Googles AI-assistent Gemini och uppdaterade förarassistanssystem.
Bland nyheterna finns även möjlighet till filbytesassistans och en förbättrad 360-graderskamera.