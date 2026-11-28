Några exemplar har dock hittat ett hem på svenska vägar. Car Infos statistik säger att tio Topolino är registrerade här – trots att de inte säljs via märkets egna försäljningskanaler. Vänder man sig till en importhandlare ligger prislappen på 169 900 kr för ett exemplar i pastellig mintgrön kulör. Då med panoramatak och dörrar.

Den version som Fiat France slumpar ut för småpengar saknar dock sådana bekvämligheter. Franska biltidningen Caradisiac skriver att för 19 euro per månad, alltså drygt 210 svenska kronor, kan Dolce Vita-versionen av Topolino leasas i 36 månader.

Den äldre Dolce Vita, vilket är den som leasas ut billigt, utmärker sig bland annat genom sitt sufflett-tak och att den i stället för dörrar har tjocka rep, inte helt olikt ett klassiskt mantåg på en båt. En nyare version har man dock satt ordentliga dörrar i, kanske blev det lite väl luftigt i kupén?

Någon kontantinsats behövs inte, så totalpriset över den treåriga leasingperioden landar på lite mer än 7500 kronor. Men då ingår bara 15 000 kilometer, under hela avtalstiden.

Räckvidd på 75 kilometer

Under sitt charmiga yttre gömmer moppebilen en ganska enkel teknik. Elmotorn ger 8 hästkrafter och toppfarten är begränsad till 45 km/h. Batteriet har en kapacitet på 5,4 kWh och den uppgivna räckvidden är upp till 75 kilometer.

I Sverige klassas Topolino som mopedbil och får köras med AM-körkort från 15 års ålder. Den får därmed inte köras på motorväg eller motortrafikled. Ungefär samma regelverk gäller i Frankrike, men där får den lilla bilen köras från 14 års ålder, vilket Fiat själva menar är del i modellens framgång – 15 781 Topolino har registrerats i Frankrike sedan lanseringen 2024.

Det franska leasingerbjudandet gäller till den 30 november 2026. Svenska köpare får fortsatt förhålla sig till handlarnas importpriser.

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